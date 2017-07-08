Apple перейдёт на использование исключительно OLED дисплеев в iPhone с 2018 года

ПО предварительным данным, в 2018 году компания Apple выведет на рынок три смартфона iPhone, и все они будут оснащены дисплеями на базе технологии OLED. Иными словами, в 2018 году Apple переведёт всю линейку своих смартфонов с использования LCD дисплеев на OLED.

По некоторым слухам, новые смартфоны iPhone модельного ряда 2018 года будут представлены с дисплеями диагональю 5,28 и 6,46 дюйма.

Что касается устройств модельного ряда 2017 года, то также ожидается появление трёх версий iPhone. Модели iPhone 7s и iPhone 7s Plus получат ряд улучшений по сравнению с предыдущими устройствами. Также будет представлена специальная юбилейная версия iPhone 8 с более высоким OLED дисплеем.

Причём, пока что у Apple нет достаточного количества OLED дисплеев, чтобы уже сейчас перевести всю линейку смартфонов на использование именно такого типа матриц. Компания заключила договор с Samsung на поставку дисплеев для модели iPhone 8, но на момент выпуска устройства может наблюдаться его ограниченная доступность.

Источник: gsmarena