Snapdragon 8 Elite Gen 6: инсайдер раскрыл характеристики будущих процессоров

Известный инсайдер Digital Chat Station подробно описал технические характеристики будущих процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.





По его информации, основой новых процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 6 и 8 Elite Gen 6 Pro станут чипсеты SM8950 и SM8975. Ожидается, что обе версии появятся в следующих поколениях смартфонов. Сейчас последние выпущенные смартфоны, такие как Xiaomi 17 Ultra, OnePlus 15 и RedMagic 11 Pro используют выпущенный в сентябре прошлого года Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro под кодовым названием «SM8975» построен на 2-нм техпроцессе TSMC и получит конфигурацию CPU 2+3+3. Он также может получить графический процессор A850 с 18 Мб GMEM. 8 Elite Gen 6 Pro будет поддерживать память LPDDR6, однако это также вполне может быть LPDDR5X с 8 Мб кэша последнего уровня.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 под кодовым названием «SM8950», по утверждению инсайдера, также построен на 2-нм техпроцессе и будет иметь ту же компоновку. Вероятно, он будет использовать графический процессор A845 с 12 Мб GMEM и памятью LPDDR5X с 6 Мб кэша.





Таким образом ключевая разница между процессорами будет заключаться в графическом процессоре и памяти. Кроме этого виток предполагает, что Qualcomm может выпустить субфлагманский процессор Snapdragon 8 Gen 6. Инсайдер отмечает, что эта модификация также получит мощные характеристики, однако не раскрывает их.

Ожидается, что новая линейка процессоров Qualcomm должна появиться в этом году, однако компания пока официального это не подтверждала.

Ранее мы писали, что OnePlus 16 получит 200 Мп камеру, батарею 9000 мА-ч и чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Недавно в сети появились первые результаты тестирования графической подсистемы процессора Samsung Exynos 2600, полученные на реальном смартфоне Galaxy S26. Это дает предварительное представление о производительности первого в мире 2-нм мобильного чипсета, в частности его GPU Xclipse 960, который уже можно сравнить с Adreno 840 в составе Snapdragon 8 Elite Gen 5, установленного в OnePlus 15.

Источник: NotebookCheck