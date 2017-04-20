Intel ускорит выход платформы Basin Falls и архитектуры Coffee Lake, чтобы более успешно конкурировать с процессорами Ryzen

По данным ресурса cdrinfo, компания Intel намерена представить свою новую платформу Basin Falls во время проведения выставки Computex 2017 в июне этого года. Это на 2 месяца раньше, чем планировалось изначально.

Платформа Basin Falls включает чипсет X299 и процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X. Она предназначена для создания высокопроизводительных компьютерных систем. Процессоры серии Skylake-X могут включать 6, 8 или 10 вычислительных ядер. Их показатель TDP может достигать 140 Вт. Они поступят в продажу в конце июня. В августе ожидается выпуск топового 12-ядерного процессора Skylake-X. Чипы серии Kaby Lake-X являются 4-ядерными решениями с показателем TDP на уровне 112 Вт. Эти устройства также поступят в продажу в конце июня.

Кроме того, чтобы более успешно противостоять нарастающей конкуренции со стороны процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 5, Intel выпустит процессоры на базе микроархитектуры Coffee Lake значительно раньше, чем планировалось. Вместо января 2018 года их презентация перенесена на август 2017 года. В частности, будут представлены процессоры Core i7/i5/i3 серии K, изготовленные по нормам 14-нанометрового технологического процесса, и чипсет Z370 для них. Более широкий ассортимент процессоров Coffee Lake и чипсетов для них (H370, B360 и H310) станет доступным в конце 2017 года и начале 2018 года.

Дополнительно отмечается, что Intel потратила более $100 млн, чтобы закупить 5 комплектов оборудования для EUV-литографии у компании ASML, чтобы ускорить темпы производства.

Вместе с тем, компания AMD также не намерена сидеть, сложа руки. В третьем квартале она планирует анонсировать флагманский 16-ядерный процессор Ryzen и набор системной логики X399 для него. Этот комплект, якобы, ориентирован на игровой рынок.

Источник: cdrinfo