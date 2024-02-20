В Brave1 разработали FoxTac ─ дистанционно управляемый транспортер для эвакуации раненых с поля боя

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новой разработке участников кластера Brave1. Речь идет о FoxTac — транспортере на дистанционном управлении для эвакуации раненых с поля боя.

FoxTac оснащен системой полного привода, которая позволяет ездить как на колесном ходу, так и на гусеничном. Платформа защищена от грязи и легко передвигается по тяжелому бездорожью. Дистанция управления составляет до 700 метров, а запас хода — до 10 км.

«Конкретно этим роботом может управлять оператор в 700 метрах от того места, где лежит раненый. То есть оператор в безопасности, а это возможность и сохранить жизнь оператора, и спасти раненого» ─ заявляет Федоров.

Отмечается, что опытные образцы платформы FoxTac уже успешно прошли предварительные испытания. Сейчас идет процедура кодификации, которая позволит поставлять FoxTac в войска.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!