SET University пропонує військовим та їх родинам безплатну магістратуру за 4 спеціальностями

Некомерційний навчальний заклад SET University запускає стипендійну програму за рядом напрямків. Українці та українки можуть отримати гранти, що покривають до 100% від вартості навчання на магістерських програмах SET University.

Про це редакції повідомили в SET University.

4 напрямки. Повна або часткова компенсація

Стипендійна програма поширюється для магістратур з:

кіберзахисту;

інноваційної інженерії;

інженерії даних;

машинного навчання та хмарних рішень.

Це міждисциплінарні магістерські програми розроблені з фокусом на поєднання фундаментальних теоретичних знань та практичних навичок.

Стипендії будуть спрямовані на повне або часткове покриття оплати за навчання студентів. SET University прагне створити додаткові можливості для абітурієнтів, які обирають технічні магістерські програми.

Як буде проходити відбір?

Відбір на стипендійну програму відбуватиметься на основі результатів іспитів ЄВІ та ЄФВВ згідно з вимогами Міністерства освіти і науки, попередніх досягнень кандидата, співбесіди та мотиваційного листа.

Онлайн-курс "Бренд-менеджмент" від Laba. Розберіться в комплексному управлінні брендом: від його структури до комунікації з аудиторією.Дізнайтесь принципи побудови бренд-стратегії, проведення досліджень і пошуку свого споживача. Детальніше про курс

Навчання

В межах навчання студенти поглиблено вивчатимуть:

сучасні рішення на перетині різних технологічних доменів;

управління інформаційною безпекою компаній;

поєднання ШІ й кіберзахисту;

розробку комплексних інфраструктурних рішень;

хмарні технології;

машинне навчання та ШІ.

Окрім технологій, студенти також вивчатимуть менеджмент технічних команд та різні аспекти розробки ІТ-продукту. В межах дипломної роботи студенти зможуть розробити власний стартап або технологічне рішення для компаній.

Серед запрошених викладачів топи міжнародних та українських компаній. Зокрема:

ексспівробітник ЦРУ і фахівець, який будував системи інформаційної безпеки Uber та Tesla Нік Джисінто;

ексспівробітник ФБР та директор розвідувальної компанії Flashpoint Ендрю Борен;

викладач бізнес-аналітики і ШІ в Каліфорнійському університеті Берклі Готьє Вассер.

А також фахівці з CustomerTimes, Sigma Software, Wildix та десятків інших компаній. Формат на магістерських програмах передбачає 90% онлайн-навчання, що дозволяє студентам поєднувати навчальний процес та роботу.

Хто може претендувати на стипендію?

Освітні стипендії покриватимуть від 25% до 90% вартості магістерських програм SET University. Для військовослужбовців, ветеранів та їх родин — стипендії покриватимуть 100% від вартості всього навчання. Подати заявку на участь в стипендійному конкурсі можуть:

Онлайн-курс "Бренд-менеджмент" від Laba. Розберіться в комплексному управлінні брендом: від його структури до комунікації з аудиторією.Дізнайтесь принципи побудови бренд-стратегії, проведення досліджень і пошуку свого споживача. Детальніше про курс

талановиті фахівці, зі значними здобутками в IT-cфері;

абітурієнти з високими вступними балами;

представники Збройних сил України та Національної гвардії України (чинні військовослужбовці або ветерани);

діти та дружини/чоловіки учасників бойових дій;

українки, які прагнуть розвиватися в IT.

Прийом заявок триває до 28 червня 2024 року.

Детальніше дізнатися про умови участі в стипендійному конкурсі та подати заявку можна за посиланням.