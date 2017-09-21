Электроавтобус Proterra Catalyst E2 Max установил мировой рекорд, проехав 1770 км от одного заряда батарей емкостью 660 кВтч

Одним из главных камней преткновения на пути к массовому распространению является запас хода от одной зарядки. Лучшие легковые электромобили в топовых комплектациях позволяют своим владельцам проехать порядка 500 км до полного разряда батарей. Однако создателям автобусов Proterra удалось преодолеть на своем серийном электроавтобусе Catalyst E2 Max в три раза более длинную дистанцию в 1772 км (1101 миль).

Модель Proterra Catalyst E2 Max представляет собой достаточно крупный автобус длиной 13 м, рассчитанный на 40 посадочных мест. Мощность электродвигателя составляет 220 кВт (300 л.с.), что позволяет ему разгоняться до 105 км/ч (65 миль/ч), причем первые 30 км/ч он набирает за 6,8 секунды. Емкость батарей составляет впечатляющие 660 кВтч, а на их полную зарядку необходимо порядка 5 часов от зарядки мощностью 120 кВт.

Интересно, что производитель гарантирует номинальный запас хода автобуса в обычных городских условиях на уровне всего 560 км (350 миль) — примерно столько же, сколько и Tesla Model S 100D c батареей на 100 кВтч. И чтобы побить рекорд максимального хода, создатели Proterra Catalyst E2 Max использовали принципы «сверхкилометража» — передвигались по тестовому треку с постоянной оптимальной скоростью и не брали на борт пассажиров.

Отметим, что а аналогичных условиях той же Tesla Model S удалось проехать 1078 км, так что рекорд Proterra не выглядит чем-то совершенно выдающимся, учитывая разницу в емкости батарей (но и не забывая о разных габаритах, весе и аэродинамике).

Источник: Proterra