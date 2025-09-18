Новости Устройства 18.09.2025 comment views icon

Garmin выпустила спортивные смарт-часы Venu 4: конкурент Apple Watch 11 со светодиодным фонариком и ценой в $550

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Garmin випустила Venu 4

Garmin запустила спортивные смарт-часы Garmin Venu 4, которые готовы конкурировать с Apple Watch Series 11 — они предлагают больше фитнес-инструментов и намного дольше работают от аккумулятора.

Если говорить о дизайне, то основной новой функцией Venu 4 стал встроенный светодиодный фонарик, который имеет четыре уровня интенсивности и дополнительный режим красного света для использования ночью. Часы имеют только две кнопки, по сравнению с тремя в Venu 3, поэтому большая часть управления будет осуществляться с помощью сенсорного AMOLED-экрана.

Venu 4 отримав світлодіодний ліхтарик / Garmin
Garmin Venu 4 получил светодиодный фонарик

Корпус — металлический, со встроенными динамиком и микрофоном. Дисплей в защитном стекле Corning Gorilla Glass 3, а водостойкость 5 АТМ.

Venu 4 обновил функцию отслеживания сна, которая теперь анализирует насколько последовательным он был в течение последних 7 дней; среди прочего анализируя, когда частота сердечных сокращений, а также температура кожи и дыхания выходят за пределы своего типичного диапазона — признаки, которые потенциально могут свидетельствовать о повышенном уровне стресса или болезни. К тому же, часы могут включать в анализ особенности вашего образа жизни, например потребление кофеина или алкоголя.

Garmin Venu 4
Venu 4 будет анализировать, насколько последовательным был ваш сон в течение последней недели

Обновленный «фитнес-тренер» Garmin будет генерировать персонализированные тренировки для 25 различных видов деятельности, в частности езды на велосипеде, ходьбы, гребли или сочетания нескольких упражнений. При этом будет учитывать вашу предыдущую ежедневную активность, уровень восстановления и качество недавнего сна.

Garmin випустила Venu 4
Garmin Venu 4 поставляется в лунном золотом, серебряном и черном цветах

Заявленное время работы аккумулятора Venu 4: 12 дней и до 4 дней при использовании режима постоянно включенного экрана. Часы обеспечивают 20 часов работы GPS или 17-19 часов при использовании более точных режимов.

Garmin Venu 4 доступны в размерах 41 мм и 45 мм по цене от $550 — на $100 дороже Venu 3. Среди предложенных цветов — лунный золотой, серебряный и черный, с силиконовым или кожаным ремешком на выбор (последний на $50 дороже). В продаже с 22 сентября.

Garmin выпустила детские смарт-часы Bounce 2 с AMOLED-дисплеем и поддержкой звонков за $300

Спецпроекты
Від телевізорів до пилососів: огляд техніки бренду Tesla, який робить ставку на доступність і надійність
Як тестують складні інтеграції в FAVBET Tech: розбираємо на прикладі платіжних інтеграцій

Источник: The Verge, Tom`s Guide, Phonearena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Apple, догоняй: Garmin выпустила часы Fenix 8 Pro с LTE, спутниковой связью, AMOLED или microLED дисплеем
Встречайте, Apple Watch Ultra 3: спутниковая связь, увеличенный экран и до 42 часов автономной работы за $799
Apple судится с бывшим сотрудником из-за передачи секретов часов Oppo
Часы Garmin получат функцию, которая есть у Apple и Samsung много лет, — инсайдеры и исследования кода
Google представила Pixel Watch 4 с ИИ-тренером и Pixel Buds 2a с ANC
Garmin выпустила детские смарт-часы Bounce 2 с AMOLED-дисплеем и поддержкой звонков за $300
Вышли очки Ray-Ban Meta 2 и Ray-Ban Display с проекционным экраном
Ученые растеряны: Солнце будет разгораться в ближайшие годы, а должно было бы быть спокойным
Новый кадр фильма "Звездные войны: Звездный истребитель" раскрывает океаническую локацию и узкие штаны Райана Гослинга
Виртуальная реальность под микроскопом: революция, которую вы не заметили
Самый мощный Porsche 911 Turbo S уже в Украине: 711 л.с. и цена под 15 млн грн
Римейк Assassin's Creed Black Flag получит RPG-систему в стиле Origins, — инсайдер
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить