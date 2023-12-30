Новини Military Tech 30.12.2023 о 15:17 comment views icon

В Brave1 розробили RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

В Brave1 розробили RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки

Партнер розділу?

В оборонному кластері Brave1 розробили «броньовані колеса» для бойових пікапів ─ RunFlat. Фактично, це спеціальні вставки для автомобільних шин, які дозволяють автомобілю продовжувати рух навіть після пробиття чи пошкодження покришок.

Використання RunFlat може бути особливо актуальним під час евакуації поранених, виконання бойового завдання або доставлення провізії Силам оборони України. У випадку пошкодження покришки військовим не потрібно зупинятися та наражати себе на небезпеку. Спеціальна вставка дозволить продовжити рух до безпечного місця.

В Brave1 разработали RunFlat – «бронированные колеса» для боевых пикапов, позволяющих ехать даже после пробития покрышки

Як заявляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, українські вставки RunFlat не поступаються світовим моделям та вироблені з матеріалів, що не схильні до передчасного руйнування.

Він також заявляє, що наразі команда розробників планує запустити масове виробництво, а також має намір розширити модельний ряд на великі броньовані машини.

Партнер розділу?

Brave Inventors - національна платформа винахідників та винаходів воєнного часу. Тут можна розмістити свої військові винаходи, розповісти про розробки та прототипи, знайти необхідне фінансування чи ментора, а також отримати більше можливостей для співпраці з виробниками, підприємствами та бізнесами. Підтримати винаходи можна за посиланням.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Як працює сучасний беттинг і чому це безпечно. VBET Україна розвінчує міфи про ставки на спорт
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Хмарний сервер від FREEhost в оренду: датацентри в Україні та Польщі, тарифи від 253 грн/міс, техпідтримка

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати