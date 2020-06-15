Видеообзор видеокарты Sapphire NITRO+ RX 5500 XT 8G SE







О процессорных успехах AMD не говорил уже только ленивый, в свою очередь переход на микроархитектуру RDNA и 7-нанометровый техпроцесс позволили компании увеличить долю на рынке игровой дискретной графики. Сегодня у нас на обзоре Sapphire NITRO+ RX 5500 XT Special Edition. Тюнингованная модель линейки Radeon RX 5500 XT со штатным разгоном и интересными техническими опциями.

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