Новости Технологии 26.04.2024 в 10:42 comment views icon

Samsung, вероятно, проведет Galaxy Unpacked 10 июля — ожидаем Galaxy Flip6, Fold6 и умное кольцо Galaxy Ring

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Samsung, вероятно, проведет Galaxy Unpacked 10 июля — ожидаем Galaxy Flip6, Fold6 и умное кольцо Galaxy Ring

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Уже неоднократно было заявлено, что Samsung планирует провести свою следующую презентацию Unpacked во второй месяц лета, а новые слухи уточняют дату — 10 июля.

Издание Sammobile ссылается на «несколько источников», и отмечает, что вероятное место проведения это Париж. В июле в столице Франции состоятся Летние Олимпийские игры, а Samsung является одним из главных спонсоров, так что слухи, безусловно, имеют прочную основу.

Чего ожидать от Galaxy Unpacked 2024?

Нынешнее событие Unpacked потенциально принесет анонс многих устройств: складной Galaxy Z Fold6, компактный Z Flip6, а также серию Galaxy Watch7 и по крайней мере одну новую пару наушников.

Концепт умного кольца Galaxy Ring впервые был представленный на прошлогоднем событии Samsung, а на Mobile World Conference 2024 компания немного раскрыла его характеристики — на этот раз ожидаем полноценную презентацию.

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Отмечалось, что устройство будет доступно в трех цветах (платиново-серебряном, золотом и черном) и, вероятно, в 8 различных размерах — от чего будет зависеть и размер батареи (а значит и время между зарядками), колеблясь от 14,5 мАч до 21,5 мАч. Кольцо также будет контролировать режим сна на основе частоты сердечных сокращений, движений и дыхания, и предоставлять отчеты и советы пользователям.

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