Обзор смартфона Samsung Galaxy M31





Смартфоны в бюджетном сегменте развиваются намного быстрее флагманов. В таких моделях производители больше позволяют себе экспериментировать, вносить всевозможные изменения и переносить в них «фишки», которые совсем недавно были только у топовых устройств. В прошлом году у нас побывала удачная модель Samsung Galaxy M30s, которая являлась достойным предложением за свою цену. В этом году она получила продолжение в виде смартфона Samsung Galaxy M31, который отличается от предшественника обновленим камер, дополнительным сенсором для макросъемки, увеличившимся объемом оперативной памяти и новым ПО. В этом обзоре мы и посмотрим, стоит ли новая модель внимания и как она себя ведет в «полевых условиях».

Комплектация Galaxy M31

В поставке новой модели изменений нет: смартфон, кабель, зарядное устройство, «скрепка» и информационные материалы. Тем, кто нуждается в защитных чехле и пленке, придется закладывать в бюджет покупки больше денег, в то время как конкурентные устройства могут включать аксессуары в стоимость «коробки».

В настройке устройства тоже не произошло изменений, разве что в этот раз гаджет сразу порадует предустановленными Android 10 с One UI 2.0. Для тех же пользователей, для которых это станет первым опытом работы со смартфонами от компании Samsung, на мой взгляд, тут будет один из самых удобных и простых вариантов оформления системы, который еще и практически полностью копирует интерфейс флагманов компании.

Дизайн и удобство использования

Смартфоны линейки Galaxy M очень похожи друг на друга. В случае с моделями M30s и новой M31, узнать новинку можно будет только по блоку камер, где появился еще один модуль, и опустившемуся логотипу компании на задней крышке. В остальном все осталось таким же, даже габариты практически идентичны: 159.2×75.1×8.9 мм, вес — 191 грамм.

В итоге, пользовательский опыт никак не поменялся. Смартфон немного толстоват, за счет чего пользоваться им одно рукой будет сложновато, особенно в том случае, если на нем будет еще и чехол. Так пользователь «заплатит» за емкую батарею. С другой стороны, критичных неудобств у M31 нет, просто он немного больше, чем хотелось бы.

Материалы устройства, естественно, тоже не поменялись. Лицевая сторона закрыта стеклом, тогда как остаток корпуса представляет собой одну сплошную пластиковую панель с закруглениями на боковинах. Задняя сторона вся глянцевая, и на ней также заметны следы от рук. Тестовый образец темно-синий, тогда как в продаже еще есть черный и красный варианты.

Размещение рабочих элементов с обновлением никак не пострадало и в использовании все кнопки и порты остаются на удобных пользователю позициях. Стандартный разъем для наушников не пропал, как и не экономили на USB Type-C.

В общем, ничего нового с корпусом Samsung Galaxy M31 не произошло. Без чехла смартфон остается не просто пластиковым и глянцевым, а и довольно скользким. Но это единственное, с чем нужно быть осторожным во время использования (не считая воды, конечно, но недорогие смартфоны все еще не защищены от влаги и пыли).

Дисплей Samsung Galaxy M31

С экраном все тоже довольно знакомо, ведь раз не поменялся корпус, большинство параметров дисплея тоже вряд ли были затронуты. Так, в M31 установлен экран диагональю 6,4 дюйма с разрешением 2340×1080 точек. Соотношение сторон тоже составляет 19,5:9. Фанатам равномерных рамок здесь не понравится нижняя, которая заметно больше остальных.

Фронтальная камера отразилась на дисплее небольшой «каплей» в центре верхней грани. В настройках все также спрятан пункт «маскировки» выреза, но таким образом верхняя грань станет визуально слишком большой. Это субъективно, конечно, но лучше оставить вырез таким, какой он есть, привыкнуть к нему не так и сложно и в использовании он не сильно отвлекает от работы.

Цветовой охват в обоих профилях практически такой же, как у предыдущего экрана. Скорее всего, это такой же Super AMOLED-дисплей, как раньше. Единственная разница, это теперь предустановленный профиль не Natural, а Vivid. Во всем остальном с цветами все хорошо. Даже если поставить рядом более дорогой смартфон, разница в картинке, на мой взгляд, не будет колоссальной, также вечерний режим Eye Care очень комфортный, да и каких-то мелких проблем у экрана нет.

Замеры профиля Vivid:

Замеры профиля Natural:

Даже с подсветкой все неплохо. В помещении максимум составил 436 кд/м², а минимум — 2 кд/м². С датчиком регулировки яркости иногда бывают заминки, но преимущественно он хорошо подбирает мощность подсветки под ситуацию.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Стандартные на сегодня методы разблокировки системы тоже никуда не пропали. Фронтальная камера сканирует лицо пользователя и позволяет не вводить код разблокировки системы. Даже в темноте смартфон довольно мягко подсветит лицо и сможет его распознать (глаза при этом все равно должны быть открыты), но если пользователь носит солнцезащитные очки, их все же придется снять. Правда, происходит процесс разблокировки не молниеносно и небольшая задержка все же ощущается.

Либо можно пользоваться сканером отпечатков пальцев. Это немного быстрее и безопаснее. Сканер находится высоковато, но найти его совершенно не сложно. И в этот раз смартфон научили понимать, что он находится в кармане и случайное касание не разблокирует экран, чего очень не хватало предыдущей модели.

Звук Samsung Galaxy M31

За общие звуки, музыку и прочее отвечает только один основной динамик. Его мощности и качества маловато для любимых песен, ведь звук получается плоский, но для тихого помещения его будет хватать, чтобы сопроводить видео, игры и подать уведомление. Раньше в смартфонах этой категории динамики были далеко не из приятных, ведь могли хрипеть и сильно искажали музыку. Сейчас же таких проблем нет, но из-за отсутствия низких частот, звучание получается совсем плоским.

Пусть разговорный динамик и не участвует в озвучке медиа, для разговоров его хватает. Даже возле дороги громкости было достаточно. А вот с системой шумоподавление в таких условиях может быть не все хорошо, ведь даже если пользователь молчит, какие-то звуки окружения все равно попадут в разговор. Но в помещении такого не будет и можно замечательно поговорить.

Заодно у смартфона есть стандартный разъем для гарнитуры. С подключенными к нему наушниками Monster Jamz жалоб у меня не возникло, они звучали хорошо. Само собой, можно подключить и беспроводные наушники.

Производительность и ПО

Кроме дизайна и уже упомянутых комплектующих, из прошлой модели унаследован и процессор. В M31 тоже используется фирменный восьмиядерный процессор Exynos 9611 с видео Mali-G72. Но оперативной памяти стало больше, где теперь даже в базе 6 ГБ, а не 4. Емкость накопителей так и осталась 64 или 128 ГБ, но к ним можно добавить карту памяти, которая еще и не «заденет» ни один из двух слотов для SIM-карт. Уже стандартно у смартфона есть Bluetooth 5.0, в зависимости от региона есть NFC (в тестовой модели присутствует), ac Wi-Fi и поддерживаются разные навигационные системы.

В целом, от новой модели не стоит ждать «ускорения», что подтвердилось тестами и субъективным ощущением от работы смартфона. Да, в оперативной памяти подольше задерживаются приложения, но не думаю, что для основной массы покупателей это будет заметно. И пусть это не самое быстрое устройство, в работе сильных проблем или задержек не бывало, а за счет не очень мощной «начинки», корпус не греется даже во время продолжительных игровых сессий.

Что, конечно, очень радует, так это внешний вид системы. В M31 сразу доступен Android 10 с оболочкой One UI 2.0. Это означает, что тут сразу доступны темная тема оформления системы и приложений, управление жестами, есть минимальные изменения в оформлении стандартных приложений и прочее. Вот и получается, что даже бюджетный смартфон компании в использовании может напоминать флагман, за исключением некоторых отдельных моментов вроде поддержки Samsung Dex или Edge Apps.

Камеры Samsung Galaxy M31

Одной из самых заметных отличительных особенностей новинки является блок камер, где добавился новый сенсор для съемки в режиме макро, а также выросло разрешение основного сенсора. В итоге, сзади получилось 4 камеры:

основная 64-мегапиксельная со значением диафрагмы ƒ/1.8;

ультраширокоугольная 8-мегапиксельная с ƒ/2.2;

5-мегапиксельная макро с ƒ/2.4;

и еще одна 5-мегапиксельная с ƒ/2.2 (для определения глубины).

Все это собрано в небольшой прямоугольник, который совсем чуть-чуть выступает из корпуса (и со стороны такое оформление напоминает флагманское).

Основной сенсор делает снимки в полном разрешении только в отдельном режиме, который слегка спрятан в интерфейсе камеры и не факт, что простой обыватель вообще станет искать эту опцию (примеры 64-мегапиксельных снимков). Но фотографии получаются хорошие и без полного разрешения; у них приятные, не перенасыщенные цвета, аккуратно «подтянутые» тени, камера быстро фокусируется и практически не мажет снимок. Днем у нее явно все хорошо получается.

Вечерний режим еще сильнее обрежет фотографию (видимо, для большей стабилизации изображения), но действительно улучшит кадр. Сложно сказать, что получаются натуральные цвета, или ничего не теряется, нет. Просто нужно помнить, что это бюджетный смартфон и от него не стоит требовать того же, что могут представители более дорогих линеек.

Ультраширокоугольная камера как раз сильнее насыщает цвета, что хорошо заметно в сравнении снимков основной камеры и этой, да и деталей получается куда меньше. Но днем все равно можно добиться неплохого снимка, особенно если потом подразумевается какая-то обработка. Правда, ночного режима для этой камеры нет и даже при хорошем искусственном освещении снимок получится очень посредственным.

5-мегапиксельная камера для макро все еще больше напоминает эксперимент, нежели что-то нужное в смартфоне. Не думаю, что она станет сильным конкурентным преимуществом. Но для тех, кто в свободное время развлекается подобными опытами, может и будет интересным. Главное для нее — побольше света.

Уже даже бюджетные устройства способны записывать видео в 4K-разрешении, но в таком случае не будет стабилизации изображения и возможности записи ультраширокоугольным объективом, поэтому стоит остановиться на Full HD-варианте.

Пример записи видео в Full HD:

Пример записи Ultra-Wide:

Также изменили и фронтальную камеру, разрешение которой увеличилось в два раза. Но основная функциональность осталась прежней: камера все также может снимать с двумя вариантами угла захвата и программно добавлять эффект боке.

В приложении камер есть пара косметических изменений, но они практически незаметны. В работе проблем не было ни со скоростью запуска, ни при смене режимов съемки.

Автономность Samsung Galaxy M31

Одной из сильных сторон модели так и остается автономность, ведь емкость батареи у этого смартфона составляет 6000 мА•ч. При довольно требовательных задачах (навигация, игры, камера…) смартфон может продержаться пару дней при более чем 8 часах работы экрана. Пользователи, которые не уделяют время играм и редко нуждаются в навигаторе, наверняка смогут получить и больше времени работы. И как с прошлой моделью, можно не отказываться от функций Always On Display и прочих мелочей, которые теоретически помогут сэкономить заряд, ведь аккумулятора и так надолго хватает. А в тесте автономности Geekbench новинка проработала почти 10 часов.

Большую батарею можно относительно быстро зарядить, на это потребуется 2,5 часа. Может и звучит долго, но как для «бюджетника» и такой емкости, это можно считать быстрой зарядкой. Если потребуется, подключив к смартфону какое-либо устройство по проводу (другой смартфон, например), его можно зарядить. Пусть это не так удобно, как это делают флагманы без проводов, но тем не менее, такая возможность есть.