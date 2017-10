Divinity: Original Sin II – избранник богов

Немыслимое дело, в прошлое воскресенье на четвертом месте рейтинга Steam по числу игроков, сразу за PUBG, Dota 2 и CS:GO, оказался не очередной сетевой шутер или симулятор выживания, а хардкорная пошаговая ролевая игра – Divinity: Original Sin II. Нишевый, по сути, проект, вышедший эксклюзивно для Windows PC, за несколько дней продался тиражом более 600 тыс. копий и привлек в онлайн свыше 90 тыс. человек одновременно. Просто фантастика! Впрочем, те, кто играли в первый Divinity: Original Sin, совсем не удивлены.

Divinity: Original Sin II Жанр ролевая игра

Платформы Windows

Разработчики Larian Studios

Издатель Larian Studios

Сайты divinity.game, Steam

Бельгийская Larian Studios (кажется, чуть ли не единственная игровая студия в стране) делает ролевые игры во вселенной Divinity вот уже пятнадцать лет, а учитывая, что первая Divine Divinity (2002) основывалась на концепте так и не вышедшей The Lady, the Mage and the Knight (1997), то и все двадцать. Тем не менее, решение прекратить эксперименты с ролевыми стратегиями и не возвращаться к action/RPG было, пожалуй, самым правильным в истории компании. Собрав в марте 2013 г. на Kickstarter $944 тыс. на завершение разработки пошаговой, эксплуатирующей ностальгию по золотому веку ролевых игр Divinity: Original Sin, студия обзавелась армией поклонников, преданность которых только выросла после того, как в дополнение к стандартной версии игры (июнь 2014 г.) они получили бесплатно и расширенное издание с новым контентом в октябре 2015 г, одновременно с выходом проекта на PlayStation 4 и Xbox One. Понятно, что Divinity: Original Sin II уже ждали, и когда в августе 2015 г. проект появился на Kickstarter, он c легкостью собрал $2 млн.! Через год, 15 сентября 2016 г. первый акт Divinity: Original Sin II вышел в рамках Steam Early Access, а еще через год до игроков добралась и полная версия игры. И она оказалась даже лучше, чем мы могли себе представить.

Все изменилось. Если в Divinity: Original Sin вы были инквизиторами, ищущими опасных колдунов Истока, то теперь вы сами поставлены вне закона. В Divinity: Original Sin II вы — темный колдун или колдунья, отправленные отбывать наказание на далекий остров, где магистры Божественного Ордена ставят над узниками страшные эксперименты в надежде «излечить» их от «недуга». В специальном ошейнике, прерывающем вашу связь с Истоком, без друзей, оружия и магии, вы должны выжить, избавиться от «оков» и сбежать с проклятого острова, чтобы… привлечь внимание богов Ривеллона, которые избрали вас своим спасителем.

Генерация персонажа – гардероб, с которого начинается любая уважающая себя ролевая игра. Гардероб Divinity: Original Sin II – лучший из тех, что мы когда-либо видели. Перед началом новой игры вы вольны создать собственного персонажа или выбрать одного из шести подготовленных Larian Studios героев. И Original Sin II как раз тот случай, когда за «персонажей по умолчанию» играть интересней, чем за созданных самостоятельно. Эльфийка-ассасин, бывшая рабыня, мечтающая отомстить заклеймившему ее и заставлявшему убивать сородичей хозяину. Колдунья, одержимая целым сонмом духов, пытающаяся избавиться от пришельцев. Ящер королевских кровей, пытающийся вернуть себе трон и… возродить драконов. Гном-пират, поднявший мятеж против деспотичной королевы. Бывший паладин, ставший мстителем и убийцей. И древний мертвец, пытающийся понять, что случилось с его сородичами в далеком прошлом. Кого бы вы ни выбрали, эти же герои с удовольствием присоединятся к вам в качестве спутников, с которыми можно общаться и, конечно же, заводить романтические отношения. Секс со скелетом, торжество толерантности! Учитывая, что таких персонажей шесть, а в отряде только четыре слота, увидеть истории и способности всех за одно прохождение не получится, тем более что по окончании первого акта вы уже не сможете поменять спутников.

Если вы собрались создавать собственного персонажа, у Divinity: Original Sin II тоже есть чем вас порадовать, ведь теперь нам доступны не только люди, но и представители иных рас. Причем некоторые из них разительно отличаются от привычных нам по другим RPG. Например, те же эльфы – это совсем не «очень красивые люди с ушками». Со своими субтильными, непропорционально вытянутыми телами они действительно похожи на каких-то инопланетных существ и назвать их красивыми сложно. Эльфов не очень любят, потому что они могут поедать плоть других разумных существ, и кроме лечения, получать их последние воспоминания, важную для выполнения квестов информацию, секреты и даже, я узнал об этом только на тридцатом часу игры (!), умения умерших. Таким образом, из эльфа можно вырастить настоящего универсального солдата с боевыми, магическими и воровскими умениями, главное, чтобы очков характеристик хватило.

Не менее интересная раса и мертвецы. Во-первых, они лечатся ядом, а стандартные заклинания исцеления и благословения наносят им вред. Во-вторых, мертвецы могут прятать свою личину под маской, позволяющей им украсть образ существа любой расы, вот только для этого вам придется срезать лица с мертвецов. Впрочем, можно обойтись и без маски, реакция окружающих на разговаривающий скелет может быть очень забавной. Кстати, при создании персонажа-скелета можно выбрать и расу, к которой он принадлежал при жизни, скелет-гном и скелет-эльф — это, как говорится в Одессе, две большие разницы. В-третьих, мертвецы могут, как это неожиданно, притворяться мертвыми во время боя, чтобы избегнуть внимания противников. В-четвертых, и об этом я тоже узнал на тридцатый час игры, из скелетов получаются отличные воры – они могут взламывать замки, используя вместо отмычек свои кости! Это действительно круто.

Интересные герои получаются и из ящеров с их высокомерием по отношению к остальным расами и умением изрыгать огонь. В качестве бонуса предлагаются националисты-гномы с их безумной королевой.

Хотя при создании персонажа вы и выбираете его класс, ролевая система Original Sin II на самом деле бесклассовая и вы можете легко переориентировать своих героев, выбрав новые умения или даже подгоняя стиль игры под те или иные легендарные предметы, дающие бонусы в разных дисциплинах.

Минимум ограничений – это девиз Divinity: Original Sin II. Не можете найти ключ к двери – уничтожьте ее! Не хотите лезть в огонь за сундуком – телепортируйте его к себе! Вообще, телепорт – одно из самых востребованных боевых и небоевых умений. Позволяет попасть в труднодоступные места, перенести засевшего на башне стрелка или мага в гущу ваших бойцов, перебраться через запертую изгородь, бросить врага в лаву, швырнуть бочку с нефтью в огонь и т.д. и т.п. Незаменимая штука! Еще об отсутствии ограничений. В Original Sin II вы можете случайно убить квестового персонажа или вообще вырезать весь город, если у вас хватит сил и наглости. Разрешено все, что не запрещено. Настоящая свобода, возможность отыгрывать какую угодно роль, масса возможностей, о которых вы не могли даже мечтать в других играх – это безусловно подкупает.

Бои в первой Original Sin были и без того хороши, в Original Sin II же это просто праздник какой-то. Каждая драка – чудная головоломка, сложная тактическая задача, которую необходимо взломать. Здесь не получится просто долбить противника самыми сильными заклинаниями, нужно подходить к бою с умом, используя все имеющиеся в наличии средства и учитывая окружающую обстановку. Каждое действие нужно просчитывать исходя из показателей обычной и магической брони (теперь они разделены, и это очень крутое решение) противников и ваших героев, из параметров сопротивления к различным стихиям, вероятных умений, имеющихся у соперников. Кого-то телепортировать в огонь, кому-то забить глаза дымом, кого-то связать некромантией с вашим героем. Вызвать дождь, чтобы потом пустить молнию, оглушающую всех стоящих в луже. Отравить вашего скелета, чтобы он мог подлечиться, превратить противника в курицу, вырастить себе крылья, чтобы не ступать по горящей земле. И т.д. и т.п. Единственный минус – авторы немного переборщили с элементарной магией, 99% боев вам придется проводить в гудящем пламени по колено в ядовитой жиже. Тем не менее, каждый бой – это уникальная история, зависящая от состава вашей группы и отряда противников. Каждый бой – это сражение насмерть.

Да, бои в классическом режиме Divinity: Original Sin II не стали проще, чем в первой части, и это отлично. К каждому противнику нужно подбирать ключ и не ошибаться в процессе. Мне удалось пройти финальный бой в форте Радость, к которому присоединилось милое создание Истока, только с пятого раза, при этом потеряв (слава заклинанию Воскрешения!) двух своих бойцов. Отгадка была в занятии господствующей высоты и применении магии Истока. Впрочем, даже рядовой на первый взгляд бой может оказаться для вас последним. Здесь вообще с этим строго. Повернул за угол — нарвался на тварь, убивающую тебя одним ударом. Заговорил с пугалом — умер на второй ход. Пошел в бордель – умер. Попал в засаду неподготовленный – с большой долей вероятности жми Load.

В новой версии игры изменились параметры брони, очков действия, движения и многих умений. Нюансы вы сможете сами освоить в процессе игры, если вкратце – так стало лучше и понятней. Доработке подверглась система крафтинга, ставшая еще более навороченной. Исчезла игра «Камень-ножницы-бумага» во время уговоров NPC. Весь тюнинг пошел игре явно на пользу – она стала логичней, но не проще.

Из новых умений в Divinity: Original Sin II стоит отметить Метаморфинг, позволяющий выращивать себе рога, голову Медузы Горгоны, паучьи ноги, щупальца и прочее, наделяющее обладателя новыми умениями. Плюс теперь нам доступна магия Истока, которая просто незаменима в бою, например, тот же Защитный купол. На применение таких заклинаний, кроме очков действия, уходят и очки Истока, который нужно своевременно пополнять, поглощая разлитые лужи Истока, пользуясь сущностями или заклинанием Вытягивание истока. Самые злые чары – совмещенные, одной из магических школ и Истока. Вообще, умений и заклинаний в Original Sin II не просто много, а ОЧЕНЬ много – больше двухсот, попробовать все за одно прохождение не получится. Да, и обязательно оцените Некромантию и магию Призыва.

Небоевые способности тоже помогут разнообразить игру. Настоятельно рекомендуем взять умение Друг животных, позволяющее общаться с различными живыми существами. Поверьте, иногда крыса может рассказать о происходящем в городе или об ожидающих вас впереди ловушках больше, чем человек. Плюс без этого умения вы можете пропустить массу забавных квестов и секретов. Ну и в конце концов, краб, считающий себя великим магом истока, заколдованные в коров девушки или смелая крыса-рыцарь – это просто очень весело.

Пригодится и умение торговаться. В отличие от многих ролевых игр, в Divinity: Original Sin II деньги – это жизненно важный ресурс. Дело в том, что у торговцев Ривеллона можно найти вещи на несколько уровней круче тех, что вы можете взять в бою или найти в руинах. Мало того, легендарные предметы за 40 часов игры попадались мне исключительно у торговцев. Так что качайте Бартер и не забывайте посещать магазины.

Мир Divinity: Original Sin II стал больше, причем не только физически, в нем появилось еще больше точек для изучения, еще больше персонажей, с которыми можно пообщаться, и больше интересных квестов. Дневник буквально пухнет от заданий, в один момент у меня было около сорока активных записей. Уже через пару часов после начала нового акта вам придется напрягаться, чтобы вспомнить, у кого вы брали тот или иной квест и кому его, собственно, сдавать?! Так что не забывайте оставлять говорящие пометки на карте, чтобы затем вернуться в интересную точку.

Некоторые квесты решаются в два движения прямо на месте получения, другие придется распутывать половину игры. Многие задания можно решить мирным путем, в части придется драться, что бы вы ни делали. В паре заданий вам придется разделить свою группу. Интересно, что это можно сделать вообще в любой момент, и пока часть персонажей будет сдерживать натиск потусторонних тварей, другая часть может торговаться с купцом в городе. Практически все квесты в игре интересные, причем угадать, чем все в итоге закончится, почти невозможно. Радует и ирония, вложенная разработчиками в тексты заданий, их просто приятно читать.

Divinity: Original Sin II — не та игра, в которой важна графика, но приятно, что в сиквеле визуальную часть подтянули. Лучше стало освещение, текстуры, модели. Некоторые помещения просто радуют детализацией и множеством предметов, которые можно взять в руки или передвинуть. При этом игра потяжелела, но ненамного, хотя ближе ко второй половине прохождения время загрузки и сохранение существенно вырастает.

Буквально в день выхода Divinity: Original Sin II разработчики вынуждены были объявить, что локализации, в том числе и русская, задерживаются на неделю, т.к. студия хочет внести в них последние правки. После чего русскоязычное комьюнити Steam устроило настоящую вакханалию на форуме и странице игры, выставляя отрицательные оценки и исходя желчью. Честно говоря, выглядело это очень неприглядно. Чтобы погасить пожар, Larian Studios вынуждена была спешно выложить бета-версию локализации, оказавшуюся вполне приемлемой, а через неделю подоспел и финальный перевод, и он действительно отличный. Адекватно переведены шутки, имитация акцентов, заиканий, безграмотности и манеры речи представителей разных рас и социальных классов. Лучшего и не пожелаешь. Впрочем, это ничуть не оправдывает русскоязычных игроков и их поведение.

Впрочем, все это ерунда. Главное, что Divinity: Original Sin II – это игра, от которой буквально сложно оторваться. Исследую еще вот те руины, и сразу спать. Посмотрю, что там за поворотом, и точно прервусь. Расследую серию убийств, и пойду поем… Как бы не так, опомнитесь вы только под утро. В Divinity: Original Sin II сотни часов геймплея, особенно учитывая почти шахматную неторопливость некоторых боев. А ведь по окончании сюжета вам наверняка захочется перепройти игру другим героем в иной компании. И это мы еще не берем в учет сетевую игру и режим Гейм-мастера, позволяющий создавать собственные приключения и делать пакости друзьям. Все как в настольных RPG!

Что ж, у нас есть новая эталонная ролевая игра, и называется она Divinity: Original Sin II. Спасибо, Larian Studios.

