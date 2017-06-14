Audi показала возможность самостоятельной парковки автомобиля A8 накануне его официальной презентации

Как ожидается, 11 июля компания Audi представит свой автомобиль A8 следующего поколения, который обладает автономностью 3-го уровня. Третий уровень автономности подразумевает частичную автономность передвижения, при которой водитель берёт на себя управление на некоторых этапах поездки. Но ещё до презентации новинки компания продемонстрировала видео, где показан процесс самостоятельной парковки автомобиля.

Судя по видео, водитель может покинуть автомобиль и нажать кнопку на брелоке сигнализации, после чего транспортное средство самостоятельно совершит разворот и припаркуется под навесом или в гараже. Такая возможность может быть полезной, когда человек очень спешит.

Предполагается, что данное видео демонстрирует лишь одну новую функцию автономного управления Audi A8 из целого набора. Презентация состоится в рамках Audi Summit, где «будут показаны новаторские решения для городского транспорта завтрашнего дня». Во время этого мероприятия будет показано видение компании в сферах вождения и коммуникации будущего.

Audi также заявила, что она стала первой компанией, которая получила лицензию на эксплуатацию самоуправляемых автомобилей в Нью-Йорке. Недавно власти штата заявили, что он готов стать новым испытательным полигоном для автономных транспортных средств. А компания Audi продемонстрировала версию A7 с третьим уровнем автономности. Губернатор Куомо отметил, что самоуправляемые автомобили — это следующий рубеж в сфере транспорта, они могут значительно повысить безопасность движения на дорогах Нью-Йорка. Эта демонстрация является частью летней пилотной программы.

Источник: Engadget