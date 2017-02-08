Intel выпустит производительные процессоры Core i7-7740K и i5-7640K с отключенным GPU и TDP 112 Вт

В этом году компания Intel выведет на рынок два новых производительных настольных процессора: Core i7-7740K и Core i5-7640K. Они станут частью линейки Kaby Lake-X. Отметим, существующие процессоры Core i7-7700K и Core i5-7600K, как и другие чипы седьмого поколения, относятся к линейке Kaby Lake-S.

Новые процессоры обладают некоторыми существенными отличиями по сравнению с существующими моделями. Во-первых, в них отключено графическое ядро. Во-вторых, показатель рассеиваемой мощности у них составит 112 Вт. Кроме того, между кристаллом процессора и крышкой теплораспределителя будет использоваться высокопроизводительный термоинтерфейс. Вместе с тем, рабочая частота новых процессоров повышена на 100 МГц. Наконец, чипы линейки Kaby Lake-X будут иметь исполнение LGA 2066.

Как ожидается, официальная презентация процессоров Intel Core i7-7740K и Core i5-7640K состоится в августе этого года во время проведения выставки Gamescom.

Источник: techpowerup