Андрей Поляков: «Для каждого сегмента рынка у Motorola будет своё предложение, но мы однозначно уйдём от сверхбюджетных моделей»

В прошлом году устройства Motorola официально вернулись в Украину, а в этом году в офисе Lenovo в Украине прошла реструктуризация, у бизнеса смартфонов появился свой руководитель. Им стал Андрей Поляков, который теперь отвечает за рынок Украины, Беларуси, Грузии, Молдовы и Армении. С Андреем мы пообщались о планах компании в нашей стране, выяснили как правильно называть смартфоны Motorola, и что будет с моделями Lenovo.

Motorola, Moto by Lenovo или просто Moto, расскажите, как теперь правильно называть компанию, и почему так часто менялось название?

Когда транснациональная корпорация покупает большой бренд, требуется немало времени, чтобы интегрировать его полностью в свои бизнес процессы. В Lenovo хотели плавно перейти от смартфонов под собственным брендом, к смартфонам Motorola, поэтому последние несколько лет стратегия компании корректировалась. Если вы проанализируете все официальные коммуникации компании за последние два с половиной года, то увидите, что на уровне пресс-служб или официальных заявлений никто не говорил об отказе от Motorola. Все публикации в СМИ по этому поводу – это заявления отдельных менеджеров или фразы, вырванные из контекста. На самом деле всё очень просто, у нас есть материнская компания Lenovo, у неё на тот момент, когда началась вся эта шумиха, было два бренда смартфонов — Lenovo и суббренд Moto. Последний сначала хотели выводить в сегмент премиальных устройств, но позже решили расширить линейку. А с точки зрения структуры у нас все просто — в компании есть несколько направлений бизнеса: смартфоны, планшеты, ноутбуки, серверы и так далее. Каждое из этих направлений имеет свой флагманский бренд, для смартфонов — это Motorola. Все смартфоны Motorola продолжает разрабатывать, контролировать производство и качество продукции компания Motorola Mobility со штаб-квартирой в Чикаго, которая сейчас является дочерним предприятием Lenovo. Поэтому правильно называть компанию Motorola Mobility, все модели называются Moto, а наша материнская компания – Lenovo.

Но бренд Moto на смартфонах компании остаётся? И что с логотипом, будете использовать лого Motorola или будет новый?

Пока полное название моделей — Motorola Moto, например, G5 Plus. На них можно увидеть логотип Motorola и надпись Moto. В перспективе, я предполагаю, что через год — полтора название, возможно, упростят и оно будет короче, например, Motorola K1. На данный момент всё остаётся по-прежнему, используется название Motorola Moto. Почему используем Motorola? Есть рынки, на которых смартфоны Lenovo появились первыми, это как правило Восточная Европа и Азия, и бренд Lenovo на этих рынках успел получить хорошую узнаваемость. Но после того, как Motorola Mobility была куплена компанией Lenovo, естественно, что для североамериканского, южноамериканского и западноевропейского рынка решили использовать бренд Motorola, который является там более известным. Разделять на заводе продукцию, чтобы делать для США устройства под брендом Motorola, а для Украины — Moto, не вполне целесообразно. Тем более, что мир глобальный, все обмениваются новостями, так что было принято решение оставить для смартфонов только бренд Motorola.

Motorola – это теперь отдельный бизнес? Как вы взаимодействуете с Lenovo?

Как я уже говорил, Lenovo — это материнская компания, то есть мы все являемся сотрудниками компании Lenovo. Но при этом, если брать с точки зрения субординации, то в Украине есть Тарас Джамалов, руководитель всех бизнесов Lenovo, кроме смартфонов, а за бизнес последних отвечаю я. У нас отдельная команда и разные вертикали, которые сходятся только на уровне вице-президентов, президентов компании. Что касается взаимодействия с другими бизнесами Lenovo, то мы как минимум все находимся в одном офисе, продаём товары в одной рознице, дружим и в целом стараемся друг друга поддерживать.

Что со смартфонами Lenovo в Украине, мы их больше не увидим?

В данный момент в Украине у нас есть две линейки смартфонов — Lenovo и Motorola. В этом году линейка смартфонов Motorola активно расширяется, а Lenovo — сокращается. При этом смартфоны Lenovo до сих пор производятся, но только последние модели, которые были разработаны под этим брендом — это серия K6 и P2. Смартфоны Lenovo сейчас уверенно держат свою долю, а за счет роста продаж Motorola мы планируем ее нарастить. Ориентировочно, к 2018 году в Украине останутся только остатки смартфонов под брендом Lenovo. Это модели, которые отвечают требованиям рынка и хорошо продаются, например, K5 и K5 Plus, К6 и К6 Note, а также P2.

В этот период, когда смартфоны Lenovo выводят с украинского рынка, а новые модели Motorola только начали поступать в продажу, как в целом обстоят дела с продажами? Какая у вас сейчас доля рынка?

По поводу Motorola, к счастью, у нас всё-таки получился более-менее плавный выход на рынок. За последние несколько месяцев мы начали продавать в нашей стране модели пятого поколения смартфонов серии G, четвертого поколения серии E и вывели на рынок серию С для пользователей, которые впервые покупают смартфон. Получается, что продажи моделей Lenovo мы не просто сворачиваем, а замещаем их устройствами Motorola, когда они появляются на рынке. С точки зрения доли, сейчас мы проводим общие замеры по двум брендам не разделяя их, но около 70% продаж сегодня приходятся на смартфоны Lenovo, просто потому что есть налаженные поставки и склад для этих моделей. Мы надеемся до конца года получить совокупную долю брендов Lenovo и Motorola порядка 10%, и в них уже большую часть будет занимать именно Motorola. Пока наши ориентиры таковы, возможно это высокая планка, но у Lenovo есть опыт, когда доля рынка доходила до 20% и выше. Также стоит отметить, что у нас всё ещё проходит определённая реорганизация, и на уровне компании была принята стратегия плавно наращивать долю. Этому есть несколько причин, но главная: поменялись ценности самой компании и меня радует, что в Украине мы приняли это даже немного раньше, чем было утверждено на глобальном уровне. Дело в том, что бизнес смартфонов Lenovo всегда ориентировался на продажи объёмов, то есть на средний и нижний ценовой сегмент рынка. А для Motorola важно отразить ценность бренда в продуктах, поэтому компании нужно понимать образ жизни пользователя, который ей лоялен.

Как вы в дальнейшем планируете позиционировать Motorola на рынке Украины — это премиум бренд или вы будете представлены во всех нишах, даже совсем бюджетных?

Для каждого сегмента рынка у Motorola будет своё предложение, но мы однозначно уйдём от сверхбюджетных моделей. Учитывая количество смартфонов от малоизвестных брендов, которые к тому же часто попадают в страну без уплаты налогов, то конкурировать только ценой — не самое перспективное занятие. Поэтому у нас будут доступные линейки, но это будет скорее начальный средний сегмент.

Что скажете по поводу обновлений, несмотря на практически «чистый» Android не все смартфоны Motorola быстро получают новые версии ОС? И планируете ли добавлять больше собственных программных доработок в прошивки?

Начну с программных доработок, как вы знаете, предыдущим владельцем Motorola Mobility была компания Google, и у нас продолжаются договорённости с ними по использованию «чистой» ОС Android. На самом деле, там есть небольшие надстройки, но они не касаются интерфейса. Предустановленные приложения также стандартные и при желании пользователь может скачать то, что ему больше нравится из Play Market. При этом, те наработки, которые есть у смартфонов Motorola больше касаются дополнительных функций, например, камера в наших смартфонах умеет сканировать визитные карточки и QR-коды. Также есть поддержка жестов «Moto Действия», возможность быстрого просмотра уведомлений на заблокированном экране и функция One Button Nav – навигация одной кнопкой, которая позволяет управлять смартфоном, используя сканер отпечатков пальцев. Для серии Z существуют также приложения, поддерживающие съемные модули Moto Mods. Что касается обновлений, то это трудно комментировать. В штаб-квартире решают, в каком порядке выпускать обновления. Сейчас большинство моделей, которые должны были получить новую версию Android, уже обновились.

В этом году на украинский рынок возвращается компания Nokia, и у них по сути та же концепция: известный старый бренд выпускает смартфоны на стоковом Android. Как вы относитесь к такому «соседству» на рынке?

Мы с интересом наблюдаем за шагами наших коллег по рынку, и действительно любопытно, что из этого получится. С большим уважением отношусь к бренду Nokia, я работал в этой компании до Lenovo, и в целом считаю, что возвращение старых брендов — это хорошо. Ведь чем больше на рынке игроков, тем интереснее работать.

А кого вы в целом рассматриваете как основного конкурента на украинском рынке?

В качестве конкурентов мы рассматриваем всех, кто продаёт свои смартфоны оффлайн и онлайн. Но в качестве основных — рассматриваем 3-4 игроков, в число которых входит Samsung и Huawei.

Последние несколько лет мы наблюдаем рост качества снимков на камеры смартфонов. И Apple, и Samsung очень много вкладывают в свои камеры. Но по поводу моделей Lenovo и Motorola, то у них камеры были в целом хорошие, но при этом супер качество не демонстрировали. Планирует ли компания это исправить?

Вы правильно сказали, они действительно не были супер, но при этом хорошие. И насколько я знаю, то сейчас ведутся работы по улучшению камер, в том числе программного обеспечения. Если взять последние модели, то уже в Moto G5 Plus используется камера с технологией dual pixel.

Учитывая тот факт, что Hasselblad сделали модуль для Moto Z, планируете совместно с ними делать камеры для смартфонов Motorola?

Могу сказать, что с известными производителями камер ведутся переговоры, и модули Moto будут не только от Hasselblad. В саму камеру смартфона тоже должны интегрировать очень интересные оптические решения, но детальнее мы расскажем об этом позже.

Разрабатывая корпуса смартфонов, одни производители активно работают со стеклом, другие с алюминием, третьи ищут уже новые материалы. Какому материалу будет отдавать своё предпочтение Motorola?

Дизайну и материалам в компании уделяют очень много внимания. И это уже приносит плоды, в этом году линейка флагманских смартфонов Motorola Moto Z и съемные модули Moto Mods признали лучшими из лучших в категории «Дизайн продукта» одной из крупнейших в мире премий дизайна Red Dot Award. Пока, насколько я знаю, будет активно использоваться стекло и металл, в более доступных моделях — пластик. О каких-то разработках новых материалов я пока не слышал, но не исключаю, что внутри компании они ведутся, просто пока ещё не анонсированы.

Сколько моделей планируете вывести на украинский рынок в этом году?

Всего у нас будет пять серий, и в каждой примерно по две модели, в некоторых чуть больше, в некоторых одна. То есть до конца года в Украине мы увидим порядка 10 новых моделей, включая уже вышедшие на рынок серии G5, Е4 и С. У Motorola будет не очень большое портфолио продуктов, но в каждом сегменте будет представлена модель с какими-то интересными «фишками». Даже в более доступных сериях это будут модели с какой-то дополнительной ценностью, например, с очень ёмким аккумулятором.

Поддержка модулей в смартфонах по-прежнему будет прерогативой топовых моделей?

По нашим исследованиям, пользователи устройств среднего ценового сегмента говорят о том, что тоже хотели бы использовать модули. Поэтому, насколько я знаю, ведётся разработка смартфонов среднего уровня с поддержкой модулей. При этом у них сохранится совместимость с теми модулями, которые уже были выпущены для топовых моделей. В бюджетном сегменте модульность мы пока вряд ли увидим, но для среднего — вполне ожидаема

Модули в Украине вообще хорошо продаются?

В Украине статистика немного отличается от мировой. У нас, насколько помню, каждый 4 или 5 покупатель Moto Z и Moto Z Play также покупает модуль. Это если не считать накладки Style Shell, их покупают чаще. Самый популярный модуль – дополнительный аккумулятор Incipio offGRID Power Pack, а за ним идёт модуль-динамик Harman-Kardon JBL SoundBoost Speaker.

Moto Z был самым дорогим смартфоном, который Lenovo выводила на украинский рынок. Почему решили не ограничиваться только Moto Z Play?

Украинский офис принял решение, что у покупателей должна быть возможность выбирать из всей линейки Motorola, ведь в любом случае длинный путь начинается с первого шага. Тем более, что стоимость Moto Z на старте продаж хотя и была высокой, но вполне конкурентоспособной на фоне флагманов других производителей.

Когда ждать Moto Z2?

Мы расскажем о новинке ближе к концу лета.

С выходом Moto Z2 и Moto Z2 Play первые версии смартфонов уйдут из продажи?

Мы хотим их оставить. Новинки немного отличаются по дизайну, у них выше цена, но Moto Z и Moto Z Play ещё вполне актуальные смартфоны для рынка по техническим характеристикам. Поэтому у пользователя будет выбор: заплатить больше и получить самую последнюю модель или сэкономить и остановиться на прошлогоднем флагмане со всё ещё хорошей функциональностью.

Для украинцев при покупке смартфона сегодня большую роль играет цена, если перефразировать, то чаще всего покупатели спрашивают «почему так дорого» и «будет ли дешевле». Что бы вы могли на это ответить?

У нас, на самом деле, нет какой-то большой наценки за бренд Motorola. Компания не пытается наклеивать на ординарные смартфоны логотип и продавать их в три раза дороже. Покупатели в первую очередь платят за качество, сервис и поддержку. Ну и само понятие «дорого» довольно относительное. Как я уже говорил, у нас в каждом сегменте, кроме совсем бюджетных, будет представлено по модели и пользователь сам сможет для себя решить, что ему нужно. Если необходима будет высокая автономность за разумные деньги, то у нас есть серия С с моделями, у которых ёмкие аккумуляторы. Если необходима максимальная производительность и другие топовые характеристики, то есть линейка Z. При этом она будет доступнее флагманов Samsung и Apple.

Почему Motorola больше не использует такие известные бренды как RAZR или ROKR?

Сложный вопрос. У нас есть глобальный маркетинг, который занимается такими вещами. Но, по моему мнению, такое громкое название как RAZR компания решила придержать в качестве «туза в рукаве» для какого-то прорывного продукта следующих поколений Motorola.