Garmin выпустила спортивные смарт-часы Venu 4: конкурент Apple Watch 11 со светодиодным фонариком и ценой в $550

Garmin запустила спортивные смарт-часы Garmin Venu 4, которые готовы конкурировать с Apple Watch Series 11 — они предлагают больше фитнес-инструментов и намного дольше работают от аккумулятора.

Если говорить о дизайне, то основной новой функцией Venu 4 стал встроенный светодиодный фонарик, который имеет четыре уровня интенсивности и дополнительный режим красного света для использования ночью. Часы имеют только две кнопки, по сравнению с тремя в Venu 3, поэтому большая часть управления будет осуществляться с помощью сенсорного AMOLED-экрана.

Корпус — металлический, со встроенными динамиком и микрофоном. Дисплей в защитном стекле Corning Gorilla Glass 3, а водостойкость 5 АТМ.

Venu 4 обновил функцию отслеживания сна, которая теперь анализирует насколько последовательным он был в течение последних 7 дней; среди прочего анализируя, когда частота сердечных сокращений, а также температура кожи и дыхания выходят за пределы своего типичного диапазона — признаки, которые потенциально могут свидетельствовать о повышенном уровне стресса или болезни. К тому же, часы могут включать в анализ особенности вашего образа жизни, например потребление кофеина или алкоголя.

Обновленный «фитнес-тренер» Garmin будет генерировать персонализированные тренировки для 25 различных видов деятельности, в частности езды на велосипеде, ходьбы, гребли или сочетания нескольких упражнений. При этом будет учитывать вашу предыдущую ежедневную активность, уровень восстановления и качество недавнего сна.

Заявленное время работы аккумулятора Venu 4: 12 дней и до 4 дней при использовании режима постоянно включенного экрана. Часы обеспечивают 20 часов работы GPS или 17-19 часов при использовании более точных режимов.

Garmin Venu 4 доступны в размерах 41 мм и 45 мм по цене от $550 — на $100 дороже Venu 3. Среди предложенных цветов — лунный золотой, серебряный и черный, с силиконовым или кожаным ремешком на выбор (последний на $50 дороже). В продаже с 22 сентября.

Источник: The Verge, Tom`s Guide, Phonearena