09.04.2026

"Інтерстеллар" міг бути іншим: Стівен Спілберг пояснив, чому Крістофер Нолан став кращим вибором для стрічки

Чому Крістофер Нолан став найкращим вибором для "Інтерстеллар"? / GamesRadar
Історія створення одного з найважливіших науково-фантастичних фільмів сучасності виявилася складнішою, ніж здавалося. Стівен Спілберг, який стояв біля витоків проекту “Інтерстеллар”, нещодавно зізнався, що передача режисерського крісла Крістоферу Нолану була найкращим рішенням для фільму. Попри те, що Спілберг витратив рік на розробку стрічки, він вважає, що саме бачення Нолана перетворило сценарій на шедевр.


Проект розпочався ще у 2006 році, коли Джонатан Нолан почав писати сценарій саме для Спілберга. Режисер “Щелеп” та “Парку Юрського періоду” планував створити масштабну космічну одіссею, спираючись на наукові теорії Кіпа Торна. Однак через зайнятість іншими проектами та зміну студій Спілберг залишив проект. Пізніше Крістофер Нолан вніс суттєві зміни в сюжет, додавши більше емоційної глибини та складних часових парадоксів. Розуміння того, як Крістофер Нолан працює з концепціями часу, пояснює, чому “Інтерстеллар” став саме таким.

Спілберг зазначив, що був вражений фінальним результатом, особливо тим, як Нолану вдалося поєднати жорстку науку з інтимною сімейною драмою. На його думку, фільм отримав унікальну візуальну мову та масштаб, який міг забезпечити лише Нолан зі своєю любов’ю до формату IMAX та практичних ефектів. Для фанатів жанру цікаво порівняти цей підхід із тим, як розвивалася наукова фантастика в кіно, де Спілберг завжди займав нішу більш “гуманістичних” контактів.


Зараз, коли “Інтерстеллар” вже став класикою, це зізнання Спілберга підкреслює важливість правильного вибору творця для складних ідей. Стрічка не лише зібрала величезну касу, а й змусила мільйони людей зацікавитися фізикою чорних дір та кротовин. Вплив фільму на індустрію відчутний і сьогодні, коли нові проекти Крістофера Нолана стають головними подіями року. Спілберг підсумував, що інколи відмова від амбітного проекту — це теж творчий внесок, який дозволяє ідеї розквітнути в руках іншого майстра.

Джерело: GamesRadar

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати