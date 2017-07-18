DOU.UA: Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты в зависимости от должности, языка программирования, компании, возраста и т.д.

Профильный украинский ресурс DOU.UA опубликовал результаты очередного зарплатного опроса IT-специалистов, в котором приняло участие более 8700 человек. Собранная статистика позволяет оценить не только зарплаты специалистов различного профиля (в долларах США по курсу межбанка, после уплаты налогов), но и популярность должностей и языков программирования, средний возраст и опыт работников сферы и т.д.

Итак, в опросе приняло участие 16,7% женщин и 83,3% мужчин, медианный возраст — 27 лет, наибольшее количество анкет отправили 25-летние специалисты. Топ-7 городов: Киев (43,9%), Харьков (15,5%), Львов (11,4%), Днепр (7,6%), Одесса (5,4%), Винница (1,9%), Запорожье (1,4%), при этом удаленно работает только 2,4% респондентов опроса.

Первая пятерка самых популярных должностей: Software Engineer (2168 анкет), Junior SE (1280), Senior SE (1080), QA Engineer (738), Junior QA (404). При этом также доступна статистика наиболее популярных должностей среди женщин, студентов и удаленных работников:

Сравнение популярности языков программирования указывает, что общее лидерство удерживают Java (1048), Javascript (1019), C#/.NET (831) и PHP (798), при этом пятое место С++ (216) практически в четыре раза менее популярно, чем четвертое.

И, наконец, самое главное — средние зарплаты по всем должностям. Как видим, на самую большую зарплату могут рассчитывать IT-специалисты с должностями Director of Engineering ($4600), System Architect ($4300), Technical Lead ($3675), Senior PM ($3574), Senior SE ($3200). Дешевле всего работодателям обходятся Junior QA ($400), HTML coder ($481), Sales manager и Talent Researcher (по $500), а также Junior SE и Research Engineer (по $550).

Отметим, что на сайте DOU.UA можно найти дополнительную статистику, включая зарплаты по городам, сферам и технологиям разработки, ВУЗам, а также изменения зарплаты в динамике и интерактивный зарплатный виджет.

Источник: DOU.UA