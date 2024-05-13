Разработчики хотят создать «Дія. Канали» — альтернативу Telegram и другим мессенджерам

Разработчики ОО «Аналитический центр Информационных ресурсов» планируют создать альтернативу Telegram и другим мессенджерам — «Дія. Канали».

Об этом они рассказали на во время презентации, сообщает Media Sapiens.

«У группы наших исследователей есть идея создать проект, который базировался бы на одном из самых популярных приложений в стране и зарекомендовал себя действительно качественным сервисом, — это «Дія», который создан на коде, написанном украинскими разработчиками».

И для того, чтобы не перегружать имеющиеся возможности «Дія», разработчики предлагают создать отдельный сервис «Дія. Каналы» с авторизацией через материнский. Так уже работает сервис электронного кабинета водителя, а вскоре заработает электронный кабинет военнообязанного.

Преимущества разработки украинского коммуникационного сервиса, по их мнению, — очевидны.

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«Пользователям это позволит получать своевременную быструю информацию от официальных представителей власти, например Офиса президента, Генерального штаба ВСУ, качественных украинских медиа и общественных организаций, — заявил Александр Олешко. — В то же время и представители власти, медиа и общественного сектора получают надежный канал коммуникаций».

Он добавил, что для защиты от нарушений свободы слова и прав человека в целом необходимо обеспечивать в сервисе постоянную качественную модерацию.

Авторы разработки указывают, что телеграм является опасным для передачи данных — исследование показало, что в телеграмме после удаления информация сохраняется еще в течение нескольких часов.

«Мы не знаем, куда она попадает. Возможно, она действительно удаляется, чтобы не перегружать серверы. Однако сам факт такой «задержки» склоняет нас к тому, что телеграмм является опасным для передачи данных», — рассказали разработчики.

25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11115 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация». В документе, в частности, предлагается урегулировать работу мессенджера «Телеграмм» в Украине.

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