Vodafone впервые запустил 5G для абонентов — в тестовом режиме и только во Львове

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Абоненты Vodafone, находящиеся во Львове, уже могут протестировать 5G — следующее поколение мобильных сетей, которое должно обеспечить более высокую скорость передачи данных с низкой задержкой.

Официального объявления не было, однако все еще действующий глава Минцифры Михаил Федоров ранее анонсировал запуск на январь в двух населенных пунктах — Львове и поселке Бородянка Киевской области.

По данным телеком-сообщества MZU (Мобильная Связь Украины), на площади Рынок во Львове уже готовят локацию для презентации запуска тестовых сетей 5G (n78 — 3500 МГц) с участием представителей Минцифры и трех мобильных операторов. Канал подтверждает, что тестовая сеть уже работает для абонентов Vodafone соответствующими скриншотами.

В комментариях в соцсетях отмечают, что тест не ограничивается центром Львова и 5G можно поймать в более отдаленных районах.

В августе Экономическая правда со ссылкой на появившееся в распоряжении редакции постановление правительства сообщала, что определённая окончательная дата отключения мобильной связи третьего поколения (3G) и соответственно переориентация частот на 5G — 31 декабря 2030 года.

