Новини Кіно 11.12.2023 о 18:05 comment views icon

«Барбі» і «Спадкоємці‎» — лідери за кількістю номінацій на «Золотий глобус-2024‎»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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11 грудня Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила повний список номінантів 81-ї щорічної кінопремії «Золотий глобус», церемонія вручення якої пройде 7 січня та транслюватиметься в прямому ефірі на CBS.

У цьогорічному шоу є деякі помітні зміни — в кожній категорії тепер по шість номінантів, а не п’ять. Крім того, «Золотий глобус» представив дві нові нагороди, щоб відзначити касові досягнення та стендап-виступи.

За кількістю номінацій серед фільмів лідирує «Барбі» — фільм Ґрети Ґервіґ з’явився аж у 10 категоріях, що робить його другим за кількістю номінацій фільмом за усю 81-річну історію шоу, після «Кабаре». В «‎Оппенгеймера» Крістофера Нолана — 8 номінацій.

Серед серіалів тим часом відзначився «‎Спадкоємці» із 9 номінаціями за свій останній сезон.

Netflix отримав найбільше номінацій серед усіх медіакомпаній — 28, у Warner Bros. Discovery всього на одну менше — 27.

Повний список номінантів кінопремії «Золотий глобус-2024» за категоріями

Найкращий фільм (драма)

  • «‎Оппенгеймер» — Universal Pictures
  • «‎Вбивці квіткової повні» — Apple Original Films/Paramount Pictures
  • «‎Маестро» — Netflix
  • «Минулі життя‎» — A24
  • «Зона інтересів» — A24
  • «‎Анатомія падіння» — Neon

Найкращий фільм (мюзикл чи комедія)

  • «Барбі» — Warner Bros.
  • «Бідолахи» — Searchlight Pictures
  • «Американське чтиво» — MGM
  • «Залишені» — Focus Features
  • «Травень, грудень» — Netflix
  • «Ейр» — Amazon, MGM Studios

Найкращий анімаційний фільм

  • «Хлопчик і чапля»
  • «Стихії»
  • «Людина-павук: Крізь Всесвіт»
  • «Брати Супер Маріо в кіно»
  • «Судзуме»
  • «Бажання»

Найкращий фільм іноземною мовою

  • «Анатомія падіння» (Neon) — Франція
  • «Опале листя» (Mubi) — Фінляндія
  • «Я капітан» (01 Distribution) — Італія
  • «Минулі життя» (A24) — США
  • «Снігова спільнота» (Netflix) — Іспанія
  • «Зона інтересів» (A24) — Велика Британія

Найкращий режисер фільму

  • Бредлі Купер — «Маестро»
  • Ґрета Ґервіґ — «Барбі»
  • Йоргос Лантімос — «Бідолахи»
  • Крістофер Нолан — «Оппенгеймер»
  • Мартін Скорсезе — «Вбивці квіткової повні»
  • Селін Сонг — «Минулі життя»

Найкращий сценарій фільму

  • «Барбі» — Ґрета Ґервіґ, Ноа Баумбах
  • «Бідолахи» — Тоні Макнамара
  • «Оппенгеймер» — Крістофер Нолан
  • «Вбивці квіткової повні» — Ерік Рот, Мартін Скорсезе
  • «Минулі життя» — Селін Сонг
  • «Анатомія падіння» — Джастін Трієт, Артур Харарі

Найкращий телесеріал (драма)

  • «1923» — Paramount+
  • «Корона» — Netflix
  • «Дипломатка» — Netflix
  • «Останні з нас» — HBO
  • «Ранкове шоу» — Apple TV+
  • «Спадкоємці» — HBO

Найкращий телесеріал (мюзикл чи комедія)

  • «Ведмідь» (FX)
  • «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • «Початкова школа Ебботт» (ABC)
  • «Суд присяжних» (Amazon Freevee)
  • «Убивства в одній будівлі» (Hulu)
  • «Баррі» (HBO)

Найкращий актор фільму (драма)

  • Бредлі Купер — «Маестро»
  • Кілліан Мерфі — «Оппенгеймер»
  • Леонардо Ді Капріо — «Вбивці квіткової повні»
  • Колман Домінго — «Растін»
  • Ендрю Скотт — «Незнайомці»
  • Баррі Кеоган — «Солтберн»

Найкраща акторка фільму (драма)

  • Лілі Ґладстон — «Вбивці квіткової повні»
  • Кері Малліган — «Маестро»
  • Сандра Хюллер — «Анатомія падіння»
  • Аннет Бенінг — «Наяд»
  • Ґрета Лі — «Минулі життя»
  • Кейлі Спейні — «Прісцилла»

Найкращий актор фільму (мюзикл або комедія)

  • Ніколас Кейдж — «Сценарії мрії»
  • Тімоті Шаламе — «Вонка»
  • Метт Деймон — «Ейр»
  • Пол Джаматті — «Залишені»
  • Хоакін Фенікс — «Усі страхи Бо»
  • Джеффрі Райт — «Американське чтиво»

Найкраща акторка фільму (мюзикл або комедія)

  • Фантазія Барріно — «Барва пурпурова»
  • Дженніфер Лоуренс — «Без образ»
  • Наталі Портман — «Травень, грудень»
  • Альма Пейсті — «Опале листя»
  • Марґо Роббі — «Барбі»
  • Емма Стоун — «Бідолахи»

Найкращий актор другого плану (фільм)

  • Віллем Дефо — «Бідолахи»
  • Роберт Де Ніро — «Вбивці квіткової повні»
  • Роберт Дауні мол. — «Оппенгеймер»
  • Раян Ґослінґ — «Барбі»
  • Чарльз Мелтон — «Травень, грудень»
  • Марк Руффало — «Бідолахи»

Найкраща акторка другого плану (фільм)

  • Емілі Блант — «Оппенгеймер»
  • Даніель Брукс — «Барва пурпурова»
  • Джоді Фостер — «Наяд»
  • Джуліанна Мур — «Травень, грудень»
  • Розамунд Пайк — «Солтберн»
  • Давайн Джой Рендольф — «Залишені»

Найкращий актор телесеріалу (драма)

  • Педро Паскаль — «Останні з нас»
  • Кіран Калкін — «Спадкоємці»
  • Джеремі Стронг — «Спадкоємці»
  • Браян Кокс — «Спадкоємці»
  • Ґері Олдмен — «Кульгаві коні»
  • Домінік Вест — «Корона»

Найкраща акторка телесеріалу (драма)

  • Хелен Міррен — «1923»
  • Белла Рамзі — «Останні з нас»
  • Кері Рассел — «Дипломатка»
  • Сара Снук — «Спадкоємці»
  • Імельда Стонтон — «Корона»
  • Емма Стоун — «Прокляття»

Найкращий актор серіалу (мюзикл чи комедія)

  • Білл Гейдер — «Баррі»
  • Стів Мартін — «Убивства в одній будівлі»
  • Мартін Шорт — Убивства в одній будівлі»
  • Джейсон Сіґел — «Правдива терапія»
  • Джейсон Судейкіс — «Тед Лассо»
  • Джеремі Аллен Уайт — «Ведмідь»

Найкраща акторка серіалу (мюзикл чи комедія)

  • Айо Едебірі — «Ведмідь»
  • Наташа Ліонн — «Покерфейс»
  • Квінта Брансон — «Початкова школа Ебботт»
  • Рейчел Броснаген — «Дивовижна місис Мейзел»
  • Селена Гомес — «Убивства в одній будівлі»
  • Ель Феннінг — «Велика»

Найкращий актор другого плану (серіал)

  • Біллі Крадап — «Ранкове шоу»
  • Меттью Макфадьєн — «Спадкоємці»
  • Джеймс Марсден — «Суд присяжних»
  • Ебон Мосс-Бахрах — «Ведмідь»
  • Алан Рак — «Спадкоємці»
  • Александр Скашґорд — «Спадкоємці»

Найкраща акторка другого плану (серіал)

  • Елізабет Дебікі — «Корона»
  • Еббі Елліотт — «Ведмідь»
  • Крістіна Річчі — «Шершні»
  • Дж. Сміт-Кемерон — «Спадкоємці»
  • Меріл Стріп — «Убивства в  одній будівлі»
  • Ханна Веддінгем — «Тед Лассо»

Найкращий обмежений серіал, серіал-антологія або фільм, створений для телебачення

  • «Сварка»
  • «Уроки хімії»
  • «Дейзі Джонс і шестеро»
  • «Все те незриме світло»
  • «Попутники»
  • «Фарґо»

Найкращий актор (обмежений серіал, серіал-антологія або фільм, створений для телебачення)

  • Метт Бомер — «Попутники»
  • Сем Клафлін — «Дейзі Джонс і шестеро»
  • Джон Хемм — «Фарґо»
  • Вуді Гаррельсон — «Сантехніки Білого дому»
  • Девід Оєлово — «Законники: Басс Рівз»
  • Стівен Юн — «Сварка»

Найкраща акторка (обмежений серіал, серіал-антологія або фільм, створений для телебачення)

  • Райлі Кео — «Дейзі Джонс і шестеро»
  • Брі Ларсон — «Уроки хімії»
  • Елізабет Олсен — «Любов і смерть»
  • Джуно Темпл — «Фарґо»
  • Рейчел Вайс — «Зв’язані до смерті»
  • Алі Вонг — «Сварка»

Найкраща оригінальна музика (фільм)

  • Людвіг Геранссон — «Оппенгеймер»
  • Джерскін Фендрікс — «Бідолахи»
  • Роббі Робертсон — «Вбивці квіткової повні»
  • Міка Леві — «Зона інтересів»
  • Деніел Пембертон — «Людина-павук: Крізь Всесвіт»
  • Джо Хісаїші — «Хлопчик і чапля»

Найкраща оригінальна пісня (фільм)

  • «Барбі» — «What Was I Made For?», Біллі Айліш і Фіннеас
  • «Барбі» — «Dance the Night», Керолайн Айлін, Дуа Ліпа, Марк Ронсон та Ендрю Ваятт
  • «Вона прийшла до мене» — «Addicted to Romance», Брюс Спрінгстін та Патті Скіальф
  • «Брати Супер Маріо в кіно» — «Peaches», Джек Блек, Аарон Горват, Майкл Джеленіч, Ерік Осмонд та Джон Спайкер
  • «Барбі» — «I’m Just Ken», Марк Ронсон та Ендрю Ваятт
  • «Растін» — «Road to Freedom», Ленні Кравіц

Найкращий виступ у стендап-комедії 

  • Рікі Джервейс — «Ricky Gervais: Armageddon»
  • Тревор Ноа — «Trevor Noah: Where Was I»
  • Кріс Рок — «Chris Rock: Selective Outrage»
  • Емі Шумер — «Amy Schumer: Emergency Contact»
  • Сара Сільверман — «Sarah Silverman: Someone You Love»
  • Ванда Сайкс — «Wanda Sykes: I’m an Entertainer»

Кінематографічні та касові досягнення

  • «Барбі» (Warner Bros.)
  • «Вартові галактики 3» (Disney)
  • «Джон Вік 4» (Lionsgate Films)
  • «Місія нездійсненна: Розплата. Частина перша» (Paramount Pictures)
  • «Оппенгеймер» (Universal Pictures)
  • «Людина-павук: Крізь Всесвіт» (Sony) Зображення)
  • «Брати Супер Маріо в кіно» (Universal Pictures)
  • «Тейлор Свіфт: The Eras Tour» (AMC Theatres)

«Золотий глобус» — американська кінопремія, яка присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми. Присудження статуетки розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, тож не рідко його називають репетицією «‎Оскара». За традицією нагородження відбувається після голосування за участю 300 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

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