ZOTAC GAMING ZONE – 7-дюймова ігрова консоль з чипом AMD Ryzen 7 8840U та Windows 11

ZOTAC підготувала до випуску компактну портативну ігрову консоль ZOTAC GAMING ZONE. Фактично це повноцінний ігровий комп’ютер кишенькового формфактора.

ZOTAC GAMING ZONE містить процесор AMD Ryzen 7 8840U. Цей чип має обчислювальні ядра на базі архітектури Zen 4 та GPU на базі архітектури RDNA 3. Процесор дозволяє запускати ігри AAA в нативній роздільній здатності 1080p. Система також містить 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-7500 та повно розмірний твердотілий накопичувач M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 місткістю 512 ГБ. Також є слот для карт пам’яті microSD UHS-II.

Ігрова консоль отримала вбудований 7-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю Full HD. Екран забезпечує частоту оновлення 120 Гц та максимальну яскравість 800 ніт. Навколо дисплея розташувались органи управління ігровим процесом, звичні для контролерів: кнопки, стіки, тригери з можливістю налаштування. Також з обох боків екрана розташувались два трекпада, що дозволяє грати в ігри, не залучаючи мишку. Водночас для підключення додаткових пристроїв доступні два порти USB4. Додатково пропонуються бездротові інтерфейси Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.2, фронтальна вебкамера, мікрофон та сканер відбитків пальців в кнопці живлення, що підтримує безпечну авторизацію за допомогою Windows Hello. Пристрій працює під управлінням ОС Windows 11 Home.

ZOTAC демонструватиме ігрову консоль GAMING ZONE на виставці Gamescom 2024, яка розпочнеться 21 серпня в Кельні. Покупці новинки отримують пробну підписку XBOX Game Pass строком на один місяць.

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