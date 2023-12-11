«Барбі» і «Спадкоємці‎» — лідери за кількістю номінацій на «Золотий глобус-2024‎»

11 грудня Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила повний список номінантів 81-ї щорічної кінопремії «Золотий глобус», церемонія вручення якої пройде 7 січня та транслюватиметься в прямому ефірі на CBS.
У цьогорічному шоу є деякі помітні зміни — в кожній категорії тепер по шість номінантів, а не п’ять. Крім того, «Золотий глобус» представив дві нові нагороди, щоб відзначити касові досягнення та стендап-виступи.
За кількістю номінацій серед фільмів лідирує «Барбі» — фільм Ґрети Ґервіґ з’явився аж у 10 категоріях, що робить його другим за кількістю номінацій фільмом за усю 81-річну історію шоу, після «Кабаре». В «Оппенгеймера» Крістофера Нолана — 8 номінацій.
Серед серіалів тим часом відзначився «Спадкоємці» із 9 номінаціями за свій останній сезон.
Netflix отримав найбільше номінацій серед усіх медіакомпаній — 28, у Warner Bros. Discovery всього на одну менше — 27.
Повний список номінантів кінопремії «Золотий глобус-2024» за категоріями
Найкращий фільм (драма)
- «Оппенгеймер» — Universal Pictures
- «Вбивці квіткової повні» — Apple Original Films/Paramount Pictures
- «Маестро» — Netflix
- «Минулі життя» — A24
- «Зона інтересів» — A24
- «Анатомія падіння» — Neon
Найкращий фільм (мюзикл чи комедія)
- «Барбі» — Warner Bros.
- «Бідолахи» — Searchlight Pictures
- «Американське чтиво» — MGM
- «Залишені» — Focus Features
- «Травень, грудень» — Netflix
- «Ейр» — Amazon, MGM Studios
Найкращий анімаційний фільм
- «Хлопчик і чапля»
- «Стихії»
- «Людина-павук: Крізь Всесвіт»
- «Брати Супер Маріо в кіно»
- «Судзуме»
- «Бажання»
Найкращий фільм іноземною мовою
- «Анатомія падіння» (Neon) — Франція
- «Опале листя» (Mubi) — Фінляндія
- «Я капітан» (01 Distribution) — Італія
- «Минулі життя» (A24) — США
- «Снігова спільнота» (Netflix) — Іспанія
- «Зона інтересів» (A24) — Велика Британія
Найкращий режисер фільму
- Бредлі Купер — «Маестро»
- Ґрета Ґервіґ — «Барбі»
- Йоргос Лантімос — «Бідолахи»
- Крістофер Нолан — «Оппенгеймер»
- Мартін Скорсезе — «Вбивці квіткової повні»
- Селін Сонг — «Минулі життя»
Найкращий сценарій фільму
- «Барбі» — Ґрета Ґервіґ, Ноа Баумбах
- «Бідолахи» — Тоні Макнамара
- «Оппенгеймер» — Крістофер Нолан
- «Вбивці квіткової повні» — Ерік Рот, Мартін Скорсезе
- «Минулі життя» — Селін Сонг
- «Анатомія падіння» — Джастін Трієт, Артур Харарі
Найкращий телесеріал (драма)
- «1923» — Paramount+
- «Корона» — Netflix
- «Дипломатка» — Netflix
- «Останні з нас» — HBO
- «Ранкове шоу» — Apple TV+
- «Спадкоємці» — HBO
Найкращий телесеріал (мюзикл чи комедія)
- «Ведмідь» (FX)
- «Тед Лассо» (Apple TV+)
- «Початкова школа Ебботт» (ABC)
- «Суд присяжних» (Amazon Freevee)
- «Убивства в одній будівлі» (Hulu)
- «Баррі» (HBO)
Найкращий актор фільму (драма)
- Бредлі Купер — «Маестро»
- Кілліан Мерфі — «Оппенгеймер»
- Леонардо Ді Капріо — «Вбивці квіткової повні»
- Колман Домінго — «Растін»
- Ендрю Скотт — «Незнайомці»
- Баррі Кеоган — «Солтберн»
Найкраща акторка фільму (драма)
- Лілі Ґладстон — «Вбивці квіткової повні»
- Кері Малліган — «Маестро»
- Сандра Хюллер — «Анатомія падіння»
- Аннет Бенінг — «Наяд»
- Ґрета Лі — «Минулі життя»
- Кейлі Спейні — «Прісцилла»
Найкращий актор фільму (мюзикл або комедія)
- Ніколас Кейдж — «Сценарії мрії»
- Тімоті Шаламе — «Вонка»
- Метт Деймон — «Ейр»
- Пол Джаматті — «Залишені»
- Хоакін Фенікс — «Усі страхи Бо»
- Джеффрі Райт — «Американське чтиво»
Найкраща акторка фільму (мюзикл або комедія)
- Фантазія Барріно — «Барва пурпурова»
- Дженніфер Лоуренс — «Без образ»
- Наталі Портман — «Травень, грудень»
- Альма Пейсті — «Опале листя»
- Марґо Роббі — «Барбі»
- Емма Стоун — «Бідолахи»
Найкращий актор другого плану (фільм)
- Віллем Дефо — «Бідолахи»
- Роберт Де Ніро — «Вбивці квіткової повні»
- Роберт Дауні мол. — «Оппенгеймер»
- Раян Ґослінґ — «Барбі»
- Чарльз Мелтон — «Травень, грудень»
- Марк Руффало — «Бідолахи»
Найкраща акторка другого плану (фільм)
- Емілі Блант — «Оппенгеймер»
- Даніель Брукс — «Барва пурпурова»
- Джоді Фостер — «Наяд»
- Джуліанна Мур — «Травень, грудень»
- Розамунд Пайк — «Солтберн»
- Давайн Джой Рендольф — «Залишені»
Найкращий актор телесеріалу (драма)
- Педро Паскаль — «Останні з нас»
- Кіран Калкін — «Спадкоємці»
- Джеремі Стронг — «Спадкоємці»
- Браян Кокс — «Спадкоємці»
- Ґері Олдмен — «Кульгаві коні»
- Домінік Вест — «Корона»
Найкраща акторка телесеріалу (драма)
- Хелен Міррен — «1923»
- Белла Рамзі — «Останні з нас»
- Кері Рассел — «Дипломатка»
- Сара Снук — «Спадкоємці»
- Імельда Стонтон — «Корона»
- Емма Стоун — «Прокляття»
Найкращий актор серіалу (мюзикл чи комедія)
- Білл Гейдер — «Баррі»
- Стів Мартін — «Убивства в одній будівлі»
- Мартін Шорт — Убивства в одній будівлі»
- Джейсон Сіґел — «Правдива терапія»
- Джейсон Судейкіс — «Тед Лассо»
- Джеремі Аллен Уайт — «Ведмідь»
Найкраща акторка серіалу (мюзикл чи комедія)
- Айо Едебірі — «Ведмідь»
- Наташа Ліонн — «Покерфейс»
- Квінта Брансон — «Початкова школа Ебботт»
- Рейчел Броснаген — «Дивовижна місис Мейзел»
- Селена Гомес — «Убивства в одній будівлі»
- Ель Феннінг — «Велика»
Найкращий актор другого плану (серіал)
- Біллі Крадап — «Ранкове шоу»
- Меттью Макфадьєн — «Спадкоємці»
- Джеймс Марсден — «Суд присяжних»
- Ебон Мосс-Бахрах — «Ведмідь»
- Алан Рак — «Спадкоємці»
- Александр Скашґорд — «Спадкоємці»
Найкраща акторка другого плану (серіал)
- Елізабет Дебікі — «Корона»
- Еббі Елліотт — «Ведмідь»
- Крістіна Річчі — «Шершні»
- Дж. Сміт-Кемерон — «Спадкоємці»
- Меріл Стріп — «Убивства в одній будівлі»
- Ханна Веддінгем — «Тед Лассо»
Найкращий обмежений серіал, серіал-антологія або фільм, створений для телебачення
- «Сварка»
- «Уроки хімії»
- «Дейзі Джонс і шестеро»
- «Все те незриме світло»
- «Попутники»
- «Фарґо»
Найкращий актор (обмежений серіал, серіал-антологія або фільм, створений для телебачення)
- Метт Бомер — «Попутники»
- Сем Клафлін — «Дейзі Джонс і шестеро»
- Джон Хемм — «Фарґо»
- Вуді Гаррельсон — «Сантехніки Білого дому»
- Девід Оєлово — «Законники: Басс Рівз»
- Стівен Юн — «Сварка»
Найкраща акторка (обмежений серіал, серіал-антологія або фільм, створений для телебачення)
- Райлі Кео — «Дейзі Джонс і шестеро»
- Брі Ларсон — «Уроки хімії»
- Елізабет Олсен — «Любов і смерть»
- Джуно Темпл — «Фарґо»
- Рейчел Вайс — «Зв’язані до смерті»
- Алі Вонг — «Сварка»
Найкраща оригінальна музика (фільм)
- Людвіг Геранссон — «Оппенгеймер»
- Джерскін Фендрікс — «Бідолахи»
- Роббі Робертсон — «Вбивці квіткової повні»
- Міка Леві — «Зона інтересів»
- Деніел Пембертон — «Людина-павук: Крізь Всесвіт»
- Джо Хісаїші — «Хлопчик і чапля»
Найкраща оригінальна пісня (фільм)
- «Барбі» — «What Was I Made For?», Біллі Айліш і Фіннеас
- «Барбі» — «Dance the Night», Керолайн Айлін, Дуа Ліпа, Марк Ронсон та Ендрю Ваятт
- «Вона прийшла до мене» — «Addicted to Romance», Брюс Спрінгстін та Патті Скіальф
- «Брати Супер Маріо в кіно» — «Peaches», Джек Блек, Аарон Горват, Майкл Джеленіч, Ерік Осмонд та Джон Спайкер
- «Барбі» — «I’m Just Ken», Марк Ронсон та Ендрю Ваятт
- «Растін» — «Road to Freedom», Ленні Кравіц
Найкращий виступ у стендап-комедії
- Рікі Джервейс — «Ricky Gervais: Armageddon»
- Тревор Ноа — «Trevor Noah: Where Was I»
- Кріс Рок — «Chris Rock: Selective Outrage»
- Емі Шумер — «Amy Schumer: Emergency Contact»
- Сара Сільверман — «Sarah Silverman: Someone You Love»
- Ванда Сайкс — «Wanda Sykes: I’m an Entertainer»
Кінематографічні та касові досягнення
- «Барбі» (Warner Bros.)
- «Вартові галактики 3» (Disney)
- «Джон Вік 4» (Lionsgate Films)
- «Місія нездійсненна: Розплата. Частина перша» (Paramount Pictures)
- «Оппенгеймер» (Universal Pictures)
- «Людина-павук: Крізь Всесвіт» (Sony) Зображення)
- «Брати Супер Маріо в кіно» (Universal Pictures)
- «Тейлор Свіфт: The Eras Tour» (AMC Theatres)
«Золотий глобус» — американська кінопремія, яка присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми. Присудження статуетки розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, тож не рідко його називають репетицією «Оскара». За традицією нагородження відбувається після голосування за участю 300 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.