В экспериментальном режиме: е-кабинет военнообязанного заработает уже через пару дней

Электронный кабинет военнообязанного заработает уже 18 мая. Но пока в экспериментальном режиме — из-за того, что это «достаточно серьезная инженерная работа».

Об этом рассказал в интервью NV член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Е-кабинет военнообязанного заработает с даты вступления в силу закона о мобилизации. Но пока речь идет об экспериментальном режиме.

В течение 30 дней состоится тестирование, далее же он заработает в полноценном режиме. И будет адаптация со всеми базами данных.

«Любая новая система нуждается в тестировании для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить максимальную безопасность персональных данных. А это вопрос национальной безопасности. Поэтому в процессе эксплуатации будут выяснены все нюансы, будет усовершенствован кабинет», — заявил он.

Запуска же полноценного режима, по словам нардепа, нужно ожидать с июня.

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Обновление данных за рубежом

Военнообязанные, которые обновили данные за рубежом, получат QR-код.

«Любой гражданин Украины сможет обновить свои персональные данные. И будет сгенерирован, кстати, уже в этом тестовом режиме… После того, как гражданин Украины, который постоянно проживает или временно находится за рубежом, обновит свои персональные данные (а речь идет об очень ограниченном количестве персональных данных, а именно место фактического проживания, средство коммуникации и отношение к военной службе), сможет получить сгенерированный QR-код», — отметил Вениславский.

Последний и будет свидетельством того, что лицо обновило свои данные.

Ранее сообщалось, что электронный кабинет военнообязанного, согласно согласованным правовым нормам, должен заработать до 17 июня.

Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста фактически создается на каждое лицо автоматически путем сопоставления данных из разных реестров.

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Сам закон о мобилизации не содержит деталей о таком Электронном кабинете — но он был введен другим законом №3549-IX о цифровизации воинского учета, вступившим в силу 4 апреля 2024 года (законопроект 10062).

Вместе с тем, закон о цифровизации воинского учета дает Кабмину месяц на то, чтобы принять необходимые подзаконные акты.

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