Google ощутимо снизила цены на смартфоны Pixel (-$125) и Pixel XL (-$200), положив гарнитуру Daydream View в комплект поставки

Ранее у Google наблюдались серьезные проблемы с наличием смартфонов Pixel и Pixel XL в магазинах, но сейчас запасов устройств у поисковый гиганта достаточно для проведения распродажи. Да, вы правильно поняли, в преддверии начала школьного сезона и выхода Google Pixel нового поколения компания снизила цены на аппараты нынешнего поколения и снизила достаточно существенно. Пока что купить Pixel и Pixel XL со скидкой можно лишь в США, но скоро предложение должно вступить в силу и в других регионах.

Что касается размера скидок, младшая модель Google Pixel подешевела на $125 – с $649 до $524, а старшую модель с более крупным экраном Google Pixel XL теперь можно купить за $569, что на целых $200 дешевле изначальной цены в $769. Более того, чтобы еще больше стимулировать интерес покупателей компания включила в комплект поставки обеих моделей приятный подарок – гарнитуру виртуальной реальности Daydream View, которую раньше надо было покупать отдельно за дополнительные $79. То есть, теперь у пользователей есть возможность купить Google Pixel XL и Daydream View на целых $300. Единственное, жаль, что в Украине интернет-магазин Google Store пока недоступен. В целом же, с учетом характеристик и возможностей камеры нынешних Google Pixel, а также гарантированного обновления до Android O, предложение выглядит более чем заманчиво.

Между тем, в сети появляется все больше изображений новых Google Pixel 2 (одно из последний показано выше), подтверждающих отказ от безрамочного дизайна и наличие самого обычного экрана с широкими рамками сверху и снизу.

Источник: The Verge