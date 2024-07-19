«Знакова подія»: одеська ППО збила чотиритонну балістичну ракету «Іскандер», вперше за довгий час

В Одесі засоби ППО збили балістичну ракету «Іскандер» 18 липня. Про це повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в Facebook.
Ракети «Іскандер» вкрай важко збити через високу швидкість та балістичну траєкторію. Останніми місяцями російські агресори тероризують цими ракетами Одесу та область з окупованого Криму. На жаль, у 2024 році ці ракети дуже часто досягали цілі, завдаючи збитків портовій інфраструктурі регіону та іншим об’єктам.
Останнім часом росіяни використовували ці ракети з касетною бойовою частиною, яка складається з 54 окремих зарядів. Ракети вибухають над ціллю та завдають шкоди у великому радіусі. Зокрема, такими ракетами наприкінці квітня був атакований палац студентів Одеської юридичної академії, у результаті чого були вбиті та поранені та постраждав ректор академії Сергій Ківалов.
Ракети іскандер важать 3800 кг та мають бойову частину до 480 кг, вага може змінюватися залежно від боєголовки. У ВМС не повідомляють, яким саме типом ракети росіяни завдали удар. Знешкодження балістичної ракети «Іскандер» над Одесою вперше за довгий час може свідчити про посилення спроможностей ППО.
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