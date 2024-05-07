В апреле на рынке труда увеличилось количество вакансий для IT-специалистов. На DOU и Djinni наблюдались рекордные показатели, это и соответствовало ситуации на рынке труда в целом.
Но увеличение количества вакансий и уменьшение конкуренции никак не повлияло на уровень зарплат айтишников.
Дефицит кадров обостряется
Согласно статистике Work.ua, дефицит кадров на рынке труда только обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается и конкуренция продолжает падать
В то же время уже третий месяц подряд средний размер заработной платы не меняется
В апреле работодатели разместили на Work.ua 111 095 предложений работы Это рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения.
Из-за ощутимого увеличения количества предложений работы показатель среднего количества откликов на одну вакансию в месяц снова снизился. И опустился до минимальной отметки со времени полномасштабного вторжения
Вакансий все больше
Не исключением стали и IT-специалисты По данным DOU, в апреле компании разместили 5021 вакансию — на 218 больше, чем в марте. Уже второй раз с начала этого года количество вакансий достигает отметки пять тысяч — в 2023-м такого уровня не было ни разу.
На Djinni рекрутеры опубликовали 10 486 вакансий, что на 672 больше, чем в марте.
Больше всего выросли категории iOS, C++ и PHP. Также больше вакансий опубликовали для QA.
На DOU немного другая картина. В лидерах — Data Science, Golang, React. Правда, и сравнивают январь 2024 года с апрелем 2024 года.
В апреле кандидаты отправляли отклики на 13 086 вакансий. Это на 600 больше, чем в прошлом месяце, по данным Djinni.
При этом количество откликов продолжает падать, хоть и не так резко как раньше. Сейчас это 20.76 откликов на одну вакансию за месяц (в марте было 21.1).
При этом в апреле на Djinni было 963 найма — — на 140 больше марта и лишь на 40 меньше, чем в апреле. Но на зарплаты это никак не повлияло.
Зарплаты не увеличиваются
Согласно данным Djinni, зарплаты нанятых в апреле senior-разработчиков — на уровне прошлого года, но junior i middle — на $200-$500 долларов меньше.
Медиана зарплат разработчиков без опыта в апреле вернулась к стандартным $500 (в феврале падала до $400). А вот разработчики с опытом от одного года снизили планку до $625. Еще в январе было $800.
Те, кто имеют два года опыта в апреле просили в среднем $1650, тогда как год назад — $2000. А в 2022-м — $2500. Сейчас такую зарплату пишут в профиле разработчики с опытом 3-4 года. Они снизили свои зарплатные ожидания на $500, по сравнению с прошлым годом.
$4000 — средние зарплатные пожелания кандидатов с опытом 5-6 лет и $5000 — тех, у кого 7+ лет опыта. Год назад было так же, но в 2021-м — на 500-1000 больше.
Топ-наймы апреля
В прошлом месяце на Djinni было аномально много Solutions Architect — 4 из 6 топ-позиций. Еще на одной был Data Architect.
- $10K Архитектор решений / Главный инженер / технический директор, Украина
- $10K Архитектор данных / консультант, Украина
- $9K Архитектор решений/ДевОпс, Украина
- $9K Solutıon Archıtect, Турция
- $8,5K Архитектор решений/Тех-лидер, Украина
- $7.5K DevOps инженер, Франция
Отметим, в марте была несколько аналогичная ситуация: спад конкуренции при рекордных наймах, но на меньшие зарплаты.