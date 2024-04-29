Україна Новини 29.04.2024 о 15:48 comment views icon
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Від РЕБ до «плащів-невидимок»: за рік в рамках Brave1 створили 1 671 інноваційну розробку

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Ігор Шелудченко

Автор новин

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За рік в рамках defense-tech кластеру Brave1 963 розробники створили 1 671 інноваційну розробку — від плаща-невидимки із захистом від ворожих тепловізорів до РЕБ ближньої дії.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

«Сьогодні Україна — полігон для тестування оборонних технологій та інновацій у світі. Тому одне з пріоритетних завдань Мінцифри — створити найвигідніші умови для розвитку технологічних компаній. Рік тому запустили defense-tech кластер Brave1, щоб прискорити впровадження оборонних розробок для посилення Сил оборони. Спільно з Міноборони, Генштабом, Мінстратегпромом, Мінекономіки, РНБО», — йдеться в повідомленні Мінцифри.

Міністерство надало інфографіку того, що зроблено за рік. Це:

  • більше 300 дронів;
  • більше 100 засобів РЕБ;
  • більше 200 наземних роботизованих комплексів;
  • більше 200 інновацій у сфері ШІ.
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Зокрема, треба згадати такі розробки:

FoxTac ─ дистанційно керований транспортер для евакуації поранених з поля бою

Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Ithillel.
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Від РЕБ до «плащів-невидимок»: за рік в рамках Brave1 створили 1 671 інноваційну розробку

«Плащ-невидимка», який допоможе сховатися від тепловізорів ворога, в тому числі встановлених на дронах

Український плащ-невидимка

RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки

В Brave1 розробили RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки

Ratel Deminer — машина для дистанційного розмінування

Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Ithillel.
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Українські розробники створили Ratel Deminer — машину для дистанційного розмінування

«Технології та підхід до їх використання потрібно постійно вдосконалювати. Тому ціллю Brave1 залишається пошук і підтримка розробників, щоб технологічно посилити військових інноваціями на полі бою», — резюмує Мінцифри.

Для того, щоб запропонувати свій проєкт Brave1, потрібно заповнити заявку на сайті.

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