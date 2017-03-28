Анджей Сапковский не верил в успех «Ведьмака» — и теперь жалеет об этом

В принципе, сага о Геральте из Ривии была известна задолго до релиза нашумевшего игрового сериала The Witcher. Более того, именно ее популярность вдохновляла писателя Анджея Сапковского на написание рассказов на протяжении многих лет, ибо поначалу, в 1992 году, автор намеревался ограничиться всего одной новеллой, посвященной Геральту.

Однако так уж получилось, что видеоигровая трилогия, созданная по мотивам произведений польского литератора, в конечном счете затмила своей известностью оригинальную серию книг. Об этом рассказал сам Сапковский в интервью Eurogamer.

Предыстория разработки The Witcher

По словам писателя, CD Projekt не были первыми, кто обратился к нему с просьбой дать добро на разработку игр по сюжетам его книг. Сначала своего «Ведьмака» пыталась сделать студия Metropolis (впоследствии выкупленная CD Project и закрытая). Но дальше скриншотов дело так и не зашло.

CD Projekt пришли к Сапковскому в начале нулевых. Писатель признается, что плохо помнит, как происходили переговоры с тогда еще никому не известными разработчиками. Но кое-что он все-таки припоминает: «Они принесли огромный мешок денег», — и добавляет, что этой суммы ему показалось вполне достаточно, поскольку в те годы ничего сверхъестественного от адаптаций он не ожидал.

Сапковский банально не верил в успех предприятия, поэтому вместо предлагаемых компанией регулярно выплачиваемых роялти он потребовал договор, по которому ему выплатили крупный чек единоразово (точной суммы он не назвал, но сооснователь CD Projekt Марчин Ивински упоминал ранее, что «в мешке» было не очень много денег). Подписав контракты, литератор забрал «кэш» и пожелал разработчикам всего наилучшего. После этого Анджей не поддерживал со студией вообще никаких контактов и тем более не принимал участия в разработке.

Кроме того, к видеоиграм писатель тогда относился крайне скверно:



«Лучше сыграть в карты или выпить водки. Игры — это глупо», — полагал Сапковский.

Популярность The Witcher



Тем не менее, для разработчиков проекта все сложилось наилучшим образом: трилогия покорила сердца множества геймеров со всего земного шара. CD Projekt стали одной из крупнейших польских компаний, а несколько лет назад премьер-министр Польши Дональд Туск в знак уважения подарил президенту США Бараку Обаме копию The Witcher 2: Assassins of Kings.

Сапковский полагает, что, хотя он и не принимал участия в разработке, именно ему игровой сериал так или иначе обязан своей популярностью:

«Люди спрашивают меня: «Игры помогли вам?». Да, но и я помог играм в той же мере: я продвигал их своим именем и персонажами».

В то же время писатель отмечает, что известность игровой серии отчасти сыграла с ним злую шутку. Несмотря на то, что творения CD Project сделали его мировой знаменитостью (после релиза первой The Witcher романы о Геральте из Ривии впервые были официально переведены на английский язык), Анджей обижается, что многие геймеры считают его работы фанфиком, а не первоисточником.



По его словам, вопросы о том, не основаны ли его книги на играх, ему задают довольно часто.

«Да. Это случается. — поведал Сапковски. — У меня большой запас ругательств на разных языках — и в такие моменты я его использую на полную».

Деньги не спасают положение

Впрочем, сильнее всего Сапковского печалит другое: он до сих пор грустит о той «глупой сделке», когда «по собственной безрассудности» отдал право на использование вселенной «Ведьмака» практически за бесценок.

«Сначала они предложили мне процент от продаж. — рассказывает писатель. — Я сказал: «Нет, не будет никаких продаж — дайте мне все мои деньги сразу! Полную сумму!». Это было глупо. Я был настолько безрассуден, что продал им права на все сразу, потому что не верил в их успех. Но кто мог предугадать их успех? Я не мог».

Впрочем, литератор не завидует CD Projekt и не злится на них: «Игра сделана хорошо, и они заслуживают всех похвал, которые получают».

Более того, нынче Сапковский относится к геймерам весьма благосклонно и не делит любителей Геральта на тех, кто познакомился с ним из книг, и тех, кто узнал о нем из видеоигр. Он даже не против подписывать диски, когда его об этом просят.

«Я подписываю. Я считаю их фанатами. Если они простояли длинную очередь и хотят, чтобы я подписал игру, я не могу их прогнать. Это было бы очень грубо», — говорит Сапковский.

Наконец, в заключение интервью литератора спросили, не хочет ли он написать еще одну книгу по вселенной «Ведьмака».

«Да. Почему нет? Я напишу еще одну. Я сделаю это. Безусловно», — пообещал писатель.

Источник: PCGamer, Kanobu