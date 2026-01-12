В Украине впервые запустили 5G: где и как протестировать?

В Украине впервые в тестовом формате запустили 5G, сообщили операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell. Анонс состоялся через несколько дней после того, как в сеть попала информация о тестах Vodafone.

Пилотную зону со скоростью передачи данных около 500 Мбит/с на одного абонента открыли в центре Львова. По словам вице-премьера — министра цифровой трансформации Михаил Федорова, город выбрали как «технологическую лабораторию» перед масштабированием 5G на всю страну. Там уже установили более 20 базовых станций нового стандарта.

Три оператора отмечают, что это не полноценный коммерческий запуск. Это скорее проверка того, как этот формат работает в реальных условиях под нагрузкой, параллельно с 4G. Его планируют разворачивать в двух диапазонах: 3500 МГц — для обеспечения высокой скорости передачи данных, 700 МГц — для более широкого покрытия. Полноценный запуск в двух диапазонах возможен только после завершения военного положения, но пилотные зоны позволяют тестировать сеть уже сейчас.

«По результатам тестирований, предшествовавших запуску во Львове, максимальный показатель скорости загрузки в 5G-сети Киевстар превысил 2,4 Гбит/с», — добавляет Александр Комаров из «Киевстара».

В то же время Vodafone, как говорит представитель Ольга Устинова, делает акцент на меньшей задержке, что важно для видеозвонков, онлайн-игр и облачных сервисов. Представитель lifecell Михаил Шелемба указывает, что их пиковые скорости могут превышать 1 Гбит/с, а средние будут составлять 600-800 Мбит/с.

Повысят ли тарифы и как воспользоваться 5G?

На этапе тестирования тарифы не меняются — 5G работает в рамках действующих 4G-пакетов, без доплат. Отдельные спецпредложения могут появиться позже, в первую очередь для бизнеса или «специфических потребностей, где нужна сверхвысокая скорость». В пресс-релизах операторы объяснили: для доступа к 5G нужна USIM или eSIM и смартфон с поддержкой n78 (3500 МГц). Старые SIM-карты не подходят.

«Сейчас 29% всех устройств в сети lifecell технически поддерживают 5G, а в крупных городах этот показатель достигает 40%. При этом 99% таких устройств поддерживают диапазон 3500 МГц», — добавляет lifecell.

Кроме того, базовые станции 5G во Львове оборудованы резервным питанием. По словам операторов, аккумуляторы обеспечивают до 10 часов автономной работы, часть станций имеет стационарные генераторы. Приоритет будут отдавать больницам, транспортным узлам и службам спасения.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

После завершения тестирования и согласований с Генштабом ВСУ проект планируют расширять. В январе ультрабыструю связь должны запустить в Бородянке, в феврале — в Харькове. После чего ожидается внедрение в Киеве, Одессе и других городах. Массовое развертывание ожидают уже после войны. Его запуск в Украине планировали еще в 2022 году, но полномасштабное вторжение заставило отложить эти планы.

Источник: Минцифры