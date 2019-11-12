Обзор смартфона Samsung Galaxy M30s





Чем быстрее развиваются технологии, тем интереснее становятся даже недорогие устройства. Это очень хорошо просматривается на примере того же рынка смартфонов, где за несколько лет даже относительно бюджетные аппараты стали получать какие-то «фишки» от флагманов и очень быстро адаптироваться под современные тренды. Так и случилось, например, с Samsung Galaxy M30s, который получил вытянутый экран с вырезом, суперширокоугольную камеру, флагманский интерфейс и прочие наработки компании. Но его главной особенностью является приличный запас автономной работы. При этом и ценник у смартфона довольно демократичный.

Комплектация и первые впечатления

Часто так получается, что комплект поставки «бюджетного» смартфона поинтереснее флагманского. Но в случае с Galaxy M30s смартфон сопровождают только зарядное устройство и «скрепка». Гарнитуры, чехла или защитной пленки для экрана нет. Не то, чтобы это было обязательно, просто что-то из этого все же как-то само-собой уже хочется найти в коробке.

Настройка смартфона происходит с фирменным интерфейсом One UI, который не так давно был только у топовых смартфонов производителя. Он не просто хорошо смотрится, но и достаточно шустро работает. Слегка необычной оказалась настройка дактилоскопического датчика, ведь в процессе нужно всего пару раз провести по нему нужным пальцем. Даже если сделать это резко, в будущем это не станет проблемой, отпечаток действительно точно регистрируется в системе.

Дизайн и удобство использования

Так как в модели M30s установлен большой аккумулятор, не стоило ожидать, что смартфон получится тонким. При этом габариты получились вполне привычными (159.0×75.1×8.9 мм), но лишний миллиметр толщины все же немного ощущается. Добавить сюда еще чехол, который скорее всего появится у пользователя, и управлять смартфоном одной рукой станет еще сложнее. Но на весе большая батарея сильно не сказалась — 188 грамм. Думаю, за те пару лет, пока смартфоны перестроились под большие экраны, пользователи успели привыкнуть к особенностям использования устройств с подобными габаритами.

Дизайн же у модели получился весьма стандартный, как для последних линеек Samsung, где только флагманы могут как-то заметно отличаться друг от друга. Пара небольших акцентов все же есть. Во-первых, блок камер «прихватил» еще и вспышку, что немного поменяло его форму. Во-вторых, на крышке смартфона есть небольшой градиентный переход цвета, немного разбавляющий внешний вид. В нашем случае смартфон черный, но также есть синий и белый варианты.

С управлением и портами ничего нового не изобретали. Все находится на привычных местах и правильно расположено для комфортной работы. Тут же есть и USB Type-C, и стандартный разъем для наушников. Вряд ли у Samsung получится как-то испортить эргономичность, поэтому не стоит волноваться об удобстве размещения рабочих элементов.

Единственное, что в использовании не очень понравилось, это глянцевый корпус, который к тому же сделан из пластика. Он маркий и на нем очень хорошо заметны следы пальцев. Заодно он явно будет легко подвергаться мелким повреждениями в ходе эксплуатации (тестовый аппарат весь покрыт мелкими царапинами), но в зависимости от цвета корпуса, они будут практически незаметны. Но все равно есть уверенность, что чехол для него появится у владельца смартфона довольно быстро. А со всем остальным у Galaxy M30s полный порядок.

Дисплей Galaxy M30s

Уже традиционно для недорогих смартфонов Samsung (да и многих других производителей) в экране есть каплевидный вырез для фронтальной камеры. Программно скрыть вырез нельзя, а некоторые приложения все равно будут попадать за границу «фронталки». Сам же дисплей диагональю 6,4 дюйма совсем безрамочным назвать нельзя, ведь снизу у него довольно заметная на фоне остальных нижняя грань. И эта модель не одинока с такими особенностями. Разрешение составляет 2340×1080 точек.

M30s досталась SuperAMOLED-матрица. У нее хорошая цветопередача, но даже под небольшим углом будет заметно искажение светлых оттенков. Правда, в использовании это если и заметно, то как-то негативно на опыте эксплуатации не сказывается.

Как и в случае с, например, Samsung Galaxy Note10, у M30s предустановлен цветовой профиль Natural. Он кажется сильно тусклым на фоне Vivid («Яркий»), который раньше был стандартным для смартфонов компании, но на самом деле у него хорошая калибровка. Мне такой ход больше нравится, а ценители насыщенных цветов просто должны лишний раз зайти в соответствующий пункт настроек при переходе на новое устройство. В любом случае, оба профиля хороши в повседневном использовании.

Замеры профиля Natural:

Замеры профиля Vivid:

Такой тип матрицы позволяет использовать функцию Always On Display, что тоже не может не радовать. Максимальной яркости не так много, 400 кд/м², но вполне хватает даже в солнечный день. Минимальный уровень хорош — 1,8 кд/м². Правда, датчик автояркости не всегда быстро ориентируется, что чаще всего встречалось именно в темноте. В остальном работа экрана только радовала.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Без функций быстрой разблокировки не обошлось. Фронтальная камера может сканировать лицо владельца. Типично для подобного способа, он может не сразу сработать в сложных условиях освещения (под ярким солнцем или в темноте), а также не очень хорошо совместим с солнцезащитными очками. Но в благоприятных условиях работает быстро. Опять же, сам смартфон лишний раз напомнит, что это не очень безопасный метод блокировки, к тому же он срабатывает даже когда глаза пользователя закрыты.

А на задней крышке есть привычный сканер отпечатков пальцев. Как уже упоминалось, он быстро настраивается и отлично работает. Единственная претензия к нему, это срабатывание в кармане. Случайно коснуться сканера в кармане просто, но смартфон при этом будет разблокирован. С этим моментом стоит быть поосторожнее.

Звук Galaxy M30s

В такой ценовой категории сложно найти смартфон со стереозвуком. С учетом размера дисплея, эту функцию явно любят те, кто часто смотрит видео на смартфоне. Увы, в Galaxy M30s такого нет и довольствоваться придется только основным динамиком. Он не сильно музыкальный, ведь баса от него практически не добиться, но подойдет для сопровождения видео в домашней обстановке.

В комплекте нет гарнитуры, но у смартфона есть стандартный разъем, который позволит подключить привычные наушники. Подручные Monster Jamz от этого смартфона звучат довольно хорошо, для музыки «на ходу» или для фона в офисе такого звука точно хватит. Естественно, при наличии пары беспроводных наушников, ими тоже ничто не помешает воспользоваться.

С разговорными возможностями тоже все хорошо. Разговорный динамик, конечно, хотелось бы чуть-чуть погромче, но даже у дороги расслышать собеседника можно. Система шумоподавления не исключит все посторонние шумы из разговора, но и все подряд пропускать тоже не станет.

Производительность и ПО

С недавних пор One UI стал стандартным лаунчером и на недорогих смартфонах компании. Выглядит интерфейс очень приятно и вполне напоминает работу с флагманами производителя. Он в первую очередь адаптирован для работы на больших экранах, и это часто ощущается в разных мелочах. Конечно, некоторых флагманских особенностей тут нет (Dex, Edge Apps, Bixby…), а в остальном все тоже самое, что есть у более дорогих устройств. Пока M30s работает под управлением Android 9 и One UI 1.5, и скорее всего он получит следующее мажорное обновление системы, с которым наверняка будет обновленная версия интерфейса.

Внутри корпуса установлен восьмиядерный фирменный процессор Exynos 9611 с Mali-G72. В Украине продаются только версии с 4 ГБ ОЗУ и накопителем емкостью 64 ГБ, но в других странах можно встретить комбинацию 6/128 ГБ. Если же нижний порог памяти устраивает, то накопитель не станет ограничением, ведь его можно расширить картой памяти, еще и без потери второго слота для SIM-карты. Заодно смартфон поддерживает LTE, есть Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и даже NFC.

К повседневной работе и нетребовательным играм претензий нет. Чуть более требовательные игры в стиле PUBG Mobile могут иногда «заикаться», но зато автоматически система выставляет высокие настройки графики, а корпус не сильно нагревается. На фоне плавности работы интерфейса и общего комфорта в работе, все остальное уже просто мелочные придирки, которые можно вообще не брать во внимание, если вспомнить о стоимости смартфона.

Камеры

В 2019 году даже некоторые флагманы не получили ультраширокоугольный объектив, а у M30s он есть (с углом захвата 123°, разрешением 8 МП и значением апертуры ƒ/2.2). Основной модуль получил разрешение повыше — 48 МП (ƒ/2.0), но снимки он делает в разрешении 12 МП. С определением глубины ему помогает дополнительный сенсор с разрешением 5 МП, но в остальных задачах он никак не задействован.

Основной сенсор в солнечный день и в хорошо освещенном помещении сделает нормальный, можно сказать «стандартный» снимок на сегодняшний день. Конечно, от 48 МП хотелось бы побольше детализации, но снова вспомнив о цене смартфона, ему сразу можно простить все мелкие недочеты. Тем более, кадры получаются действительно неплохими.

Для ночи и сложных условий освещения есть ночной режим. Но тут камера, увы, сильно не удивит. В обычном режиме она сохранит меньше деталей, но даже с ночным модом не стоит рассчитывать на хорошую детализацию и проработку снимка. Контровой свет или движущийся объект могут сильно повлиять на результат, а статические объекты желательно должны быть чем-то подсвечены. Словом, ночью придется постараться, чтобы довести снимок до желаемого. И недорогим смартфонам это все еще простительно.

Ультраширокоугольный объектив будет полезен только днем, ведь у него и разрешение невысокое, и ночного режима нет. Да и днем ему не всегда будет просто. Баланс белого может отличаться от того, который подберет основной модуль, некоторые детали провалятся, да и с резкостью могут быть промахи. Опять же, для такой цены устройства, это все допустимо.

Видео можно записывать в 4К-разрешении, но тогда пропадет опция записи ультраширокоугольной камерой. Поэтому стоит оставить Full HD, чтобы в нужный момент не обращаться к настройкам, а просто переключиться на другой угол.

Пример записи видео в Full HD:

Пример записи Ultra-Wide:

Фронтальная 16-мегапиксельная камера со светосилой ƒ/2.0 тоже сильно не удивит, но как для бюджетника — хороша. У нее есть два варианта угла обзора и возможность программно корректировать размытие фона для портретного режима.

К приложению камеры, как и у флагманов компании, только одна просьба — перенести включение ночного режима куда-то поближе к основному, чтобы можно было быстрее переключаться между ними вечером. А все остальное в приложении достаточно удобно расположено и работает стабильно.

Автономность Galaxy M30s

Напоследок остался самый интересный пункт. Емкость батареи в 6000 мА•ч очень впечатляет и явно может стать ключевым моментом в выборе нового смартфона для многих пользователей. И это действительно хороший аргумент в пользу M30s. В тесте автономности гаджет выдержал 14 часов 43 минуты, а даже у достаточно активного пользователя он сможет проработать пару дней без зарядки. Как обычно, навигации и игры потребуют побольше энергии. В моем случае, например, за пару дней с почти девятью часами работы экрана, смартфон не нуждался в дополнительной зарядке, а ограничений в подсветке, отключения Always On Display или любых других попыток сэкономить заряд не было.

Заодно в комплекте есть 15-ваттный блок питания, а сам смартфон поддерживает быструю зарядку. Фирменного ЗУ у меня не оказалось, но мощным блоком питания для ноутбука получилось зарядить пустую батарею за 2,5 часа, что с учетом ее размера все же быстро. Индукционной зарядки в недорогих устройствах все еще нет. Афишировать это нигде не стали, но по факту, если проводом подключить другой смартфон, то зарядить его от M30s можно.