SET University предлагает военным и их семьям бесплатную магистратуру по 4 специальностям

Некоммерческое учебное заведение SET University запускает стипендиальную программу по ряду направлений. Украинцы и украинки могут получить гранты, покрывающие до 100% от стоимости обучения на магистерских программах SET University.

Об этом редакции сообщили в SET University.

4 направления. Полная или частичная компенсация

Стипендиальная программа распространяется для магистратур с.:

киберзащиты;

инновационной инженерии;

инженерии данных;

машинного обучения и облачных решений.

Это междисциплинарные магистерские программы разработаны с фокусом на сочетание фундаментальных теоретических знаний и практических навыков.

Стипендии будут направлены на полное или частичное покрытие оплаты за обучение студентов. SET University стремится создать дополнительные возможности для абитуриентов, которые выбирают технические магистерские программы.

Как будет проходить отбор?

Отбор на стипендиальную программу будет происходить на основе результатов экзаменов ЕВИ и ЕФВВ согласно требованиям Министерства образования и науки, предыдущих достижений кандидата, собеседования и мотивационного письма.

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Обучение

В рамках обучения студенты будут углубленно изучать:

современные решения на пересечении различных технологических доменов;

управление информационной безопасностью компаний;

сочетание ИИ и киберзащиты;

разработку комплексных инфраструктурных решений;

облачные технологии;

машинное обучение и ИИ.

Кроме технологий, студенты также будут изучать менеджмент технических команд и различные аспекты разработки ИТ-продукта. В рамках дипломной работы студенты смогут разработать собственный стартап или технологическое решение для компаний.

Среди приглашенных преподавателей топы международных и украинских компаний. В частности:

экс-сотрудник ЦРУ и специалист, который строил системы информационной безопасности Uber и Tesla Ник Джисинто;

экс-сотрудник ФБР и директор разведывательной компании Flashpoint Эндрю Борен;

преподаватель бизнес-аналитики и ИИ в Калифорнийском университете Беркли Готье Вассер.

А также специалисты из CustomerTimes, Sigma Software, Wildix и десятков других компаний. Формат на магистерских программах предусматривает 90% онлайн-обучения, что позволяет студентам совмещать учебный процесс и работу.

Кто может претендовать на стипендию?

Образовательные стипендии будут покрывать от 25% до 90% стоимости магистерских программ SET University Для военнослужащих, ветеранов и их семей — стипендии будут покрывать 100% от стоимости всего обучения. Подать заявку на участие в стипендиальном конкурсе могут:

Курс English For IT: Communication від Enlgish4IT. Почни легко працювати та спілкуватися з мультикультурними командами та міжнародними клієнтами. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Інформація про курс

талантливые специалисты, со значительными достижениями в IT-сфере;

абитуриенты с высокими вступительными баллами;

представители Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины (действующие военнослужащие или ветераны);

дети и жены/мужья участников боевых действий;

украинки, которые стремятся развиваться в IT.

Прием заявок продолжается до 28 июня 2024 года.

Подробнее узнать об условиях участия в стипендиальном конкурсе и подать заявку можно по ссылке.