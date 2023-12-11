«Барбі» і «Спадкоємці‎» — лідери за кількістю номінацій на «Золотий глобус-2024‎»

11 грудня Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила повний список номінантів 81-ї щорічної кінопремії «Золотий глобус», церемонія вручення якої пройде 7 січня та транслюватиметься в прямому ефірі на CBS.

У цьогорічному шоу є деякі помітні зміни — в кожній категорії тепер по шість номінантів, а не п’ять. Крім того, «Золотий глобус» представив дві нові нагороди, щоб відзначити касові досягнення та стендап-виступи.

За кількістю номінацій серед фільмів лідирує «Барбі» — фільм Ґрети Ґервіґ з’явився аж у 10 категоріях, що робить його другим за кількістю номінацій фільмом за усю 81-річну історію шоу, після «Кабаре». В «‎Оппенгеймера» Крістофера Нолана — 8 номінацій.

Серед серіалів тим часом відзначився «‎Спадкоємці» із 9 номінаціями за свій останній сезон.

Netflix отримав найбільше номінацій серед усіх медіакомпаній — 28, у Warner Bros. Discovery всього на одну менше — 27.

Повний список номінантів кінопремії «Золотий глобус-2024» за категоріями

Найкращий фільм (драма)

«‎Оппенгеймер» — Universal Pictures

«‎Вбивці квіткової повні» — Apple Original Films/Paramount Pictures

«‎Маестро» — Netflix

«Минулі життя‎» — A24

«Зона інтересів» — A24

«‎Анатомія падіння» — Neon

Найкращий фільм (мюзикл чи комедія)

«Барбі» — Warner Bros.

«Бідолахи» — Searchlight Pictures

«Американське чтиво» — MGM

«Залишені» — Focus Features

«Травень, грудень» — Netflix

«Ейр» — Amazon, MGM Studios

Найкращий анімаційний фільм

«Хлопчик і чапля»

«Стихії»

«Людина-павук: Крізь Всесвіт»

«Брати Супер Маріо в кіно»

«Судзуме»

«Бажання»

Найкращий фільм іноземною мовою

«Анатомія падіння» (Neon) — Франція

«Опале листя» (Mubi) — Фінляндія

«Я капітан» (01 Distribution) — Італія

«Минулі життя» (A24) — США

«Снігова спільнота» (Netflix) — Іспанія

«Зона інтересів» (A24) — Велика Британія

Найкращий режисер фільму

Бредлі Купер — «Маестро»

Ґрета Ґервіґ — «Барбі»

Йоргос Лантімос — «Бідолахи»

Крістофер Нолан — «Оппенгеймер»

Мартін Скорсезе — «Вбивці квіткової повні»

Селін Сонг — «Минулі життя»

Найкращий сценарій фільму

«Барбі» — Ґрета Ґервіґ, Ноа Баумбах

«Бідолахи» — Тоні Макнамара

«Оппенгеймер» — Крістофер Нолан

«Вбивці квіткової повні» — Ерік Рот, Мартін Скорсезе

«Минулі життя» — Селін Сонг

«Анатомія падіння» — Джастін Трієт, Артур Харарі

Найкращий телесеріал (драма)

«1923» — Paramount+

«Корона» — Netflix

«Дипломатка» — Netflix

«Останні з нас» — HBO

«Ранкове шоу» — Apple TV+

«Спадкоємці» — HBO

Найкращий телесеріал (мюзикл чи комедія)

«Ведмідь» (FX)

«Тед Лассо» (Apple TV+)

«Початкова школа Ебботт» (ABC)

«Суд присяжних» (Amazon Freevee)

«Убивства в одній будівлі» (Hulu)

«Баррі» (HBO)

Найкращий актор фільму (драма)

Бредлі Купер — «Маестро»

Кілліан Мерфі — «Оппенгеймер»

Леонардо Ді Капріо — «Вбивці квіткової повні»

Колман Домінго — «Растін»

Ендрю Скотт — «Незнайомці»

Баррі Кеоган — «Солтберн»

Найкраща акторка фільму (драма)

Лілі Ґладстон — «Вбивці квіткової повні»

Кері Малліган — «Маестро»

Сандра Хюллер — «Анатомія падіння»

Аннет Бенінг — «Наяд»

Ґрета Лі — «Минулі життя»

Кейлі Спейні — «Прісцилла»

Найкращий актор фільму (мюзикл або комедія)

Ніколас Кейдж — «Сценарії мрії»

Тімоті Шаламе — «Вонка»

Метт Деймон — «Ейр»

Пол Джаматті — «Залишені»

Хоакін Фенікс — «Усі страхи Бо»

Джеффрі Райт — «Американське чтиво»

Найкраща акторка фільму (мюзикл або комедія)

Фантазія Барріно — «Барва пурпурова»

Дженніфер Лоуренс — «Без образ»

Наталі Портман — «Травень, грудень»

Альма Пейсті — «Опале листя»

Марґо Роббі — «Барбі»

Емма Стоун — «Бідолахи»

Найкращий актор другого плану (фільм)

Віллем Дефо — «Бідолахи»

Роберт Де Ніро — «Вбивці квіткової повні»

Роберт Дауні мол. — «Оппенгеймер»

Раян Ґослінґ — «Барбі»

Чарльз Мелтон — «Травень, грудень»

Марк Руффало — «Бідолахи»

Найкраща акторка другого плану (фільм)

Емілі Блант — «Оппенгеймер»

Даніель Брукс — «Барва пурпурова»

Джоді Фостер — «Наяд»

Джуліанна Мур — «Травень, грудень»

Розамунд Пайк — «Солтберн»

Давайн Джой Рендольф — «Залишені»

Найкращий актор телесеріалу (драма)

Педро Паскаль — «Останні з нас»

Кіран Калкін — «Спадкоємці»

Джеремі Стронг — «Спадкоємці»

Браян Кокс — «Спадкоємці»

Ґері Олдмен — «Кульгаві коні»

Домінік Вест — «Корона»

Найкраща акторка телесеріалу (драма)

Хелен Міррен — «1923»

Белла Рамзі — «Останні з нас»

Кері Рассел — «Дипломатка»

Сара Снук — «Спадкоємці»

Імельда Стонтон — «Корона»

Емма Стоун — «Прокляття»

Найкращий актор серіалу (мюзикл чи комедія)

Білл Гейдер — «Баррі»

Стів Мартін — «Убивства в одній будівлі»

Мартін Шорт — Убивства в одній будівлі»

Джейсон Сіґел — «Правдива терапія»

Джейсон Судейкіс — «Тед Лассо»

Джеремі Аллен Уайт — «Ведмідь»

Найкраща акторка серіалу (мюзикл чи комедія)

Айо Едебірі — «Ведмідь»

Наташа Ліонн — «Покерфейс»

Квінта Брансон — «Початкова школа Ебботт»

Рейчел Броснаген — «Дивовижна місис Мейзел»

Селена Гомес — «Убивства в одній будівлі»

Ель Феннінг — «Велика»

Найкращий актор другого плану (серіал)

Біллі Крадап — «Ранкове шоу»

Меттью Макфадьєн — «Спадкоємці»

Джеймс Марсден — «Суд присяжних»

Ебон Мосс-Бахрах — «Ведмідь»

Алан Рак — «Спадкоємці»

Александр Скашґорд — «Спадкоємці»

Найкраща акторка другого плану (серіал)

Елізабет Дебікі — «Корона»

Еббі Елліотт — «Ведмідь»

Крістіна Річчі — «Шершні»

Дж. Сміт-Кемерон — «Спадкоємці»

Меріл Стріп — «Убивства в одній будівлі»

Ханна Веддінгем — «Тед Лассо»

Найкращий обмежений серіал, серіал-антологія або фільм, створений для телебачення

«Сварка»

«Уроки хімії»

«Дейзі Джонс і шестеро»

«Все те незриме світло»

«Попутники»

«Фарґо»

Найкращий актор (обмежений серіал, серіал-антологія або фільм, створений для телебачення)

Метт Бомер — «Попутники»

Сем Клафлін — «Дейзі Джонс і шестеро»

Джон Хемм — «Фарґо»

Вуді Гаррельсон — «Сантехніки Білого дому»

Девід Оєлово — «Законники: Басс Рівз»

Стівен Юн — «Сварка»

Найкраща акторка (обмежений серіал, серіал-антологія або фільм, створений для телебачення)

Райлі Кео — «Дейзі Джонс і шестеро»

Брі Ларсон — «Уроки хімії»

Елізабет Олсен — «Любов і смерть»

Джуно Темпл — «Фарґо»

Рейчел Вайс — «Зв’язані до смерті»

Алі Вонг — «Сварка»

Найкраща оригінальна музика (фільм)

Людвіг Геранссон — «Оппенгеймер»

Джерскін Фендрікс — «Бідолахи»

Роббі Робертсон — «Вбивці квіткової повні»

Міка Леві — «Зона інтересів»

Деніел Пембертон — «Людина-павук: Крізь Всесвіт»

Джо Хісаїші — «Хлопчик і чапля»

Найкраща оригінальна пісня (фільм)

«Барбі» — «What Was I Made For?», Біллі Айліш і Фіннеас

«Барбі» — «Dance the Night», Керолайн Айлін, Дуа Ліпа, Марк Ронсон та Ендрю Ваятт

«Вона прийшла до мене» — «Addicted to Romance», Брюс Спрінгстін та Патті Скіальф

«Брати Супер Маріо в кіно» — «Peaches», Джек Блек, Аарон Горват, Майкл Джеленіч, Ерік Осмонд та Джон Спайкер

«Барбі» — «I’m Just Ken», Марк Ронсон та Ендрю Ваятт

«Растін» — «Road to Freedom», Ленні Кравіц

Найкращий виступ у стендап-комедії

Рікі Джервейс — «Ricky Gervais: Armageddon»

Тревор Ноа — «Trevor Noah: Where Was I»

Кріс Рок — «Chris Rock: Selective Outrage»

Емі Шумер — «Amy Schumer: Emergency Contact»

Сара Сільверман — «Sarah Silverman: Someone You Love»

Ванда Сайкс — «Wanda Sykes: I’m an Entertainer»

Кінематографічні та касові досягнення

«Барбі» (Warner Bros.)

«Вартові галактики 3» (Disney)

«Джон Вік 4» (Lionsgate Films)

«Місія нездійсненна: Розплата. Частина перша» (Paramount Pictures)

«Оппенгеймер» (Universal Pictures)

«Людина-павук: Крізь Всесвіт» (Sony) Зображення)

«Брати Супер Маріо в кіно» (Universal Pictures)

«Тейлор Свіфт: The Eras Tour» (AMC Theatres)

«Золотий глобус» — американська кінопремія, яка присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми. Присудження статуетки розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, тож не рідко його називають репетицією «‎Оскара». За традицією нагородження відбувається після голосування за участю 300 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.