Train Sim World: CSX Heavy Haul – работа для тяжеловесов

$3407,15! Именно в такую сумму обойдутся вам все 345 (!) DLC к Train Simulator от Dovetail Games. Дополнения к этому всеобъемлющему симулятору железной дороги продолжают выходить, несмотря на то что самой игре скоро исполнится 8 или даже 16 лет, смотря как считать. Замена устаревшего движка назрела давно, и им должен стать ни много ни мало — Unreal Engine 4, на котором и будет построена новая серия игр Train Sim World. Train Sim World: CSX Heavy Haul – первая из них, по сути, это тестовая платформа, на которой будут обкатаны технологии железнодорожного симулятора нового поколения.

Train Sim World: CSX Heavy Haul Жанр симулятор

Платформы Windows

Разработчики Dovetail Games

Издатель Dovetail Games

Сайты trainsimworld.com, Steam

Дело в том, что основной продукт Dovetail Games, Train Simulator 2017, – это на самом деле все тот же RailWorks, вышедший еще в 2008 г. А в основе RailWorks, в свою очередь, лежит движок Rail Simulator от Kuju Entertainment, изданный EA в 2007 г. Опять-таки, Rail Simulator – это развитие легендарного Microsoft Train Simulator от той же Kuju Entertainment, вышедшего аж… в 2001 г. Так что движку игры, претерпевшему в основном лишь косметические обновления, уже 16 лет. Интересно, что с 2010 г. Train Simulator ежегодно получает номерные апдейты, при этом у всех пользователей игра автоматически обновляется до последней версии. При этом часть DLC включается в очередную версию, и владельцы старой получают их бесплатно. Впрочем, хотя свежие DLC и выглядят лучше вышедших в 2008 г., Train Simulator морально устарел.

Что ж, Train Sim World: CSX Heavy Haul – это действительно новое слово в железнодорожных симуляторах. Такой графики в игре про поезда мы еще точно не видели. Натуральное освещение, отражение окружения во влажных от дождя боках локомотивов, реалистичное намокание поверхностей в дождливую погоду или во время снегопада. Реалистичные погодные условия, от облачности различной интенсивности до дождя, тумана и снежной метели. Высокодетальные модели тепловозов и подвижного состава, причем большинство кнопок на панелях нажимаются, рычаги поворачиваются, а лючки открываются. Густая реалистичная растительность. Это действительно новый уровень графики. Рассматривать свой локомотив во время езды с помощью внешней камеры – одно удовольствие. А можно, например, открыть окно и любоваться окружающим пейзажем под шум ветра и мощного двигателя за спиной. Красота.

Train Sim World: CSX Heavy Haul предлагает вам покататься по одной из самых красивых железнодорожных веток в мире – Sand Patch Grade. Этот 160-километровый участок дороги в Аллеганских горах на территории Мэриленда и Пенсильвании славится своими многочисленными поворотами и подъемом в 300 м, самым крутым на Восточном побережье. Sand Patch Grade управляется компанией CSX Transportation, и именно ее локомотивы вам придется водить. И это настоящие монстры-тяжеловесы, способные в связках тягать составы длиной в сотню вагонов – красавцы от Electro-Motive Division: GP38-2, SD40-2 и AC4400CW (мощностью 4000 л.с.!). Одни из самых распространенных американских дизель-электровозов, рабочие лошадки железных дорог США. Понятное дело, с такими тепловозами, да на этой дороге никаких пассажирских перевозок не планируется, только грузовые поезда: уголь, контейнеры, цистерны. Опять-таки, в связи со спецификой трассы и представленных локомотивов, вам не придется особо заботиться о соблюдении графика и удобстве пассажиров, как это было во многих сценариях оригинального Train Simulator.

Если говорить об уровне симуляции, то Train Sim World: CSX Heavy Haul оставляет неплохое впечатление. Во-первых, как уже было сказано выше, почти все в кабине можно нажать, покрутить или открыть. Для того, чтобы завести холодный тепловоз, вам необходимо выполнить чуть ли не два десятка операций, причем часть из них – вне кабины. Да, в Train Sim World можно наконец-то встать из-за своего кресла и совершить прогулку не только по кабине, но и за ее пределами. Пройти по самому тепловозу, залезть на лестницы и даже перейти через мосток на вагоны, если их конфигурация позволяет это. Мало того, вы можете сойти с локомотива и пойти прогуляться по перегону. Зачастую сценарии даже предусматривают пересаживание из одного тепловоза в другой, а километровые пробежки из хвоста в голову поезда, чтобы занять ведущий локомотив, здесь вполне обыденная вещь. Да и стрелки можно переводить вручную, останавливая поезд, выходя из кабины и перекидывая тяжелый рычаг.

Симулируются даже такие мелочи, как открытие окон, ручное управление дворниками (!), зональное включение света в кабине, обогреватель (!), связь с диспетчером и т.д. Из уникальных вещей стоит упомянуть необходимость заправлять локомотив на специальных станциях. В числе операций: снятие крышки бензобака, взятие и установка заправочного пистолета, открытие вентиля и обратные действия. Еще одна необычная функция – загрузка вагонов углем на двух имеющихся на Sand Patch Grade угольных шахтах. Здесь пригодится функция контроля скорости, еще одна уникальная фишка, симулируемая Train Sim World. Ну и конечно, управление поворотным кругом на узловой станции Cumberland Park. В маленькой кабинке на круге есть монитор с переключаемыми камерами и даже возможность включить лампочку под потолком для комфортной работы ночью. Вот, правда, точно попасть на нужные пути с помощью круга не так-то и просто, он инерционный и слушается команд с задержками.

Отдельно хочется поблагодарить авторов за неплохие обучающие сценарии и новый легкий игровой интерфейс — после монструозной панели в Train Simulator это просто глоток свежего воздуха. Плюс индикация огней светофоров и ограничения скорости стали намного наглядней.

Впрочем, без ложки дегтя не обошлось. Например, к физике торможения и сцепления больших составов есть некоторые вопросы. Как-то слишком все это просто и быстро в Train Sim World. Пользователи, обожающие проверять симуляторы на прочность, жалуются, что даже на предельных скоростях составы не хотят сходить с рельс на крутых поворотах. Есть замечания и к звуку – на больших скоростях он явно запаздывает, а отсутствие перестука колес на стыках несколько удивляет, в Train Simulator все было на месте.

Но самая большая техническая проблема Train Sim World: CSX Heavy Haul – оптимизация. Даже на мощном ПК с видеокартой GTX 1060 6 GB игра время от времени на пару секунд почти замирает. А уж падение производительности до 10-15 fps здесь вполне обыденное дело. Разработчики активно выпускают патчи и фиксы, но по прошествии нескольких недель игра все еще очень далека от идеала.

Впрочем, главная беда Train Sim World даже не в оптимизации и глюках, она во второй части названия – CSX Heavy Haul. Все игры Dovetail Games, посвященные отдельным поездам и дорогам, традиционно нарываются на критику сообщества. Ценность Train Simulator состоит как раз в том, что вы можете переключаться между разными дорогами на разных континентах и разными поездами. Вчера возили длинные грузовые составы в США, сегодня проедьтесь на паровозе по Британии, завтра развозите пассажиров электричкой в Швейцарии. Как бы ни была хороша трасса Sand Patch Grade, она здесь одна, а грандиозные GP38-2, SD40-2 и AC4400CW в общем-то очень похожи как внешне, так и по управлению. Да, в Train Sim World: CSX Heavy Haul, кроме восьми сюжетных заданий, некоторые из которых займут у вас больше двух часов чистого времени, есть режим Поезда, где вы можете выбрать любой из составов на дороге Sand Patch Grade, любое время суток и любые погодные условия и наслаждаться поездкой. Вот только в большинстве случаев… все той же поездкой из одного конца Sand Patch Grade в другой.

Да, в меню Train Sim World: CSX Heavy Haul явно заготовлены места под другие трассы и другие локомотивы. И когда-то они там наверняка появятся, а сама игра, вероятно, потеряет вторую часть названия, станет просто Train Sim World и начнет обрастать DLC. Наверно. Вот только сейчас Train Sim World: CSX Heavy Haul – это просто обрезок оригинальной Train Simulator, несмотря на всю красоту, которую предлагает Unreal Engine 4, несмотря на неплохой уровень симуляции и некоторые оригинальные фишки. Скорей демонстратор технологий, чем полноценная игра. Посмотрим, как Dovetail Games распорядится имеющимся у них в руках инструментом дальше.

Несмотря на выход нового симулятора, Dovetail Games обещает продолжать поддерживать оригинальный Train Simulator и даже выпускать к нему новые дополнения. Для фанатов железных дорог, вложивших в игру сотни, а то и тысячи долларов, это очень важно. Вот только захочется ли вам после Train Sim World возвращаться в игру с настолько устаревшей графикой?

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