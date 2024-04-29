Від РЕБ до «плащів-невидимок»: за рік в рамках Brave1 створили 1 671 інноваційну розробку

За рік в рамках defense-tech кластеру Brave1 963 розробники створили 1 671 інноваційну розробку — від плаща-невидимки із захистом від ворожих тепловізорів до РЕБ ближньої дії.
Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.
«Сьогодні Україна — полігон для тестування оборонних технологій та інновацій у світі. Тому одне з пріоритетних завдань Мінцифри — створити найвигідніші умови для розвитку технологічних компаній. Рік тому запустили defense-tech кластер Brave1, щоб прискорити впровадження оборонних розробок для посилення Сил оборони. Спільно з Міноборони, Генштабом, Мінстратегпромом, Мінекономіки, РНБО», — йдеться в повідомленні Мінцифри.
Міністерство надало інфографіку того, що зроблено за рік. Це:
- більше 300 дронів;
- більше 100 засобів РЕБ;
- більше 200 наземних роботизованих комплексів;
- більше 200 інновацій у сфері ШІ.
Зокрема, треба згадати такі розробки:
FoxTac ─ дистанційно керований транспортер для евакуації поранених з поля бою
«Плащ-невидимка», який допоможе сховатися від тепловізорів ворога, в тому числі встановлених на дронах
RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки
Ratel Deminer — машина для дистанційного розмінування
«Технології та підхід до їх використання потрібно постійно вдосконалювати. Тому ціллю Brave1 залишається пошук і підтримка розробників, щоб технологічно посилити військових інноваціями на полі бою», — резюмує Мінцифри.
Для того, щоб запропонувати свій проєкт Brave1, потрібно заповнити заявку на сайті.
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