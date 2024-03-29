Українські розробники створили Ratel Deminer — машину для дистанційного розмінування

Українські виробники, які раніше представили наземні роботи Ratel S та Ratel M, розробили Ratel Deminer — машину розмінування, яка може дистанційно знешкоджувати протипіхотні міни.

Про це повідомив в Telegram Міністр цифрової трансформації, віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров.

«Ratel Deminer — мінний трал, який знаходить і нейтралізує протипіхотні міни. Він працює дистанційно, а отже, зберігає життя військових. Комплекс оснащений денним відеоканалом і здатен знищувати міни типу ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 та ПМН-2», — повідомив Федоров.

Повідомляється, що розробники вже провели випробування машини під час гуманітарного розмінування від протипіхотних мін біля Святогірська Донецької області.

Ratel Deminer отримав статус BRV1, це означає, що розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки й оборони. Зараз комплекс доопрацьовують і збільшують потужності.

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Це не перша розробка від цього виробника, яка пройшла шлях у Brave1. Наземні роботи Ratel S та Ratel M отримали кодифікації, їх активно використовують у військах.

Нагадаємо, нещодавно литовський стартап Broswarm отримав $100 тис. для розмінування України дронами.

Інвестиції дозволяють команді Broswarm продовжити розробку технології мультисенсорних датчиків для дистанційного виявлення невеликих мін та інших вибухонебезпечних об’єктів. Перед запуском проєкту на ринок, Broswarm планує провести низку польових випробувань в Україні.

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