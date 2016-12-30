Обзор сверхтонкого ноутбука Acer Swift 7

В Украине компания Acer некоторое время пыталась делать ставку на бюджетные модели, отодвинув флагманы на второй план. Но с конца этого года производитель решил вернуться в топовый сегмент портативных ноутбуков с моделью Acer Swift 7. Давайте посмотрим, получилось ли у неё составить достойную конкуренцию для ASUS Zenbook 3 и HP Spectre.

Дизайн и материалы

Сегодня практически все производители ноутбуков стремятся уменьшить толщину корпуса в своих флагманских моделях. В Acer решили, что могут пойти ещё дальше и сделать не просто тонкий, а самый тонкий в мире ноутбук. Толщина Acer Swift 7 составляет всего 9,98 мм, и это главная особенность в дизайне, которая выделяет устройство на фоне похожих моделей.

Тонкий профиль ноутбука подчёркивается чёрными гранями, которые как будто разрезает тонкая золотая линия. Благодаря этому визуально ноутбук кажется ещё тоньше, чем есть на самом деле. Но при этом нельзя не отметить, что добавление золотого цвета, которым окрашена поверхность вокруг клавиатуры и тачпада, может понравиться не всем, тем более что это единственная доступная расцветка.

Если говорить о дизайне Acer Swift 7 в целом, абстрагировавшись от толщины, то он получился вполне симпатичным. Плавные линии корпуса здесь интересно сочетаются с острыми гранями и вырезом для шарнира.

Основным материалом корпуса в Acer Swift 7 является алюминий, а дисплей прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass. Конструкция нижней части корпуса не монолитная, крышка внизу держится на винтах, тем не менее, сборка вопросов не вызывает, все детали подогнаны плотно.

Шарнир на первый взгляд выглядит не очень надёжным, но когда начинаешь пользоваться ноутбуком, то оказывается, что он отлично фиксирует дисплейный блок в любом положении. Насколько хорошо он будет делать со временем, сказать сложно, но пока намёков на то, что в шарнире появится люфт — нет.

В итоге, у Acer получился сверхтонкий, симпатичный ноутбук с хорошими материалами корпуса и сборкой.

Разъёмы

Небольшая толщина Acer Swift 7 не позволила установить в ноутбуке другие разъёмы, кроме USB Type-C. Но в этой модели их два, она расположены на правой грани корпуса и оба поддерживают подключение зарядного устройства.

Кроме этого, к одному порту можно подключать монитор через USB Type-C или через переходник с HDMI.

Рядом с USB-C находится стандартный 3,5 мм разъем для подключения наушников.

Дисплей

13,3-дюймовый IPS дисплей в Acer Swift 7 имеет разрешение 1920х1080 точек. Производитель не стал гнаться за более высоким разрешением, и ноутбук от этого не сильно проиграл. Изображение на экране выглядит чётким, у него отличные углы обзора. Минимальная яркость, по нашим замерам, составляет 16 кд/м2, максимальная — 310 кд/м2, а контрастность 1657:1.

Калибровка дисплея при этом выполнена на среднем уровне, он обладает практически 100% охватом цветового пространства sRGB, но с большим уклоном в зелёный цвет. Гамма экрана не совсем равномерная, а цветовая температура слегка уходит в «тёплые» тона.

Учитывая уровень производительности Acer Swift 7, ноутбук сложно будет использовать для обработки фото и видео, а для остальных задач качество дисплея вполне отличное.

Платформа и производительность

В Acer Swift 7 используется 14-нанометровый 2-ядерный процессор Kaby Lake — Core i7-7Y75, работающий на частоте 1,3 ГГц (3,6 ГГц в режиме Turbo Boost). По названию можно было бы предположить, что он относится к производительным мобильным чипам Intel, но, на самом деле, это всё тот же Core M7 с расчётной мощностью 4,5 Вт. Процессор не требует активной системы охлаждения, поэтому работает Acer Swift 7 абсолютно бесшумно. За обработку графики отвечает встроенное решение Intel HD Graphics 615.

Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а в качестве хранилища используется SSD от Kingston на 256 ГБ.

Производительность ноутбука находится на достаточном для повседневных задач уровне. Acer Swift 7 без проблем справляется с работой в браузере или с документами, но это не то устройство, которое может решать ресурсоёмкие задачи. В тесте производительности PCMark 8 Home ноутбук набирает 2866 баллов, а в тесте графики 3DMark Sky Diver — 2704 балла.

Производительность SSD находится на стандартном для этого типа хранилища уровне. В тесте CrystalDiskMark накопитель демонстрирует скорость чтения на уровне 551 МБ/с, и записи — 460 МБ/с.

Несмотря на пассивную систему охлаждения, алюминиевый корпус хорошо рассеивает тепло. При максимальной нагрузке температура процессора не превышает 71 градус Цельсия, троттлинга нет.

Корпус ноутбука при этом может нагреваться до 51 градуса Цельсия, но только в области над клавиатурой, в то время как площадь под ладонями и клавишами становится лишь слегка тёплой.

Клавиатура и тачпад

Несмотря на минимальную толщину корпуса, Acer удалось вместить в ноутбук клавиатуру островного типа с хорошо различимым ходом.

Сами клавиши при этом находятся на достаточном расстоянии друг от друга, что обеспечивает комфортный набор текста с минимальным количеством случайных нажатий.

Тачпад в Acer Swift 7 производства Synaptics имеет крупные размеры, и очень удобен в использовании. Он поддерживает работу с жестами и в целом отлично понимает позиционирование пальца.

Беспроводные сети

Из беспроводных модулей в Acer Swift 7 есть Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO. Последний за счёт двух антенн обеспечивает высокую скорость приёма и передачи данных. На сегодняшний день даже в топовых ноутбуках данная технология встречается не так часто. В то же время, она действительно полезная, в тесте скорости Speedtest by Ookla ноутбук выжал максимум из интернет-доступа через Ubiquiti UniFi в нашем офисе.

Звук

Внешние динамики в Acer Swift 7 расположены на нижней стороне корпуса и, учитывая толщину ноутбука, от них не ждёшь высокой громкости. Тем не менее, играют они действительно хорошо.

Это же можно сказать и о воспроизведении звука через наушники, ноутбук обеспечивает очень хороший запас громкости.

Автономность

Встроенный в Acer Swift 7 аккумулятор на 45 Вт*ч позволил ноутбуку продержаться под максимальной нагрузкой в тесте PCMark 4 часа 26 минут, при яркости дисплея на 50%.

В реальном использовании при средней нагрузке можно рассчитывать на 6-7 часов работы.