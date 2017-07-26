Ericsson ConsumerLab: виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальности сформируют «объединённую» реальность (MR), которая станет частью физического мира

Активное применение виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей в самых разных областях формирует «объединённую реальность» (merged reality, MR), в которой стираются границы между дополненным, виртуальным и физическим мирами. К такому выводу пришли эксперты исследовательского подразделения Ericsson ConsumerLab, изучив влияние технологий AR и VR на привычки и предпочтения пользователей.

Исследование Merged Reality показало, что 7 из 10 пользователей ожидают, что технологии VR/AR кардинально изменят 6 областей: медиа, образование, работу, социальное общение, путешествие и розничную торговлю. Пользователи также уверены, что виртуальное пространство вытеснит учебные классы и офисы, а уже менее чем через год, виртуальные экраны будут приходить на смену телевидению и театрам.

По оценке 25% опрошенных, технологии AR будут использоваться для получения информации о путешествиях и в картах уже в следующем году. Также 50% пользователей полагает, что VR/AR будут интегрированы в одном устройстве, объединяющем очки для AR и встроенные функции VR.

При этом по мнению опрошенных, более быстрому распространению виртуальной реальности препятствуют недостаточная мобильность и громоздкость существующих устройств, а также неравномерность покрытия. Они же считают, что в слиянии виртуальной и дополненной реальностей с физическим миром ключевую роль будут играть технологии 5G, которые обеспечат мобильность, улучшат опыт социального общения и решат проблему укачивания, актуальную для ряда VR-приложений.

Полная версия отчета Ericsson ConsumerLab доступна для загрузки по следующей ссылке.

Источник: Ericsson ConsumerLab