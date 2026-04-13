OPPO готовит первый смартфон с дисплеем, который будет работать даже в ливень

Олександр Федоткін

Oppo готує перший смартфон з дисплеєм, що працюватиме навіть під зливою

Oppo готовится представить смартфон A6s Pro с сенсорным дисплеем, способным работать даже при попадании на него значительного количества воды.


Это давняя проблема большинства современных смартфонов, сенсор перестает нормально работать при попадании влаги на дисплей. Oppo называет свою новую технологию «Super Rain Touch». Она позволяет дисплею точно определять нажатие даже в ливень.

Производитель отмечает, что дисплей смартфона будет работать даже в условиях 30-кратного красного дождя, который по китайскому метеорологическому показателю соответствует сильнейшей категории ливня. Он также позволяет отправлять текстовые сообщения в условиях муссона. Телефон сертифицирован по стандарту безопасности IP69K. Oppo заявляет, что этот стандарт свидетельствует о защите смартфона от 38 видов влаги.

Корпус выполнен по технологии Diamond Architecture, что обеспечивает защиту от падений. Поэтому телефон выдерживает как падения, так и попадание в лужу. Характеристики соответствуют среднему ценовому сегменту для смартфонов. A6s Pro получит 6,57″ дисплей с разрешением 1080p и процессор MediaTek Dimensity 6300 с чипсетом среднего уровня.


Смартфон оснащен большим аккумулятором на 7000 мА·ч. На задней панели размещается основная камера на 50 Мп и еще одна на 2 Мп. Спереди — фронталка на 16 Мп. Телефон поступит в продажу в двух конфигурациях: 8 ГБ ОПС и 128 ГБ встроенной памяти или 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

Oppo пока не называет цену. Интересно, насколько эффективной окажется на практике технология «Super Rain Touch». Производитель намерен продемонстрировать это во время презентации, которая должна состояться уже 14 апреля.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе Oppo объявила, что 21 апреля в Китае представит Find X9 Ultra и Find X9s Pro, подтвердив при этом, что Find X9 Ultra также выйдет на международных рынках OPPO представила K15 Pro+ с Dimensity 9500s и аккумулятором на 8000 мА·ч за $540.

Источник: NotebookCeck; Oppo

