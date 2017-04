Half-Life: A Place in the West – Half-Life, но не 3

Похоже, мы так никогда и не увидим третью часть Half-Life от Valve. Что ж, в таких случаях за дело обычно берутся фанаты, которые уже давно и успешно выпускают сюжетные модификации к игре, вспомним те же MINERVA и Transmissions — Element 120. Впрочем, в этот раз речь пойдет совсем не о модах. Поклонники вселенной Half-Life нарисовали комикс Half-Life: A Place in the West, действие которого разворачивается в мире игры, и выпустили его в виде приложения Steam.

Half-Life: A Place in the West Жанр комикс

Платформы Windows, MacOS, Linux

Разработчики Michael Pelletier, Ross Joseph Gardner

Издатель Michael Pelletier, Ross Joseph Gardner

Сайты Steam

Земля под властью Альянса. В городах стоят цитадели Комбайнов, на всей планете действует подавляющее поле. Но вдали от крупных населенных пунктов разрозненные горстки людей пытаются выживать, сражаясь как с инопланетными существами, наводнившими Землю, так и с патрулями Альянса. Но внезапно кто-то начинает нападать на маленькие общины, уничтожая всех взрослых и забирая детей. Главный герой комикса, потерявший так свою дочь, отправляется в опасное путешествие в город Франклин, где он, возможно, сумеет найти ответы на многие вопросы.

Хотя история Half-Life: A Place in the West достаточно плотно привязана ко вселенной Half-Life, вам совсем не обязательно хорошо знать игру, чтобы получить удовольствие от чтения – краткая предыстория рассказывается в самом начале комикса. Но, конечно же, нацелен A Place in the West в первую очередь на фанатов вселенной. Да, здесь нет Гордона Фримена и других центральных персонажей игровой серии, зато есть вортигонты, муравьиные львы, хедкрабы и страйдеры. Впрочем, как и во многих комиксах о выживании, самыми опасными и непредсказуемыми противниками остаются люди. Кстати, по крайней мере одного персонажа, незримо присутствующего в первом Half-Life, вы встретите во втором выпуске A Place in the West.

По настроению и даже по отрисовке A Place in the West чем-то напоминает комикс The Walking Dead, особенно последние его выпуски. Инопланетные твари вместо зомби, общины выживших, заговоры и предательства. Здесь интересные, совсем не двумерные персонажи, неплохие диалоги и масса флешбеков.

Первый номер комикса, Following Portents, вышедший в сентябре 2016 г., полностью бесплатен и переведен на русский язык силами сообщества. Второй выпуск, A Very Modern Major-General, появился в феврале в виде платного DLC (авторы получили лицензию Valve) и пока что доступен только на английском. И хотя русскоязычное сообщество почем свет ругает авторов за такое решение, мне кажется, что цена $1,59 вполне приемлема для цифрового комикса в 50 страниц. Кроме того, сейчас доступен мини-комикс про одного из второстепенных героев первого выпуска и двухчасовое (!) видео с комментариями авторов, в котором они рассказывают о создании Half-Life: A Place in the West, источниках вдохновения и отвечают на вопросы сообщества.

Интересно оформление Half-Life: A Place in the West. Это полноценное приложение Steam, мало того, еще и с достижениями, получаемыми в процессе чтения. А меню комикса стилизовано под меню Half-Life, что, бесспорно, вызывает острый приступ ностальгии.

Всего авторы планируют шесть выпусков Half-Life: A Place in the West, и лично мне очень интересно, чем закончится эта история. Вот, правда, скорость выхода номеров пока что не радует. Учитывая, что у авторов теперь имеется лицензия Valve, возможно, комикс когда-нибудь выйдет и на бумаге. Если вы фанат Half-Life, обязательно почитайте Half-Life: A Place in the West, по крайней мере, посмотрите его первый, абсолютно бесплатный выпуск.

