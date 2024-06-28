Трейлер фільму «Небезпечний рейс» (Flight Risk) Мела Ґібсона — літак, свідок і вбивця

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На відміну від «Збирача кісток», цього разу трилер демонструє режисерський талант Мела Ґібсона. Стрічка «Небезпечний рейс» (Flight Risk) повністю виправдовує назву — маленький літак, важливий свідок, пілот-вбивця та жінка. Що з цього вийде, можна буде побачити в кінотеатрах з 7 листопада 2024 року.

«Медлін Гарріс, маршал повітряних сил, отримала термінове доручення. Вона повинна переправити важливого злочинця для допиту на невеликому літаку через арктичну пустелю. Про це завдання ніхто не знає. Принаймні, так здавалося. Літак захопив псих, підісланий кримінальним угрупованням, і тепер Медлін змушена об’єднатися з ув’язненим, щоб вижити. Але чи може вона по-справжньому йому довіряти?»

У фільмі Lionsgate грають Марк Волберг («Третій зайвий», «Трансформери»), Мішель Докері (серіал «Абатство Даунтон», «Джентльмени»), Тофер Ґрейс («Людина-павук 3: Ворог у тіні», «Трафік») та інші. Сценарій написав Джаред Розенберг.

«Небезпечний рейс» є третьою співпрацею між Ґібсоном і Волбергом. Вперше це сталося у комедії 2017 року «Хто в домі тато 2», а потім «Отець Стю» у 2022 році. Це перший раз, коли Волберг зніматиметься під керівництвом Ґібсона як режисера.

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