Новини Кіно 08.01.2024 о 11:28 comment views icon

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

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Церемонія вручення премії «Золотий глобус», яка відбулася вночі 8 січня в Беверлі-Гіллз, традиційно відкрила сезон різних нагород в галузі кінематографа і телебачення за 2023 рік. Під час заходу, який провів американський стендап-комік Джо Кой, назвали переможців у 27 різних номінаціях.

Хто переміг на «Золотому глобусі — 2024»

81-ша церемонія «Золотий глобус» стала першою після скандального розпуску Голлівудської асоціації іноземної преси (HFPA) у 2023 році. Також цьогоріч кількість номінантів у кожній категорії зросла до шести, і додалися дві нові категорії — «Найкращий стендап-комік» і «Найбільше кінематографічне та касове досягнення». А ще цьогоріч церемонію вперше з 1982 року транслювали в прямому етері на американському телеканалі CBS.

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

Переходячи до переможців, загалом обійшлося без драм та сюрпризів — за винятком хіба що «Барбі» — яскрава комедія Ґрети Ґервіґ претендувала аж на 9 нагород, а отримала всього лише дві. А головним тріумфатором вечора став інший фаворит та друга половинка феномену «Барбінгеймеру» — «Оппенгеймер». Похмурий драматичний байопік Крістофера Нолана про батька ядерної бомби здобув аж п’ять нагород. Окрім першої нагороди за режисуру (після шести номінацій) для Нолана у загальному заліку також нагороди за найкращий фільм (драма), найкращу чоловічу роль / драма (Кілліан Мерфі за роль Роберта Оппенгеймера), найкращу чоловічу роль другого плану (Роберт Дауні (молодший) за роль Льюїса Страуса) та найкращу музику до фільму (Людвіг Йоранссон).

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

Щодо двох згаданих нагород «Барбі», комедія Ґрети Ґервіґ перемогла у категоріях Найкраща пісня (головний хіт 2023 року «What Was I Made For» — Біллі Айліш) та «Найбільше кінематографічне та касове досягнення». Ще по дві нагороди отримали «Залишені» / The Holdovers та «‎Анатомія падіння» / Anatomy of a Fall.

Щодо серіалів, головні нагороди між собою розділили «Спадкоємці» (4), «Ведмідь» (3) та «Сварка» (3). Водночас Алі Вонг, яка зіграла вибухову Емі Лау у «Сварці» стала першою актрисою азійського походження, яка перемогла у своїй категорії (Найкраща жіноча роль в мінісеріалі, антології або телефільмі).

Стримінги Netflix, Hulu та Max (раніше HBO Max) на трьох зібрали 12 нагород, найбільше у Netflix (5), тоді як Max усі 4 нагороди принесли «Спадкоємці».

Повний список лауреатів та інших номінантів «Золотого глобусу — 2024»

Кіно

Найкращий фільм (драма)

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 «‎Оппенгеймер» (Universal Pictures)
«‎Вбивці квіткової повні» (Apple Original Films/Paramount Pictures)
«‎Маестро» (Netflix)
«Минулі життя‎» (A24)
«Зона інтересів» (A24)
«‎Анатомія падіння» (Neon)

Найкращий фільм (комедія або мюзикл)

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 «Бідолахи» (Searchlight Pictures)
«Барбі» (Warner Bros.)
«Американське чтиво» (MGM)
«Залишені» (Focus Features)
«Травень, грудень» (Netflix)
«Ейр» (Amazon, MGM Studios)

Найкращий режисер

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Крістофер Нолан — «Оппенгеймер»
Бредлі Купер — «Маестро»
Ґрета Ґервіґ — «Барбі»
Йоргос Лантімос — «Бідолахи»
Мартін Скорсезе — «Вбивці квіткової повні»
Селін Сонг — «Минулі життя»

Найкращий сценарій

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 «Анатомія падіння» — Джастін Трієт, Артур Харарі
«Барбі» — Ґрета Ґервіґ, Ноа Баумбах
«Бідолахи» — Тоні Макнамара
«Оппенгеймер» — Крістофер Нолан
«Вбивці квіткової повні» — Ерік Рот, Мартін Скорсезе
«Минулі життя» — Селін Сонг

Найкращий актор (драма)

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Кілліан Мерфі — «Оппенгеймер»
Бредлі Купер — «Маестро»
Леонардо Ді Капріо — «Вбивці квіткової повні»
Колман Домінго — «Растін»
Ендрю Скотт — «Незнайомці»
Баррі Кеоган — «Солтберн»

Найкраща акторка (драма)

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Лілі Ґладстон — «Вбивці квіткової повні»
Кері Малліган — «Маестро»
Сандра Хюллер — «Анатомія падіння»
Аннет Бенінг — «Наяд»
Ґрета Лі — «Минулі життя»
Кейлі Спейні — «Прісцилла»

Найкраща акторка (комедія або мюзикл)

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Емма Стоун — «Бідолахи»
Фантазія Барріно — «Барва пурпурова»
Дженніфер Лоуренс — «Без образ»
Наталі Портман — «Травень, грудень»
Альма Пейсті — «Опале листя»
Марґо Роббі — «Барбі»

Найкращий актор (комедія або мюзикл)

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Пол Джаматті — «Залишені»
Ніколас Кейдж — «Сценарії мрії»
Тімоті Шаламе — «Вонка»
Метт Деймон — «Ейр»
Хоакін Фенікс — «Усі страхи Бо»
Джеффрі Райт — «Американське чтиво»

Найкращий актор другого плану

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Роберт Дауні мол. — «Оппенгеймер»
Віллем Дефо — «Бідолахи»
Роберт Де Ніро — «Вбивці квіткової повні»
Раян Ґослінґ — «Барбі»
Чарльз Мелтон — «Травень, грудень»
Марк Руффало — «Бідолахи»

Найкраща акторка другого плану

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Давайн Джой Рендольф — «Залишені»
Емілі Блант — «Оппенгеймер»
Даніель Брукс — «Барва пурпурова»
Джоді Фостер — «Наяд»
Джуліанна Мур — «Травень, грудень»
Розамунд Пайк — «Солтберн»

Найкраща оригінальна музика

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Людвіг Йоранссон — «Оппенгеймер»
Джерскін Фендрікс — «Бідолахи»
Роббі Робертсон — «Вбивці квіткової повні»
Міка Леві — «Зона інтересів»
Деніел Пембертон — «Людина-павук: Крізь Всесвіт»
Джо Хісаїші — «Хлопчик і чапля»

Найкращий фільм іноземною мовою

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 «Анатомія падіння» (Neon) — Франція
«Опале листя» (Mubi) — Фінляндія
«Я капітан» (01 Distribution) — Італія
«Минулі життя» (A24) — США
«Снігова спільнота» (Netflix) — Іспанія
«Зона інтересів» (A24) — Велика Британія

Найкраща пісня

🏆 «Барбі» — «What Was I Made For?», Біллі Айліш і Фіннеас
«Барбі» — «Dance the Night», Керолайн Айлін, Дуа Ліпа, Марк Ронсон та Ендрю Ваятт
«Вона прийшла до мене» — «Addicted to Romance», Брюс Спрінгстін та Патті Скіальф
«Брати Супер Маріо в кіно» — «Peaches», Джек Блек, Аарон Горват, Майкл Джеленіч, Ерік Осмонд та Джон Спайкер
«Барбі» — «I’m Just Ken», Марк Ронсон та Ендрю Ваятт
«Растін» — «Road to Freedom», Ленні Кравіц

Найкращий анімаційний фільм

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 «Хлопчик і чапля»
«Стихії»
«Людина-павук: Крізь Всесвіт»
«Брати Супер Маріо в кіно»
«Судзуме»
«Бажання»

Cinematic and Box Office Achievement / «Найбільше кінематографічне та касове досягнення»

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 «Барбі» (Warner Bros.)
«Вартові галактики 3» (Disney)
«Джон Вік 4» (Lionsgate Films)
«Місія нездійсненна: Розплата. Частина перша» (Paramount Pictures)
«Оппенгеймер» (Universal Pictures)
«Людина-павук: Крізь Всесвіт» (Sony) Зображення)
«Брати Супер Маріо в кіно» (Universal Pictures)
«Тейлор Свіфт: The Eras Tour» (AMC Theatres)

ТВ

Найкращий телесеріал (драма)«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 «Спадкоємці» — HBO
«1923» — Paramount+
«Корона» — Netflix
«Дипломатка» — Netflix
«Останні з нас» — HBO
«Ранкове шоу» — Apple TV+

Найкращий телесеріал (мюзикл чи комедія)

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 «Ведмідь» (FX)
«Тед Лассо» (Apple TV+)
«Початкова школа Ебботт» (ABC)
«Суд присяжних» (Amazon Freevee)
«Убивства в одній будівлі» (Hulu)
«Баррі» (HBO)

Найкращий актор в драматичному серіалі

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Кіран Калкін — «Спадкоємці»
Педро Паскаль — «Останні з нас»
Джеремі Стронг — «Спадкоємці»
Браян Кокс — «Спадкоємці»
Ґері Олдмен — «Кульгаві коні»
Домінік Вест — «Корона»

Найкраща акторка в драматичному серіалі

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Сара Снук — «Спадкоємці»
Хелен Міррен — «1923»
Белла Рамзі — «Останні з нас»
Кері Рассел — «Дипломатка»
Імельда Стонтон — «Корона»
Емма Стоун — «Прокляття»

Найкраща акторка (мюзикл чи комедія)

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Айо Едебірі — «Ведмідь»
Наташа Ліонн — «Покерфейс»
Квінта Брансон — «Початкова школа Ебботт»
Рейчел Броснаген — «Дивовижна місис Мейзел»
Селена Гомес — «Убивства в одній будівлі»
Ель Феннінг — «Велика»

Найкращий актор (мюзикл чи комедія)

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Джеремі Аллен Уайт — «Ведмідь»
Білл Гейдер — «Баррі»
Стів Мартін — «Убивства в одній будівлі»
Мартін Шорт — Убивства в одній будівлі»
Джейсон Сіґел — «Правдива терапія»
Джейсон Судейкіс — «Тед Лассо»

Найкращий актор другого плану

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆  Меттью Макфадьєн — «Спадкоємці»
Біллі Крадап — «Ранкове шоу»
Джеймс Марсден — «Суд присяжних»
Ебон Мосс-Бахрах — «Ведмідь»
Алан Рак — «Спадкоємці»
Александр Скашґорд — «Спадкоємці»

Найкраща акторка другого плану (серіал)

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Елізабет Дебікі — «Корона»
Еббі Елліотт — «Ведмідь»
Крістіна Річчі — «Шершні»
Дж. Сміт-Кемерон — «Спадкоємці»
Меріл Стріп — «Убивства в  одній будівлі»
Ханна Веддінгем — «Тед Лассо»

Найкращий телефільм, серіал або мінісеріал

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 «Сварка»
«Уроки хімії»
«Дейзі Джонс і шестеро»
«Все те незриме світло»
«Попутники»
«Фарґо»

Найкращий актор у мінісеріалі/антології/телефільмі

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Стівен Юн — «Сварка»
Метт Бомер — «Попутники»
Сем Клафлін — «Дейзі Джонс і шестеро»
Джон Хемм — «Фарґо»
Вуді Гаррельсон — «Сантехніки Білого дому»
Девід Оєлово — «Законники: Басс Рівз»

Найкраща акторка у мінісеріалі/антології/телефільмі

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Алі Вонг — «Сварка»
Райлі Кео — «Дейзі Джонс і шестеро»
Брі Ларсон — «Уроки хімії»
Елізабет Олсен — «Любов і смерть»
Джуно Темпл — «Фарґо»
Рейчел Вайс — «Зв’язані до смерті»

Найкращий стендап-комік

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

🏆 Рікі Джервейс — «Ricky Gervais: Armageddon»
Тревор Ноа — «Trevor Noah: Where Was I»
Кріс Рок — «Chris Rock: Selective Outrage»
Емі Шумер — «Amy Schumer: Emergency Contact»
Сара Сільверман — «Sarah Silverman: Someone You Love»
Ванда Сайкс — «Wanda Sykes: I’m an Entertainer»

«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

І як вам взагалі підсумки церемонії нагородження «Золотий глобус — 2024»? Чи задоволені результатами? Поділіться власними враженнями та думками в коментарях.

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