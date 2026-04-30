“Одіссея” Нолана триватиме менше за “Оппенгеймера”: причина банальна

"Одіссея" вийде на екрани 17 липня.

“Одіссея” Крістофера Нолана вийде в прокат 17 липня 2026 року — і вже відомо, що фільм триватиме менше ніж три години. Режисер підтвердив це в інтерв’ю Associated Press, пояснивши обмеження технічними особливостями IMAX-формату.





Причина проста: “Одіссея” стала першим у світі художнім фільмом, знятим повністю на плівку IMAX-камер, — і максимум, який вдавалося вмістити на IMAX-проєктор, якраз становить три години. Тобто стрічка точно виявиться коротшою за “Оппенгеймера” 2023 року, що тривав рівно 180 хвилин і здобув “Оскар” за найкращий фільм.

“Є колосальний тиск. Той, хто береться за “Одіссею”, бере на себе надії й мрії людей про епічне кіно всюди у світі — і це величезна відповідальність”, — зізнався Нолан.

Порівнюючи цей виклик із роботою над трилогією “Темний лицар”, він додав:

“Я засвоїв: коли йдеться про улюблену історію й улюблених персонажів, глядачі хочуть сильної і щирої інтерпретації”.

Незважаючи на обмеження хронометражу, режисер наполягає: фільм залишиться повноцінним епосом. Про масштаб свідчать самі цифри — знімальна група відзняла два мільйони футів IMAX-плівки, а чотири місяці зйомок пройшли безпосередньо в океані — у Марокко, Греції, Ісландії, Шотландії та Мальті.





“Це досить первісно! Ми вивели акторів, які грають екіпаж корабля Одіссея, на справжні хвилі, у справжні місця. Це безмежно й моторошно, і водночас чудово”, — розповів Нолан про зйомки на воді.

Ще одна рекордна деталь: “Одіссея” стала першим художнім фільмом, на який продавали квитки за рік до прем’єри, — і вони розійшлися за лічені хвилини. Загальний продаж на інші формати ще не розпочався. Ідея зняти саме “Одіссею” визрівала у Нолана давно.

“Це справді містить усі історії, — сказав він Empire Magazine. — Як режисер, ти шукаєш прогалини в кінематографічній культурі, речі, яких іще не робили. І я побачив, що всю цю велику міфологічну роботу, на якій я виріс — фільми Рея Гаррігаузена та інше — ніхто не виконував з таким рівнем вірогідності й бюджетом великого голлівудського IMAX-виробництва”.

У головних ролях — Метт Деймон (Одіссей), Том Голланд (його син Телемах), Енн Гетевей (дружина Пенелопа) і Шарліз Терон (німфа Каліпсо). Також у касті — Зендая, Роберт Паттінсон, Лупіта Ніонго, Бенні Сефді та Джон Бернтал. Бюджет картини — 250 мільйонів доларів, що робить її найдорожчим фільмом у кар’єрі Нолана.

Джерело: Gizmodo