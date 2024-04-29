Від РЕБ до «плащів-невидимок»: за рік в рамках Brave1 створили 1 671 інноваційну розробку

За рік в рамках defense-tech кластеру Brave1 963 розробники створили 1 671 інноваційну розробку — від плаща-невидимки із захистом від ворожих тепловізорів до РЕБ ближньої дії.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

«Сьогодні Україна — полігон для тестування оборонних технологій та інновацій у світі. Тому одне з пріоритетних завдань Мінцифри — створити найвигідніші умови для розвитку технологічних компаній. Рік тому запустили defense-tech кластер Brave1, щоб прискорити впровадження оборонних розробок для посилення Сил оборони. Спільно з Міноборони, Генштабом, Мінстратегпромом, Мінекономіки, РНБО», — йдеться в повідомленні Мінцифри.

Міністерство надало інфографіку того, що зроблено за рік. Це:

більше 300 дронів;

більше 100 засобів РЕБ;

більше 200 наземних роботизованих комплексів;

більше 200 інновацій у сфері ШІ.

Зокрема, треба згадати такі розробки:

FoxTac ─ дистанційно керований транспортер для евакуації поранених з поля бою

Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Ithillel. Пройдіть психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців щоб дізнатися ваші сильні сторони, вподобання і інтереси і з'ясувати, яка IT-спеціальність вам підходить. Пройти тест

«Плащ-невидимка», який допоможе сховатися від тепловізорів ворога, в тому числі встановлених на дронах

RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки

Ratel Deminer — машина для дистанційного розмінування

Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Ithillel. Пройдіть психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців щоб дізнатися ваші сильні сторони, вподобання і інтереси і з'ясувати, яка IT-спеціальність вам підходить. Пройти тест

«Технології та підхід до їх використання потрібно постійно вдосконалювати. Тому ціллю Brave1 залишається пошук і підтримка розробників, щоб технологічно посилити військових інноваціями на полі бою», — резюмує Мінцифри.

Для того, щоб запропонувати свій проєкт Brave1, потрібно заповнити заявку на сайті.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.