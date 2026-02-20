Журналистка пробежала 50 км со смарт-часами 5 брендов, чтобы выявить лучшие

Журналистка пробежала около 50 км с пятью смарт-часами, чтобы проверить, насколько точно они считают шаги, дистанцию и сердечный ритм. В тесте были модели от $80 до $550.





Оказалось почти все хорошо справляются с шагами и расстоянием, но точность пульса заметно разнится. Для проверки точности брали Polar H10 — один из самых надежных датчиков сердечного ритма. Каждые часы тестировали отдельно, но при одинаковых условиях, то есть те же маршруты, одинаковые пробежки и контролируемая дистанция. В списке были устройства от Apple, Garmin, Samsung, Google и Amazfit.

За два месяца все часы показали очень близкие результаты по дистанции. Расхождение обычно составляло несколько процентов, но в пределах погрешности, которую сложно почувствовать в реальной жизни. То же самое с шагами: разница была минимальная, иногда всего несколько шагов на тысячу. То есть для базового пользования почти любые современные смарт-часы справляются нормально.

А вот с сердечным ритмом все интереснее. Если смотреть только на средний пульс или пиковые значения, то все модели выглядят более-менее одинаково. Но при анализе данных по секундам видно, что некоторые часы запаздывают на старте или не успевают за резкими скачками пульса во время ускорений.

Самым точным в тестах оказался Apple Watch Series 11: его данные отклонялись от показателей нагрудного ремня Polar H10 лишь на 1%. Для оптического сенсора на запястье это очень сильный результат, поэтому журналистка отметила его наградой за лучшее отслеживание сердечного ритма.





«Серебро забрал Garmin Venu 4, который лишь немного уступил Apple по точности. Зато имеет свою фишку: записывает пульс каждую секунду. Apple записывает показатели примерно раз в пять секунд. То есть Garmin дает более подробную «сырую» статистику, что особенно полезно тем, кто глубоко анализирует тренировки, HRV или VO2 max.

Модели от Samsung и Google показали стабильные результаты во время обычных тренировок: точно отслеживали общий ритм пульса, дистанцию и шаги. Во время исследования больше всего удивил бюджетный Amazfit Bip 6 (стоит около $80), поскольку почти не отставал в измерении дистанции. Модель на тестовой миле показывала примерно 1,53 км, тогда как Apple Watch — 1,59 км. Разница есть, но для большинства пользователей она вряд ли критична.

Чтобы провести такое исследование журналистка проводила забег на стандартной 400-метровой дорожке. На смарт-часах выключали GPS, чтобы сигнал не влиял на результаты. Каждые часы плотно закрепляли на запястье и датчики обновляли перед стартом. Для каждой модели делали три пробежки по 1,6 км с разной интенсивностью от спокойного темпа до пиковых нагрузок.

Интересно, что почти все часы немного «тормозили» на старте, когда пульс резко возрастал. Они лишь спустя некоторое время догоняли реальные значения. Некоторые модели на пиковых отрезках снова отставали или вообще пропускали максимальные значения. Особенно это было заметно в бюджетных вариантах. Из-за этого сердечный ритм остается самой сложной метрикой для смарт-часов.

В итоге картина понятна. Apple Watch Series 11 лучше всего показали себя в максимально точном пульсе, ежесекундные «сырые» данные лучше обрабатывает модель Garmin Venu 4. А если главное просто надежно считать шаги и дистанцию без переплаты, то даже бюджетные модели вроде Amazfit Bip 6 выглядят вполне адекватно.

Источник: Cnet