«Золотий глобус — 2024»: тріумф «Оппенгеймера» Крістофера Нолана та інші переможці

Церемонія вручення премії «Золотий глобус», яка відбулася вночі 8 січня в Беверлі-Гіллз, традиційно відкрила сезон різних нагород в галузі кінематографа і телебачення за 2023 рік. Під час заходу, який провів американський стендап-комік Джо Кой, назвали переможців у 27 різних номінаціях.

Хто переміг на «Золотому глобусі — 2024»

81-ша церемонія «Золотий глобус» стала першою після скандального розпуску Голлівудської асоціації іноземної преси (HFPA) у 2023 році. Також цьогоріч кількість номінантів у кожній категорії зросла до шести, і додалися дві нові категорії — «Найкращий стендап-комік» і «Найбільше кінематографічне та касове досягнення». А ще цьогоріч церемонію вперше з 1982 року транслювали в прямому етері на американському телеканалі CBS.

Переходячи до переможців, загалом обійшлося без драм та сюрпризів — за винятком хіба що «Барбі» — яскрава комедія Ґрети Ґервіґ претендувала аж на 9 нагород, а отримала всього лише дві. А головним тріумфатором вечора став інший фаворит та друга половинка феномену «Барбінгеймеру» — «Оппенгеймер». Похмурий драматичний байопік Крістофера Нолана про батька ядерної бомби здобув аж п’ять нагород. Окрім першої нагороди за режисуру (після шести номінацій) для Нолана у загальному заліку також нагороди за найкращий фільм (драма), найкращу чоловічу роль / драма (Кілліан Мерфі за роль Роберта Оппенгеймера), найкращу чоловічу роль другого плану (Роберт Дауні (молодший) за роль Льюїса Страуса) та найкращу музику до фільму (Людвіг Йоранссон).

Щодо двох згаданих нагород «Барбі», комедія Ґрети Ґервіґ перемогла у категоріях Найкраща пісня (головний хіт 2023 року «What Was I Made For» — Біллі Айліш) та «Найбільше кінематографічне та касове досягнення». Ще по дві нагороди отримали «Залишені» / The Holdovers та «‎Анатомія падіння» / Anatomy of a Fall.

Щодо серіалів, головні нагороди між собою розділили «Спадкоємці» (4), «Ведмідь» (3) та «Сварка» (3). Водночас Алі Вонг, яка зіграла вибухову Емі Лау у «Сварці» стала першою актрисою азійського походження, яка перемогла у своїй категорії (Найкраща жіноча роль в мінісеріалі, антології або телефільмі).

Стримінги Netflix, Hulu та Max (раніше HBO Max) на трьох зібрали 12 нагород, найбільше у Netflix (5), тоді як Max усі 4 нагороди принесли «Спадкоємці».

Повний список лауреатів та інших номінантів «Золотого глобусу — 2024»

Кіно

Найкращий фільм (драма)

🏆 «‎Оппенгеймер» (Universal Pictures)

«‎Вбивці квіткової повні» (Apple Original Films/Paramount Pictures)

«‎Маестро» (Netflix)

«Минулі життя‎» (A24)

«Зона інтересів» (A24)

«‎Анатомія падіння» (Neon)

Найкращий фільм (комедія або мюзикл)



🏆 «Бідолахи» (Searchlight Pictures)

«Барбі» (Warner Bros.)

«Американське чтиво» (MGM)

«Залишені» (Focus Features)

«Травень, грудень» (Netflix)

«Ейр» (Amazon, MGM Studios)

Найкращий режисер



🏆 Крістофер Нолан — «Оппенгеймер»

Бредлі Купер — «Маестро»

Ґрета Ґервіґ — «Барбі»

Йоргос Лантімос — «Бідолахи»

Мартін Скорсезе — «Вбивці квіткової повні»

Селін Сонг — «Минулі життя»

Найкращий сценарій

🏆 «Анатомія падіння» — Джастін Трієт, Артур Харарі

«Барбі» — Ґрета Ґервіґ, Ноа Баумбах

«Бідолахи» — Тоні Макнамара

«Оппенгеймер» — Крістофер Нолан

«Вбивці квіткової повні» — Ерік Рот, Мартін Скорсезе

«Минулі життя» — Селін Сонг

Найкращий актор (драма)

🏆 Кілліан Мерфі — «Оппенгеймер»

Бредлі Купер — «Маестро»

Леонардо Ді Капріо — «Вбивці квіткової повні»

Колман Домінго — «Растін»

Ендрю Скотт — «Незнайомці»

Баррі Кеоган — «Солтберн»

Найкраща акторка (драма)

🏆 Лілі Ґладстон — «Вбивці квіткової повні»

Кері Малліган — «Маестро»

Сандра Хюллер — «Анатомія падіння»

Аннет Бенінг — «Наяд»

Ґрета Лі — «Минулі життя»

Кейлі Спейні — «Прісцилла»

Найкраща акторка (комедія або мюзикл)

🏆 Емма Стоун — «Бідолахи»

Фантазія Барріно — «Барва пурпурова»

Дженніфер Лоуренс — «Без образ»

Наталі Портман — «Травень, грудень»

Альма Пейсті — «Опале листя»

Марґо Роббі — «Барбі»

Найкращий актор (комедія або мюзикл)

🏆 Пол Джаматті — «Залишені»

Ніколас Кейдж — «Сценарії мрії»

Тімоті Шаламе — «Вонка»

Метт Деймон — «Ейр»

Хоакін Фенікс — «Усі страхи Бо»

Джеффрі Райт — «Американське чтиво»

Найкращий актор другого плану

🏆 Роберт Дауні мол. — «Оппенгеймер»

Віллем Дефо — «Бідолахи»

Роберт Де Ніро — «Вбивці квіткової повні»

Раян Ґослінґ — «Барбі»

Чарльз Мелтон — «Травень, грудень»

Марк Руффало — «Бідолахи»

Найкраща акторка другого плану

🏆 Давайн Джой Рендольф — «Залишені»

Емілі Блант — «Оппенгеймер»

Даніель Брукс — «Барва пурпурова»

Джоді Фостер — «Наяд»

Джуліанна Мур — «Травень, грудень»

Розамунд Пайк — «Солтберн»

Найкраща оригінальна музика

🏆 Людвіг Йоранссон — «Оппенгеймер»

Джерскін Фендрікс — «Бідолахи»

Роббі Робертсон — «Вбивці квіткової повні»

Міка Леві — «Зона інтересів»

Деніел Пембертон — «Людина-павук: Крізь Всесвіт»

Джо Хісаїші — «Хлопчик і чапля»

Найкращий фільм іноземною мовою

🏆 «Анатомія падіння» (Neon) — Франція

«Опале листя» (Mubi) — Фінляндія

«Я капітан» (01 Distribution) — Італія

«Минулі життя» (A24) — США

«Снігова спільнота» (Netflix) — Іспанія

«Зона інтересів» (A24) — Велика Британія

Найкраща пісня

🏆 «Барбі» — «What Was I Made For?», Біллі Айліш і Фіннеас

«Барбі» — «Dance the Night», Керолайн Айлін, Дуа Ліпа, Марк Ронсон та Ендрю Ваятт

«Вона прийшла до мене» — «Addicted to Romance», Брюс Спрінгстін та Патті Скіальф

«Брати Супер Маріо в кіно» — «Peaches», Джек Блек, Аарон Горват, Майкл Джеленіч, Ерік Осмонд та Джон Спайкер

«Барбі» — «I’m Just Ken», Марк Ронсон та Ендрю Ваятт

«Растін» — «Road to Freedom», Ленні Кравіц

Найкращий анімаційний фільм

🏆 «Хлопчик і чапля»

«Стихії»

«Людина-павук: Крізь Всесвіт»

«Брати Супер Маріо в кіно»

«Судзуме»

«Бажання»

Cinematic and Box Office Achievement / «Найбільше кінематографічне та касове досягнення»

🏆 «Барбі» (Warner Bros.)

«Вартові галактики 3» (Disney)

«Джон Вік 4» (Lionsgate Films)

«Місія нездійсненна: Розплата. Частина перша» (Paramount Pictures)

«Оппенгеймер» (Universal Pictures)

«Людина-павук: Крізь Всесвіт» (Sony) Зображення)

«Брати Супер Маріо в кіно» (Universal Pictures)

«Тейлор Свіфт: The Eras Tour» (AMC Theatres)

ТВ

Найкращий телесеріал (драма)

🏆 «Спадкоємці» — HBO

«1923» — Paramount+

«Корона» — Netflix

«Дипломатка» — Netflix

«Останні з нас» — HBO

«Ранкове шоу» — Apple TV+

Найкращий телесеріал (мюзикл чи комедія)

🏆 «Ведмідь» (FX)

«Тед Лассо» (Apple TV+)

«Початкова школа Ебботт» (ABC)

«Суд присяжних» (Amazon Freevee)

«Убивства в одній будівлі» (Hulu)

«Баррі» (HBO)

Найкращий актор в драматичному серіалі

🏆 Кіран Калкін — «Спадкоємці»

Педро Паскаль — «Останні з нас»

Джеремі Стронг — «Спадкоємці»

Браян Кокс — «Спадкоємці»

Ґері Олдмен — «Кульгаві коні»

Домінік Вест — «Корона»

Найкраща акторка в драматичному серіалі

🏆 Сара Снук — «Спадкоємці»

Хелен Міррен — «1923»

Белла Рамзі — «Останні з нас»

Кері Рассел — «Дипломатка»

Імельда Стонтон — «Корона»

Емма Стоун — «Прокляття»

Найкраща акторка (мюзикл чи комедія)

🏆 Айо Едебірі — «Ведмідь»

Наташа Ліонн — «Покерфейс»

Квінта Брансон — «Початкова школа Ебботт»

Рейчел Броснаген — «Дивовижна місис Мейзел»

Селена Гомес — «Убивства в одній будівлі»

Ель Феннінг — «Велика»

Найкращий актор (мюзикл чи комедія)

🏆 Джеремі Аллен Уайт — «Ведмідь»

Білл Гейдер — «Баррі»

Стів Мартін — «Убивства в одній будівлі»

Мартін Шорт — Убивства в одній будівлі»

Джейсон Сіґел — «Правдива терапія»

Джейсон Судейкіс — «Тед Лассо»

Найкращий актор другого плану

🏆 Меттью Макфадьєн — «Спадкоємці»

Біллі Крадап — «Ранкове шоу»

Джеймс Марсден — «Суд присяжних»

Ебон Мосс-Бахрах — «Ведмідь»

Алан Рак — «Спадкоємці»

Александр Скашґорд — «Спадкоємці»

Найкраща акторка другого плану (серіал)

🏆 Елізабет Дебікі — «Корона»

Еббі Елліотт — «Ведмідь»

Крістіна Річчі — «Шершні»

Дж. Сміт-Кемерон — «Спадкоємці»

Меріл Стріп — «Убивства в одній будівлі»

Ханна Веддінгем — «Тед Лассо»

Найкращий телефільм, серіал або мінісеріал

🏆 «Сварка»

«Уроки хімії»

«Дейзі Джонс і шестеро»

«Все те незриме світло»

«Попутники»

«Фарґо»

Найкращий актор у мінісеріалі/антології/телефільмі

🏆 Стівен Юн — «Сварка»

Метт Бомер — «Попутники»

Сем Клафлін — «Дейзі Джонс і шестеро»

Джон Хемм — «Фарґо»

Вуді Гаррельсон — «Сантехніки Білого дому»

Девід Оєлово — «Законники: Басс Рівз»

Найкраща акторка у мінісеріалі/антології/телефільмі

🏆 Алі Вонг — «Сварка»

Райлі Кео — «Дейзі Джонс і шестеро»

Брі Ларсон — «Уроки хімії»

Елізабет Олсен — «Любов і смерть»

Джуно Темпл — «Фарґо»

Рейчел Вайс — «Зв’язані до смерті»

Найкращий стендап-комік

🏆 Рікі Джервейс — «Ricky Gervais: Armageddon»

Тревор Ноа — «Trevor Noah: Where Was I»

Кріс Рок — «Chris Rock: Selective Outrage»

Емі Шумер — «Amy Schumer: Emergency Contact»

Сара Сільверман — «Sarah Silverman: Someone You Love»

Ванда Сайкс — «Wanda Sykes: I’m an Entertainer»

І як вам взагалі підсумки церемонії нагородження «Золотий глобус — 2024»? Чи задоволені результатами? Поділіться власними враженнями та думками в коментарях.