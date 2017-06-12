Новинки Acer на выставке Computex 2017

По основным анонсам компания Acer «отстрелялась» еще за месяц до начала Computex 2017. В конце апреля производитель организовывал в Нью-Йорке масштабную конференцию next@acer, на которой была представлена целая россыпь разноплановых новинок. Потому тайваньская выставка стала для производителя скорее возможностью ознакомить с новыми продуктами более широкую аудиторию.

В рамках Computex производитель организовал крупную экспозиционную галерею игровых устройств линейки Predator.

Оформление храма новинок привлекало внимание посетителей выставки.

Ноутбуки и трансформеры

Гвоздем экспозиционной программы ожидаемо стал компактный игровой ноутбук Predator Triton 700. 15,6-дюймовая модель выполнена в соответствии с концепцией NVIDIA MAX-Q. Толщина ноутбука 18,9 мм, вес – 2,6 кг.

На апрельской презентации производитель заявлял об использовании 4-ядерных процессоров в сочетании с дискретной графикой GeForce GTX 10xx без деталей.

На Computex уже была подтверждена информация о том, что в зависимости от модификации для ноутбука будут использоваться специальные версии GTX 1080, GTX 1070 и GTX 1060, разработанные в рамках программы MAX-Q Design. Данная инициатива официально была представлена во время тайваньской выставки. Немного отклонившись, сделаем небольшое уточнение по MAX-Q.

В рамках новой концепции, NVIDIA предлагает более экономичные версии адаптеров на базе архитектуры Pascal.

Разработчикам удалось определить, что увеличение частоты GPU, напряжения питания и потребляемой мощности очень слабо влияет на фактический прирост производительности.

Инженерам удалось найти комбинацию параметров, при которой эффективность графической подсистемы максимальна.

При относительно небольшом снижении производительности энергопотребление удалось уменьшить на 25–55%. Кроме того, снижение тепловыделения позволило уменьшить габариты системы охлаждения и издаваемый СО уровень шума.

Комплексный подход с настройкой баланса производительность/потребление, программной оптимизацией, усовершенствованиями системы охлаждения и доработкой модуля стабилизации питания видеокарты NVIDIA совместно с производителями ноутбуков удалось изменить общее представление о мощной мобильной платформе для игр. Acer Predator Triton 700 – одно из практических воплощений задуманных преобразований.

Да, некоторые посетители пытались нащупать второе дно в ноутбуке, все еще не веря тому, что GeForce GTX 1080 может ютится по соседству с 4-ядерным Core i7 в корпусе ноутбука толщиной 18,9 мм.

C подробностями о Predator Triton 700 можно ознакомиться в нашем отдельном материале с презентации.

Из интересных особенностей отметим 15,6-дюймовый экран с матрицей IPS разрешением 1920×1080 и поддержкой NVIDIA G-Sync. Клавиатурный блок сдвинут к нижней кромке. В верхней части размещена полупрозрачная стеклянная панель, которая используется в качестве тачпада. Решение очень неординарное, посмотрим, насколько оно окажется удобным на практике.

Разъем для подключения блока питания находится на задней кромке. Это плюс, потому как силовой кабель не будет путаться под руками. Наличие порта Ethernet для игровой системы такой толщины также можно считать достоинством Predator Triton 700. Никаких дополнительных переходников и внешних контроллеров.

Для системы охлаждения используется пара вентиляторов, получивших название AeroBlade 3D. Металлические лопасти специфической формы, по заявлению производителя, позволяют увеличить воздушный поток. Для Predator Triton 700 с его габаритами это особенно важно. Откровенно хочется побыстрее заполучить такой аппарат на тестирование и на практике разобраться в природе подобной ноутбучной магии.

Шутки злопыхателей о том, что ноутбук Acer Predator 21 X существует в единственном экземпляре, который передается из одной редакции в другую, оказались несостоятельны. На Computex 2017 одновременно можно было видеть два таких агрегата, причем интерес он вызывал даже у той публики, которая на первый взгляд, казалось, далека от игр.

Но, когда видишь перед собой такого монстра с 21-дюймовым изогнутым экраном, процессором Intel Core i7 7820HK, парой видеокарт GeForce GTX 1080 в SLI-режиме и двумя SSD M.2 x4 512 ГБ в RAID 0, удержаться решительно невозможно. Знаем, плавали. По итогу был подготовлен подробный обзор этого дитяти. По поводу цены можно лишь отметить, что комплектный защитный чемодан от Acer Predator 21 X стоит примерно как среднеформатный бюджетник.

Но, высокая цена не должна быть преградой для тех, кто рассматривает ноутбук в качестве игровой платформы. Для пользователей с умеренными запросами Acer представила новую линейку 15,6-дюймовых игровых ноутбуков начального класса – Nitro 5.

Аккуратный дизайн, подсветка клавиатуры, визуальные красные акценты в области дисплейного шарнира и по периметру тачпада. Nitro 5 могут комплектоваться чипами Core i7 или Core i5 в связке с видеокартой GeForce GTX 1050 Ti. Позже также будут доступны варианты на базе APU 7-го поколения от AMD и графикой Radeon RX 550. До 32 ГБ оперативной памяти, HDD до 2 ТБ и опциональный SSD на 512 ГБ.

Модель имеет стандартный для такого класса набор портов, включая USB Type-C. Вне зависимости от конфигурации, Nitro 5 будет оснащен IPS-матрицей с разрешением 1920×1080. И это хорошая новость. GeForce GTX 1050 Ti позволяет очень очень даже неплохо чувствовать себя в режиме Full HD со средне-высокими настройками качества графики. Уже известно, что Acer Nitro 5 появятся в Украине в сентябре и в базовой конфигурации будут предлагаться по цене порядка 33 000 грн (~$1250).

Для тех, кому нужна более производительная платформа, Acer предлагает линейку Predator Helios 300. Серия включает 15,6- и 17,3-дюймовые модели. Ноутбуки имеют более агрессивный дизайн, при этом верхняя крышка и рабочая поверхность сделаны из металла. Модели будут оснащаться процессорами Core i7-7700HQ или Core i5-7300HQ и видеокартами вплоть до GeForce GTX 1060. Объем оперативной памяти – до 16 ГБ с возможностью расширения до 32 ГБ и накопитель (SSD/HDD) на 1 ТБ. Производитель уважил любителей апгрейда, предоставив простой доступ к модулям So-DIMM и накопителю. На задней поверхности доступ к соответствующим отсекам можно получить, сняв отдельные пластиковые крышки. Увеличить объем памяти или заменить накопитель в этом случае очень просто.

Еще одна особенность Predator Helios 300 – использование пары вентиляторов AeroBlade 3D с особой формой профиля и возможностью независимого управления. Однако сноска указывает на то, что СО с такими вентиляторами будут оснащаться не все модификации ноутбуков линейки.

В отдельной демо-комнате были собраны потребительские устройства. Из интересных новинок обратим внимание на Acer Spin 1. Компактный трансформер в металлическом корпусе с поворотным IPS-экраном диагональю 11,6 дюймов разрешением Full HD.

Корпус имеет оригинальную шлифованную фактуру. Spin 1 будут оснащаться процессорами Pentium/Celeron экономичного семейства Apollo Lake, иметь на борту 4 ГБ памяти и флеш-накопитель eMMC на 64/128/256 ГБ. С таким оснащением трансформер должен работать до 8 часов от одного заряда.

Стоимость базовой модели обещана на уровне $329. При этом принадлежность Spin 1 к системам бюджетного класса внешне выдает разве что довольно массивная рамка сенсорного дисплея.

В классическом ноутбучном формате Acer предложила обновленную линейку недорогих моделей Swift 1. Теперь здесь будут использоваться IPS-матрицы с разрешением Full HD, а процессоры Apollo Lake заменят предшественников Braswell. Ноутбуки будут оснащаться 4 ГБ памяти и накопителем на 64/128/256 ГБ. Стоимость обещает быть интересной для тех, кому нужна базовая система для несложной работы, но в приличном внешне металлическом корпусе и IPS-экраном. Базовая комплектация – от €399.

Для приверженцев компактных мобильных систем формата 2-в-1 производитель приготовил трансформеры Switch 3 и Switch 5 с отстегивающейся клавиатурой и U-образной откидывающейся рамкой-подставкой. Подробнее об этих новинках мы уже писали.

Для Acer Switch 3 используются экран 12,2” с удобным для работы разрешением 1920×1200, те же экономичные процессоры Pentium/Celeron, 4 ГБ оперативной памяти, а объем накопителя eMMC будет составлять 32/64/128 ГБ. В итоге должна получиться относительно доступная (от $400 в США) система подобного форм-фактора, которая от одного заряда должна продержаться до 8 часов.

Acer Switch 5 внешне похожа на младшую модель, но эта версия получила куда более серьезное оснащение. 12-дюймовый экран имеет разрешение 2160×1440, используются процессоры Core i5/Core i7 U-серии, 8 ГБ памяти и накопители SSD объемом 256/512 ГБ. Кроме того трансформер имеет сканер отпечатков пальцев, а время автономной работы увеличено до 10,5 часов.

Производительность CPU с архитектурой Core 7-го поколения заметно выше, чем у экономичных версий процессоров Apollo Lake. При этом производителю удалось обойтись пассивной системой охлаждения. Acer Switch 5 оборудованы СО, получившей название LiquidLoop. В конструкции используется комбинация тепловых трубок с испарительной камерой, позволяющей справиться с охлаждением чипов, имеющих TDP в 15 Вт.

Acer Switch 5 можно считать наследницей Switch Alpha 12 на базе чипов Kaby Lake и несколько улучшенным оснащением. Стоимость также соответствующая. Для американского рынка стартовая цена заявлена на уровне $799, тогда как в Европе ценники ожидаются от €1099. Вот такая она, несправедливость ценообразования по региональному принципу.

Мониторы

Какие же игры без больших серьезных мониторов. Acer представила свой «визуальный колосс» – Predator X35.

35-дюймовый гигант с изогнутым экраном имеет разрешение 3440×1440 (21:9), поддерживает HDR и технологию Quantum Dot, имеет 512-зонную тыловую подсветку, частоту обновления в 200 Гц и оснащен модулем NVIDIA G-Sync. По оснащению модель фактически идентична ASUS ROG Swift PG35VQ. Это первые на рынке устройства с подобными техническими характеристиками. Требовательным игрокам теперь есть о чем мечтать, по крайней мере пока не объявлены рекомендованные цены на эти устройства.

На стендах также можно было увидеть 30-дюймовую панель Predator Z301CT с системой распознавания направления взгляда Tobii. Здесь также используется изогнутая матрица с радиусом кривизны R1800, но разрешение составляет 2560×1080 точек. При этом монитор поддерживает частоту обновления 200 Гц и технологию синхронизации NVIDIA G-Sync. Ориентировочная цена Predator Z301CT – €900.

В демо-зоне также был представлен еще один яркий представитель игровой серии мониторов Acer – Predator X27. 27-дюймовый дисплей был представлена во время апрельской пресс-конференции. Экран примечателен тем, что это одна из первых моделей такого формата с разрешением 4К (3840×2160) и частотой обновления 144 Гц. 10-битовая матрица имеет расширенный цветовой охват (99% Adobe RGB) и скорость отклика 4 мс. Картину дополняют Quantum Dot, 384-зональная тыловая подсветка, HDR Ultra и поддержка G-Sync. Для гурманов также имеется система отслеживания взгляда Tobii.

Плотность пикселей очень высокая. При этом для монитора заявлена яркость на уровне 1000 кд/м². Учитывая возможности Predator X27, в перерывах между боевками можно заняться цветокоррекцией, на что как бы намекают дополнительные шторки для борьбы с паразитными засветками. Цена пока не сообщается, но в любом случае это устройство топ-класса, потому интересующимся стоит ориентироваться на $1500–2000.