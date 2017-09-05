Обзор телевизора Hisense 55M7030UWG

В начале лета у нас была новость о том, что китайская компания Hisense начнёт продавать телевизоры в Украине, и вот сейчас нам удалось вживую познакомиться с одной из новых моделей, уже доступных на украинском рынке.

Дизайн

Выглядит телевизор элегантно и воздушно — тонкая рамка из шлифованного металла (всего 1 см шириной по бокам и сверху, и чуть меньше 2 см — снизу), небольшие ножки (они не выступают за границы экрана и, несмотря на большую диагональ, позволяют установить телевизор на тумбу шириной всего 90 см). Толщина основной части корпуса — впечатляющие 12 мм, и лишь в самом “толстом” месте, где сосредоточена вся электроника, он оказывается 6 см в глубину, что также очень немного.

Задняя панель также металлическая, и только в нижней части использован черный матовый пластик. Все разъемы разделены на две группы, все они ориентированы горизонтально. Часть из них расположена на тыльной стороне и “смотрит” назад: два порта HDMI 1.4 (с поддержкой сигнала 4K@30Hz), компонентный видеовход, порт Ethernet и цифровой аудиовыход; основной же блок разъемов ориентирован “вбок”. В нем находятся слот для карт PCMCIA, антенный вход, два порта USB 2.0 и один — USB 3.0, два порта HDMI 2.0 (4K@60Hz), выход на наушники и сервисный разъем.

Пульт ДУ

В комплекте с телевизором идет пульт ДУ традиционной формы, средних размеров, с достаточно крупными кнопками. Он хорошо лежит в руке, кнопки расположены логично и удобно, нажимаются легко и отчетливо, легкое soft-touch покрытие положительно сказывается на тактильных ощущениях. В нижней части пульта, под блоком кнопок для управления воспроизведением видео, находятся клавиши быстрого запуска клиентов Netflix и Youtube, вызова списка установленных программ и встроенного медиаплеера.

Smart TV

В качестве “умной” оболочки здесь используется собственная платформа — VIDAA U2. Она основана на Android TV, но предлагает полностью переработанный интерфейс, а в качестве магазина приложений использует Opera TV Store.

Отличительной особенностью VIDAA U2 является максимальная простота ее интерфейса. По нажатию кнопки Home поверх телеэфира выводится “домашняя страница” — горизонтальная лента меню с основными пунктами вроде Live TV (телевизионный эфир), “Медиаконтент”, “Настройки” и так далее. Пользователь может редактировать ее состав, добавляя пункты из трех различных категорий (видеовходы, установленные приложения, телеканалы из списка) и сортируя итоговый список по своему вкусу, причем делается это очень легко и быстро.

Телевизор идет с довольно большим количеством предустановленных приложений (Plex, TV Browser, Netflix, YouTube, AccuWeather, Gismeteo и т.д.), загрузить дополнительные можно из Opera TV Store. Они здесь разделены на привычные категории, есть клиенты сервисов видеостриминга, приложения с трейлерами новых фильмов и т.д. — впрочем, как минимум на данный момент выбор не особенно богат и не может похвастать какой-то особой региональной привязкой — так, здесь вполне можно найти каналы с корейской поп-музыкой и трейлерами Болливуда, но из более близкого украинскому пользователю контента присутствуют только Megogo, oll.tv и DIVAN.TV. В будущем обещается появление фирменного приложения Hisense TV с развлекательным видеоконтентом. Клиентов IPTV в местном магазине приложений, к сожалению, нет, но, возможно, они появятся в будущем.

Функциональность, качество изображения

В названии линейки используется не встречавшийся нам ранее термин ULED. Что же это такое? На самом деле, несмотря на некоторое созвучие с OLED (Organic Light-Emitting Diode), эта аббревиатура означает улучшенный LED — “Ultra LED”. Это фирменная технология Hisense, которая, по словам производителя, под одним названием объединяет два десятка патентованных улучшений цветового охвата, повышения контрастности и сглаживания в динамичных сценах. Таким образом, в Hisense 55M7030UWG используется 55-дюймовая 10-битная LCD-панель с краевой LED-подсветкой, локальным 16-зонным затемнением и разрешением 3840×2160 пикселей.

В состав Smart TV входит собственный медиаплеер — HiMedia, с помощью которого можно воспроизводить медиаконтент из локального сети и с подключенных по USB накопителей (к слову, у порта USB 3.0 оказывается достаточно питания для беспроблемной работы внешних жестких дисков формфактора 2.5”). Встроенный плеер без проблем воспроизводит 4K-видео, поддерживает HDR, понимает кодек H265 и 10-битное видео (правда, сочетание “10 бит + H264” ему оказалось не по зубам), позволяет переключать аудиотреки и субтитры. Плеер проигрывает аудиодорожки в форматах Dolby Digital и DTS, но не Dolby TrueHD. Также он не “узнает” образы Blu-ray — как в виде структуры каталогов, так и в ISO-образе, что, впрочем, неудивительно. Скорость запуска фильма — 1-3 секунды, в зависимости от размеров файла; производительности четырехъядерного процессора MT5658MCEJ оказывается достаточно для того, чтобы любое, даже самое “тяжелое” видео, воспроизводилось без рывков (самый высокий битрейт в нашем тестовом наборе файлов — 160 Мбит/с, проигрывался плавно и без малейших заиканий).

По заявлению производителя, телевизор практически полностью покрывает цветовое пространство DCI-P3 (используемое в цифровых кинотеатрах). Оно значительно превышает обычное пространство sRGB, благодаря чему в изображении можно рассмотреть большее количество оттенков различных цветов, а сама картинка выглядит заметно более насыщенной. Собственно, это одно из преимуществ фирменной технологии ULED — и, надо признать, она оказывается не просто маркетинговой уловкой, изображение у Hisense 55M7030UWG производит очень приятное впечатление, цвета оказываются чистыми, яркими и сочными.

Телевизор поддерживает HDR, в настройках имеются несколько разных видеорежимов специально для такого видео (а также для игр с его поддержкой). Режим “HDR Стандарт” можно использовать по умолчанию: он предлагает сбалансированные настройки, при которых изображение выглядит естественно, с проработанными тенями и хорошей детализацией. Режим “Динамичный HDR” рассчитан на “вау-эффект” — картинка в нем становится подчеркнуто яркой, контрастной и сочной; после него переключение в “HDR Стандарт” вызывает ощущение перехода к обычному SDR-видео. И третий режим, “HDR Кинотеатр” (по описанию — предназначенный для просмотра в темном помещении), делает картинку очень яркой, но менее контрастной и с “размытием” полутонов, из-за чего может пропадать информация в тенях и на свету. В итоге мы бы рекомендовали “HDR Стандарт” как режим по умолчанию, и “Динамичный HDR” — если захочется подчеркнутого HDR-эффекта.

Результаты измерений подтверждают субъективное восприятие картинки — цветовой охват действительно близок к DCI-P3 и намного превышает sRGB, статический контраст (после выключения всех динамических оптимизаторов, локального димминга и т.д.) оказался на уровне 2000:1, что является превосходным результатом для IPS-панели.

К слову, черный цвет на этом телевизоре выглядит действительно глубоким черным, без легкого сероватого налета, присущего многим IPS-телевизорам. Конечно, при взгляде под углом черные области начинают сереть — это уже последствия glow-эффекта, от которого никуда не денешься, но при прямом взгляде на экран, а также при сравнительно небольшом отклонении в сторону он не проявляется, так что если не смотреть фильм, сидя совсем уж сбоку от телевизора, картинка остается яркой, контрастной и насыщенной даже при довольно больших углах. К сожалению, максимальная яркость у этой модели оказывается на уровне 400 кд/м², так что требованиям стандарта UHD Premium он не удовлетворяет (для него необходимо 1000 кд/м²) — но только по этому показателю.

В настройках изображения мы бы рекомендовали режимы “Стандартный” или “Кинотеатр”, а цветовую температуру переключить на “теплая”, поскольку “стандартная” оказывается чересчур холодной, и изображение с ней приобретает легкий синеватый оттенок. Подсветку в обычном режиме можно держать на уровне 50% (20-30% в полной темноте), для HDR-видео ее стоит поднять на уровень 80% (или до максимума, если фильм смотрится при внешнем освещении). Режим динамического контраста работает хорошо, картинка с ним действительно получается более яркой, однако мы бы рекомендовали остановиться на уровне “низкий” — более сильные варианты приводят к заметной потере деталей в тенях.

Hisense 55M7030UWG оснащен стереодинамиками мощностью 10 Вт каждый — они издают достаточно хороший, как для встроенной акустики, звук, с определенным количеством басов, с естественным звучанием голоса и без каких-то особых искажений. Конечно, при просмотре голливудских блокбастеров многоканальную акустику они не заменят, однако для Youtube или сериалов их будет вполне достаточно.