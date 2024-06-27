Мел Ґібсон та 50 Cent у трейлері бойовика «Збирач кісток» (Boneyard) — в кіно з 18 липня

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Мел Ґібсон разом з репером та актором 50 Cent з’являться на екранах у поліційному трилері «Збирач кісток» (Boneyard). Копи та агенти ФБР переслідуватимуть серійного вбивцю та наражатимуть на небезпеку не тільки себе, але й близьких. Трейлер розповідає, що фільм натхненний реальними історіями.

«Одинадцять жінок було жорстоко вбито. ФБР відправляє своїх найкращих агентів на пошуки злочинця. Поліція також приділяє справі першочергову увагу, але лише детективу Ортезі вдається вийти на слід убивці. Після зникнення його племінниці справа набуває ще більш небезпечного розвитку, і кожен, хто бере участь у розслідуванні, стає підозрюваним».

Режисером фільму став Асіф Акбар, окрім Мела Ґібсона та Кертіса Джеймса Джексона III, відомого як 50 Cent (Фіфті Цент), у стрічці знялися Браян Ван Голт («Злодії»), Нора Зегетнер («Цеглина») та інші.

В кінотеатрах фільм з’явиться 18 липня 2024 року.

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