Видеообзор робота-пылесоса iRobot Roomba i7+







Роботы-пылесосы сделали нашу жизнь проще благодаря автоматизации важного и трудоемкого процесса уборки. Нельзя переоценить то, сколько времени экономит такое устройство. Но робот, как и любой пылесос, тоже нуждается в обслуживании. Американская компания iRobot попыталась автоматизировать и этот процесс: Roomba i7+, с которым мы сегодня познакомимся, укомплектован специальной док-станцией, которая автоматически очищает бак пылесоса после каждой уборки.

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