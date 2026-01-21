Garmin выпустила Tactix 8 Cerakote Edition: военные часы, обновленные "сверхпрочным" покрытием и ценой в $1600

Garmin анонсировала обновленную версию смарт-часов Tactix 8, которые получили два новых цвета и «сверхпрочное» покрытие за дополнительные $200.

Стандартный Tactix 8 представили в прошлом году со светодиодным фонарем, 1,4 дюймовым AMOLED-экраном и множеством тактических функций: режим невидимости; режим, обеспечивающий читабельность дисплея с прибором ночного видения; выключатель, удаляющий данные одним нажатием и упрощенная версия баллистического калькулятора для высокоточной стрельбы на большие дистанции. В Cerakote Edition предлагается все то же самое, но с обновленным керамическим покрытием и двумя вариациями цветов — Slate Grey и Olive Drab.

Garmin описывает Cerakote как керамико-полимерное покрытие с повышенной устойчивостью к стиранию, коррозии или химическим воздействиям. Его наносят на корпус часов методом распыления, а затем «запекают» для затвердевания, тогда как в процессе ношения покрытие приобретает «уникальный» вид с естественным налетом.

Tactix 8 Cerakote Edition сохраняет все те же 29 дней автономной работы в режиме smartwatch, 32 ГБ памяти, водонепроницаемость 10 АТМ и поддержку загруженных карт, однако предлагается исключительно в размере 51 мм (оригинальные имеют дополнительную 47-миллиметровую версию). Стоимость устройства достигает $1600, а предзаказы стартуют 23 января.

Напомним, что в этом месяце Garmin представила Garmin Quatix 8 Pro с сочетанием спутниковой и сотовой связи, а также обновила Venu X1 более дешевой версией в новом цвете.

Источник: Garmin