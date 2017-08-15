Бюджетный смартфон ZTE Blade Z Max стоимостью $129 получил двойную камеру и порт USB-C

Компания ZTE подготовила к выпуску новый смартфон под названием Blade Z Max. Данная новинка является бюджетным решением, но при этом она оснащается двойным модулем камеры.

Смартфон ZTE Blade Z Max содержит 6-дюймовый дисплей с Full HD разрешением 1920х1080 точек и процессор Qualcomm Snapdragon MSM8940. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 32 ГБ. Наличие слота для карты памяти позволяет расширить хранилище на дополнительные 128 ГБ.

Основная камера на задней панели содержит один 16-мегапиксельный сенсор и дополнительный 2-мегапиксельный сенсор. При этом один из сенсоров фиксирует цветное изображение, а другой – чёрно-белое. На лицевой панели расположена 8-мегапиксельная камера. На задней панели также расположен сканер отпечатков пальцев. Ёмкость комплектной батареи составляет 4080 мАч. Среди прочих характеристик смартфон ZTE Blade Z Max можно отметить наличие интерфейса USB-C и последней версии Android 7 Nougat.

Смартфон ZTE Blade Z Max будет распространяться через оператора MetroPCS. Цена новинки установлена на значении $129.

Источник: The Verge