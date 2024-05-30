Электронное бронирование через «Дію» должно заработать в течение месяца — Минобороны

Сервис электронного бронирования запустят на портале «Дія» в течение месяца.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко во время форума «Деньги для Победы» от Forbes Ukraine.

Она отметила, что электронное бронирование надо сделать как можно скорее, и это должно быть автоматически, без дополнительных визитов в ТЦК. Заниматься проектом будут Минэкономики и Минцифры.

В свою очередь, все компании, которые будут бронировать своих людей через «Дію», «должны пользоваться положительной дискриминацией».

«Все что необходимо с точки зрения базы «Оберег», мы сделали. В ближайшее время будет готово соответствующее постановление. Я думаю, что для того, чтобы подкрутить функционал, коллегам нужно три-четыре недели», — отметила Екатерина Черногоренко.

Три недели назад сообщалось что извлечение, подтверждающее бронирование сотрудника, будет формироваться в электронной форме в приложении «Дія». Также будет формироваться QR-код (по аналогии с другими QR-кодами в приложении).

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Списки на бронирование, вероятно, будут подаваться через «Портал.Дія». ФЛП не подлежат бронированию по предложенной процедуре.

Информация о забронированных уже есть в базе реестра «Оберіг» и отображается в приложении для военнообязанных «Резерв+»

При этом дискуссии относительно модели бронирования продолжаются.

Первая модель — размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца. Вторая модель — квота на предприятие для военнообязанных.

Также в Верховной Раде предложили альтернативу бронированию и экономичному бронированию— трудовую воинскую повинность бизнеса и IT.