Новости Military Tech 20.02.2024 в 08:55 comment views icon

В Brave1 разработали FoxTac ─ дистанционно управляемый транспортер для эвакуации раненых с поля боя

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В Brave1 разработали FoxTac ─ дистанционно управляемый транспортер для эвакуации раненых с поля боя

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новой разработке участников кластера Brave1. Речь идет о FoxTac — транспортере на дистанционном управлении для эвакуации раненых с поля боя.

FoxTac оснащен системой полного привода, которая позволяет ездить как на колесном ходу, так и на гусеничном. Платформа защищена от грязи и легко передвигается по тяжелому бездорожью. Дистанция управления составляет до 700 метров, а запас хода — до 10 км.

В Brave1 розробили FoxTac ─ дистанційно керований транспортер для евакуації поранених з поля бою

«Конкретно этим роботом может управлять оператор в 700 метрах от того места, где лежит раненый. То есть оператор в безопасности, а это возможность и сохранить жизнь оператора, и спасти раненого» ─ заявляет Федоров.

Отмечается, что опытные образцы платформы FoxTac уже успешно прошли предварительные испытания. Сейчас идет процедура кодификации, которая позволит поставлять FoxTac в войска.

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