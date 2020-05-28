Видеообзор гибкого смартфона Galaxy Z Flip







В прошлом году компания Samsung попробовала нащупать нишу для моделей с гибким дисплеем, выпустив необычный Galaxy Fold. А уже в начале этого представили Z Flip – смартфон в раскладном форм-факторе, который позиционируется в качестве имиджевого решения, но также явно играет на чувстве ностальгии. Такой микс новых технологий и классического дизайна вызывает много вопросов по поводу использования данной модели, поэтому в этом обзоре я постараюсь найти ответы на основные из них.

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