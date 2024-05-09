Украина Новости 09.05.2024 в 19:11 comment views icon
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Минэкономики запустило льготные гранты для производителей дронов

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

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Министерство экономики предложило производителям дронов льготные гранты по программе «Переработка».

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Речь идет о программе в рамках уже действующего правительственного проекта еРабота. Он включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест.

В частности:

  • программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса;
  • гранты для ветеранов и второго из их супругов;
  • гранты на создание и развитие перерабатывающих предприятий;
  • закладка сада и виноградарства, тепличное хозяйство.

Разница здесь только в том, что условия участия в проекте для производителей БпЛА будут льготными. Далее пересказываем условия участия в программе.

Для кого?

В программе могут принять участие физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность по производству воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования и осуществляющие производство БпЛА, или их частей (по КВЭД 30.30).

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Под какие проекты предоставляется грант?

  • На создание новых или увеличение мощностей имеющихся предприятий по производству воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования.
  • На приобретение основных средств производства, которые не подлежат отчуждению, доставку и ввод их в эксплуатацию.

Как подать заявку на получение гранта?

  • Лично напортале «Дияпо установленной форме. К заявке прилагается бизнес-план проекта, на который предполагается направить грантовые средства.

Какого размера грант может предоставить государство для производителей БпЛА?

  • До 8 млн грн (на оборудование) но не более 80% от стоимости проекта.

Какие обязательные условия должен выполнить получатель после получения гранта?

  • Использовать грант по назначению в течение года.
  • Создать новые рабочие места. Количество мест зависит от суммы гранта. Например, не менее 25 мест (из них треть — в первые полгода, остальные — в течение года) должно быть создано получателем гранта в размере от 6,4 до 8 млн.
  • Уплатить в течение 3 лет со дня получения гранта налогов, сборов (обязательных платежей), ЕСВ в сводный бюджет Украины в размере полученного гранта.

Минэкономики запустило льготные гранты для производителей дронов

 

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