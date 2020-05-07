Видеообзор смартфона Samsung Galaxy M31







Смартфоны в бюджетном сегменте развиваются намного быстрее флагманов. В таких моделях производители больше позволяют себе экспериментировать, вносить всевозможные изменения и переносить в них «фишки», которые совсем недавно были только у топовых устройств. В прошлом году у нас побывала удачная модель Samsung Galaxy M30s, которая являлась достойным предложением за свою цену. В этом году она получила продолжение в виде смартфона Samsung Galaxy M31, который отличается от предшественника обновлением камер, дополнительным сенсором для макросъемки, увеличившимся объемом оперативной памяти и новым ПО. В этом обзоре мы и посмотрим, стоит ли новая модель внимания и как она себя ведет в «полевых условиях».

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