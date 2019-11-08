Видео
Видеообзор робота-пылесоса iRobot Roomba i7+

Видеообзор робота-пылесоса iRobot Roomba i7+



Роботы-пылесосы сделали нашу жизнь проще благодаря автоматизации важного и трудоемкого процесса уборки. Нельзя переоценить то, сколько времени экономит такое устройство. Но робот, как и любой пылесос, тоже нуждается в обслуживании. Американская компания iRobot попыталась автоматизировать и этот процесс: Roomba i7+, с которым мы сегодня познакомимся, укомплектован специальной док-станцией, которая автоматически очищает бак пылесоса после каждой уборки.

iRobot Roomba i7+
Роботы-пылесосы на
от 24 660 грн
Предложений: 26
Сравнить цены

Читайте также текстовый обзор iRobot Roomba i7+.

Похожие видео

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить